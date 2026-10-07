Sprijin pentru marii consumatori de energie. Reducerea ar putea ajunge la 50% din prețul de referință. Proiect depus în Parlament

AUR a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune introducerea unei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderile mari consumatoare de energie din sectoarele electro-intensive expuse comerțului internațional. Măsura ar urma să reducă temporar costurile cu energia electrică, iar bugetul propus ajunge la cel mult 1,05 miliarde de euro.

Proiectul prevede un plafon anual de maximum 350 de milioane de euro. Potrivit AUR, finanțarea ar urma să fie asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Energiei, utilizând veniturile obținute de România din licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Fiind vorba despre o inițiativă legislativă depusă în Parlament, măsurile propuse nu sunt în prezent în vigoare.

Mecanismul prevăzut în proiect presupune acordarea ajutorului sub forma unei reduceri aplicate ulterior costului energiei electrice aferente consumului considerat eligibil.

Conform inițiativei, consumul pentru care poate fi acordat sprijinul nu ar putea depăși 50% din consumul anual de energie electrică al beneficiarului. În același timp, reducerea nu ar putea fi mai mare de 50% din prețul de referință angro.

Este prevăzută și o limită minimă: aplicarea schemei nu ar putea conduce la un preț efectiv suportat de compania beneficiară mai mic de 50 de euro/MWh.

Accesarea sprijinului ar veni și cu obligații pentru companiile beneficiare.

AUR propune ca minimum 50% din valoarea ajutorului primit într-un an să fie direcționată către investiții care contribuie la reducerea consumului sau a costurilor energetice și la modernizarea activității.

Sunt vizate proiecte pentru producerea energiei din surse regenerabile, capacități de stocare, creșterea eficienței energetice, electrificarea proceselor de producție, decarbonizare și digitalizarea managementului energetic.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR și unul dintre inițiatorii proiectului, susține că măsura este necesară pentru menținerea competitivității industriei mari consumatoare de energie. Afirmațiile privind cauzele situației unor combinate și efectul fiscal al ajutorului reprezintă poziția politicianului.

„România a pierdut, în ultimii doi ani, cea mai mare parte a industriei grele. S-au închis combinatele de la Galaţi şi Hunedoara. Combinatul Azomureş este aproape închis. Sperăm să fie redeschis. Singura mare unitate industrială care a rămas României este Alro Slatina. De ce s-au închis toate aceste combinate? Din cauza preţului exagerat la energia electrică, în general, al preţului energiei. Toată Europa suferă de preţuri foarte mari la energie, dar România, în mod special, are nişte preţuri care ucid competitivitatea industriei noastre, iar fabricile se închid pe capete. Mai avem o singură perlă a industriei româneşti. Ea este Slatina, Alro Slatina, care face aluminiu. Pentru a putea să supravieţuiască şi pentru a putea să facă performanţă ca până acum, Alro Slatina are nevoie de o schemă de sprijin care să compenseze preţurile uriaşe la energie, preţuri pe care tot statul le-a făcut. (…) Împreună cu colegul meu, senatorul Cezar Petre, am iniţiat o lege prin care Alro Slatina va putea să beneficieze de ajutor financiar atât din partea Guvernului României, cât şi din partea celui al Uniunii Europene. O să vă întrebaţi: dar dacă nu avem bani, dacă avem deficitul atât de mare, de ce trebuie să dăm bani şi pentru a susţine Alro Slatina? Pentru că, dacă dăm un leu să susţinem Alro Slatina, vom primi înapoi, prin impozite şi taxe, peste 4 lei. Oare nu merită să cheltui un leu ca să primesc 4 înapoi?”, a declarat Petrișor Peiu.

Afirmația potrivit căreia un leu acordat pentru sprijinirea companiei ar genera peste patru lei din impozite și taxe este, așadar, susținută de inițiatorul proiectului și nu reprezintă o estimare independentă.

Bugetul total prevăzut de inițiatori pentru noul mecanism este de cel mult 1,05 miliarde de euro, cu maximum 350 de milioane de euro pe an.

Proiectul urmărește întreprinderile mari consumatoare de energie din sectoarele electro-intensive și expuse concurenței internaționale, iar acordarea efectivă a sprijinului ar depinde de adoptarea inițiativei și de îndeplinirea condițiilor prevăzute de cadrul aplicabil ajutoarelor de stat.

Inițiativa urmează să parcurgă procedura parlamentară înainte de a putea produce efecte.