Banca Mondială, avertisment pentru România în 2026. Economia va scădea, chiar dacă deficitul bugetar se reduce

România își reduce deficitul bugetar și realizează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiunea Europei și Asiei Centrale, însă economia țării este estimată să scadă în 2026. Potrivit celui mai recent raport al Băncii Mondiale privind perspectivele economice regionale, PIB-ul României ar urma să se contracte cu 0,5% în acest an, pe fondul consolidării fiscale și al costurilor mai ridicate cu energia.

Raportul, publicat marți, arată că deficitul bugetar al României urmează să scadă cu aproape două puncte procentuale, până la 6% din PIB în 2026. Ajustarea are loc pe fondul măsurilor privind veniturile și al unui control mai strict al cheltuielilor curente.

În același timp, investițiile publice sunt menținute la un nivel ridicat, de aproximativ 8% din PIB. Peste 70% din cheltuielile de investiții sunt finanțate prin fonduri europene.

Banca Mondială estimează că ajustarea bugetară va avea un impact semnificativ asupra economiei României. PIB-ul ar urma să se contracte cu 0,5% în 2026, în contextul consolidării fiscale și al costurilor mai mari cu energia.

Instituția notează că statele din Europa și Asia Centrală se confruntă cu o creștere a costurilor de împrumut, pe fondul preocupărilor referitoare la sustenabilitatea fiscală. În cazul României, creșterea mai moderată a costurilor de finanțare ar putea reflecta o îmbunătățire a percepției pieței asupra eforturilor de consolidare fiscală.

Deși economia este așteptată să scadă în 2026, Banca Mondială anticipează o revenire în anii următori. Redresarea veniturilor reale și încetinirea inflației ar urma să contribuie la reluarea creșterii economice.

Potrivit prognozei din raport, economia României ar urma să crească cu aproximativ 1,7% în 2027 și cu 2% în 2028.

Banca Mondială estimează că redresarea veniturilor reale și reducerea ritmului inflației vor susține revenirea creșterii la aproximativ 1,9% în perioada 2027-2028, după declinul din 2026. Totuși, consolidarea fiscală va continua să limiteze cererea internă, în condițiile în care economia României trece către un model de creștere bazat pe investiții.

„În România, economia se va contracta probabil cu 0,5% anul acesta, reflectând impactul consolidării fiscale şi al costurilor mai ridicate cu energia. O redresare a veniturilor reale şi încetinirea inflaţiei ar trebui să ajute la redresarea creşterii la aproximativ 1,9% în 2027 – 2028, după declinul din 2026. Cu toate acestea, consolidarea fiscală va continua să tempereze cererea internă, în condiţiile în care economia trece la un model de creştere bazat pe investiţii”, se arată în raport.

România ar urma să fie singura economie din Europa Centrală dintre țările menționate în raport care va înregistra o contracție în 2026.

Prin comparație, Banca Mondială estimează pentru Bulgaria o creștere economică de 2,6%, pentru Croația de 2,2%, iar pentru Polonia de 3,6%.

La nivelul regiunii Europei și Asiei Centrale, creșterea economică este estimată să încetinească de la 2,6% în 2025 la 2,2% în 2026. Evoluția este pusă în legătură cu prețurile mai ridicate la energie, incertitudinea sporită și expansiunea mai slabă a principalilor parteneri comerciali.

Dacă Rusia este exclusă din calcul, creșterea economică regională ar urma să încetinească de la 3,7% la 3%.

Raportul Băncii Mondiale evidențiază și progresele realizate de România în implementarea unor reforme în domeniile digital, fiscal și energetic.

În sectorul gazelor naturale, proiectul Neptun Deep avansează. Investițiile aferente proiectului sunt estimate la aproximativ patru miliarde de euro, iar producția este așteptată să înceapă în 2027.

În același timp, dependența de industria auto și de evoluția pieței europene reprezintă în continuare un risc pentru economia românească.

Sectorul auto este responsabil pentru aproximativ 17% din exporturile de mărfuri ale României. Această pondere expune economia națională la încetinirea industriei auto europene și la intensificarea concurenței externe.

La nivel regional, Banca Mondială avertizează că ritmul slab de creștere din Uniunea Europeană și competiția internațională afectează exporturile și activitatea industrială. Impactul este resimțit în special la nivelul lanțurilor de producție din industria auto.

Un alt element important al raportului este reprezentat de inteligența artificială. Banca Mondială consideră AI o posibilă soluție pentru compensarea declinului productivității și a presiunilor demografice din regiune.

Aproximativ unul din cinci angajați din Europa și Asia Centrală are un loc de muncă expus în mod semnificativ la inteligența artificială. Expunerea este mai ridicată în special în rândul angajaților tineri și al celor cu un nivel ridicat de educație.

În prezent, însă, mai puțin de una din zece firme utilizează inteligența artificială. Companiile care folosesc această tehnologie o utilizează în principal pentru sarcini de bază.

Banca Mondială consideră că Europa și Asia Centrală au o serie de avantaje importante pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Printre acestea se numără acoperirea aproape universală a rețelelor mobile, costurile energetice favorabile și existența unui bazin consistent de specialiști tehnici.

Adoptarea AI este însă frânată de nivelul insuficient al competențelor educaționale și manageriale, de accesul limitat la capacitate de calcul și de lipsa unor sisteme de date integrate și interoperabile.

Instituția apreciază că principalul risc pentru următorul deceniu îl reprezintă adoptarea și adaptarea insuficientă la inteligența artificială în regiune, și nu utilizarea excesivă a acestei tehnologii.

Pentru a permite AI să contribuie la creșterea productivității și la apariția unor noi produse, servicii și sectoare economice, Banca Mondială recomandă extinderea accesului la capacitate de calcul la prețuri accesibile, dezvoltarea competențelor și atragerea unor fluxuri mai mari de capital privat.