Protestele pentru locuințe se extind în Europa. Chiriile și costul vieții provoacă manifestații în marile orașe

Protestele privind locuințele se înmulțesc în mai multe țări europene, pe fondul chiriilor ridicate și al dificultăților tot mai mari întâmpinate de populația urbană în găsirea unei locuințe. Manifestații pentru dreptul la locuință au avut loc sau sunt programate în Spania, Germania, Portugalia, Țările de Jos, Franța și Irlanda, revendicările vizând în principal reducerea chiriilor, creșterea numărului de locuințe disponibile și protecția chiriașilor.

În Spania, premierul Pedro Sánchez a dizolvat Parlamentul, însă protestele continuă. La Barcelona, o manifestație pentru dreptul la locuință desfășurată aseară s-a soldat cu 13 arestări și rănirea a 30 de polițiști.

Protestatarii au cerut măsuri pentru combaterea chiriilor ridicate și o protecție mai mare pentru chiriași. Aceleași revendicări au fost formulate și în alte orașe din Spania și din Europa.

Problema chiriilor va avea un rol și în alegerile programate pentru 29 noiembrie. În urma manifestațiilor și a taberelor de protest organizate în Puerta del Sol, guvernul spaniol a reintrodus restricții privind evacuările și limite pentru investițiile imobiliare realizate de marile fonduri de investiții.

Partidele de dreapta, Partidul Popular și Vox, pun accent în principal pe construcțiile noi și pe accelerarea procedurilor de urbanism.

Spania nu este singura țară europeană afectată de criza locuințelor și de presiunile venite în special din partea populației urbane.

La Berlin, pe 5 septembrie, mii de oameni au protestat împotriva chiriilor ridicate. Manifestanții au cerut plafonarea chiriilor, construirea mai multor locuințe sociale și încetarea evacuărilor realizate din motive care țin de nevoile personale ale proprietarilor.

Două săptămâni mai târziu, partidul Die Linke a câștigat alegerile regionale cu un program care prevedea inclusiv exproprierea a peste 200.000 de apartamente deținute de mari companii imobiliare.

Problema locuințelor afectează și alte orașe germane, în condițiile în care costul vieții continuă să crească.

Ieri, Mieterverein din Hamburg, principala asociație a chiriașilor din oraș, a organizat o manifestație prin care a cerut chirii mai mici și mai multe locuințe pentru studenți și tinerii angajați.

O altă manifestație este programată pentru sâmbătă la Potsdam. Organizatorii protestează, printre altele, împotriva proliferării micro-apartamentelor mobilate, utilizate frecvent pentru închirieri pe termen scurt.

Portugalia s-ar putea transforma într-un alt punct important al protestelor privind locuințele, cu manifestații programate pentru sâmbătă la Lisabona, Porto, Braga și Aveiro.

În spatele acestor proteste se află mișcarea „Não Dá Mais P’ra Viver Assim”, care înseamnă „Nu mai putem trăi așa”. Mișcarea reunește asociații de locatari și sindicate.

Organizatorii solicită măsuri privind chiriile și creditele ipotecare, dar și intervenții în privința prețurilor la energie, prețurilor alimentelor și nivelului salariilor.

Cu câteva zile înainte, o delegație a protestat în fața sediului guvernului împotriva solicitării executivului condus de Luís Montenegro de a primi competențe pentru modificarea reglementărilor privind chiriile.

Guvernul urmărește, în esență, accelerarea procedurilor de evacuare în situațiile în care chiria nu este plătită și modificarea regulilor referitoare la nivelul chiriei la încheierea unor noi contracte de închiriere.

O altă manifestație este programată pentru sâmbătă la Amsterdam, în Piața Dam. Protestul este organizat de mișcarea Woonopstand.

Organizatorii cer mai multe locuințe sociale, chirii mai mici, stabilitate în privința contractelor de închiriere și măsuri pentru combaterea fenomenului lipsei de adăpost.

Mișcarea a organizat deja un protest de amploare în 2021. Atunci, aproximativ 15.000 de persoane au participat la un marș care a pornit din parcul Westerpark și s-a îndreptat către centrul orașului.

În Franța, guvernul trebuie să abordeze și problema chiriilor, în timp ce elevii de gimnaziu și liceu protestează de câteva zile față de condițiile din școli, supraaglomerarea claselor și deficitul de cadre didactice.

Recent, la Lyon, asociații ale chiriașilor și alte grupuri au organizat un protest pentru susținerea sistemului „encadrement des loyers”. Acesta împiedică proprietarii să perceapă o chirie care depășește o valoare de referință.

Măsura este aplicată în 71 de localități, însă perioada de probă urmează să expire în luna noiembrie.

Pe 21 octombrie, Senatul va dezbate oportunitatea prelungirii sistemului și a extinderii sale către alte autorități locale.

Asociațiile și primarii cer menținerea măsurii, în timp ce proprietarii susțin că aceasta riscă să reducă oferta de locuințe disponibile pentru închiriere.

În Irlanda, sindicatele SIPTU, Fórsa și Unite au participat în urmă cu câteva săptămâni la o manifestație organizată la Dublin, alături de partidul Sinn Féin și alte organizații de stânga.

Marșul a început la Garden of Remembrance și s-a încheiat în fața Parlamentului. Participanții au solicitat măsuri pentru contracararea creșterii costului vieții, în perspectiva dezbaterii proiectului de buget.

Printre revendicări s-au numărat măsuri de sprijin pentru plata facturilor la utilități, a salariilor și a chiriilor.

Aceste costuri îi împiedică pe mulți tineri și angajați să plece din casa părintească, să își găsească o locuință sau să își întemeieze o familie.

Manifestația a avut loc după mai multe luni de proteste de amploare mai redusă.

În luna martie, câteva sute de chiriași din locuințe sociale au protestat față de majorările de chirii propuse de Consiliul Municipal din Dublin. În cazul unor gospodării, aceste creșteri ar fi putut ajunge la 50%.

La sfârșitul lunii septembrie, comisia pentru locuințe a consiliului municipal a aprobat o moțiune prin care solicita anularea majorărilor.

Deși este vorba despre un conflict la nivel local, situația are o importanță mai largă într-o țară în care peste 17.000 de persoane locuiesc în centre destinate persoanelor fără adăpost.