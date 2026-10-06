România, sub spectrul sărăciei: Aproape 62% dintre cetățeni se tem de scăderea nivelului de trai

Aproape 62% dintre cetățenii din România resimt în anul 2026 temeri majore privind scăderea nivelului de trai. Această stare de incertitudine este cauzată direct de inflația de 7% și stagnarea economică, reiese din datele Eurobarometrului analizate recent de Monitorul Social.

Aproape două treimi dintre cetățenii români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, în timp ce aproximativ jumătate resimt teama de a ajunge în pragul sărăciei. Potrivit datelor Eurobarometrului realizat de Parlamentul European și analizat de Monitorul Social, un proiect al fundației Friedrich-Ebert-Stiftung România, gradul de îngrijorare din țară depășește semnificativ media Uniunii Europene. Astfel, 62% dintre români se declară preocupați de deteriorarea calității vieții, față de o medie europeană de 40%, iar teama de sărăcie afectează 48% din populația națională, comparativ cu 32% la nivel comunitar. Această stare de incertitudine se transpune direct în anticiparea dificultăților privind acoperirea cheltuielilor esențiale din următoarele 12 luni, unde 44% dintre respondenți menționează plata utilităților, tot 44% accesul la servicii medicale, iar 40% achiziția de alimente.

Temerile populației sunt amplificate de perspectivele macroeconomice rezervate formulate de Comisia Europeană. În prognoza de primăvară, instituția estimează pentru România o creștere economică de numai 0,1% în anul 2026 și o rată medie a inflației de 7%. Analiștii europeni avertizează că menținerea unui nivel ridicat al prețurilor de consum, combinată cu aplicarea măsurilor de consolidare fiscală, va continua să erodeze puterea de cumpărare și să frâneze consumul gospodăriilor.

Vulnerabilitatea structurilor socioeconomice din România este reconfirmată de datele Eurostat, conform cărora 27,4% din populație era expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială în anul 2025. Indicatorul plasa țara pe al treilea cel mai ridicat loc din Uniunea Europeană, după Bulgaria și Grecia. În plus, existența unui loc de muncă nu asigură o protecție completă împotriva deprivării materiale: în 2025, fenomenul sărăciei în muncă afecta 10,7% dintre persoanele angajate din România, devansând media europeană de 8,3%.

Pesimismul privind evoluția socioeconomică se extinde și asupra perspectivelor pe termen lung, 42% dintre români considerând că actuala generație de copii va avea, la maturitate, un nivel de trai inferior celui al părinților lor. Această preocupare reflectă o tendință generală observată la nivelul Uniunii Europene, unde proporția celor care prevăd un viitor financiar mai vulnerabil pentru tineri ajunge la 45%.

În acest context, presiunea financiară rămâne o preocupare imediată pentru o parte însemnată a populației, ale cărei temeri vizează direct capacitatea de a acoperi cheltuielile de bază ale traiului zilnic, de la achitarea facturilor la utilități și asigurarea hranei, până la accesul la servicii și îngrijiri medicale.