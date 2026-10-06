Avertisment de la FMI pentru Europa Centrală și de Est. Economia încetinește, iar recuperarea decalajelor va dura mai mult

Țările din Europa Centrală și de Est au nevoie de reforme pentru a-și îmbunătăți perspectivele de creștere economică, în condițiile în care regiunea se confruntă cu presiuni demografice tot mai mari și cu provocări generate de exporturile Chinei. Avertismentul vine din partea lui Carlos Mulas-Granados, reprezentant regional al Fondului Monetar Internațional (FMI), potrivit Reuters.

Perspectivele de creștere economică pe termen mediu pentru Europa Centrală și de Est s-au redus până la o medie de 2,5% în 2026, comparativ cu aproximativ 5% înainte de aderarea statelor din regiune la Uniunea Europeană.

Carlos Mulas-Granados a explicat, în cadrul unei conferințe organizate de portalul financiar portfolio.hu, că actualele perspective fac mai dificil procesul de convergență cu economiile din vestul Europei.

„Perspectivele de creştere sunt mai puţin favorabile. Durata necesară pentru a recupera decalajul de convergenţă (faţă de Europa de Vest) este mult mai mare”, a spus Carlos Mulas-Granados.

Oficialul FMI avertizează că regiunea nu poate conta pe ritmurile ridicate de creștere din trecut în lipsa unor măsuri care să îmbunătățească potențialul economiilor.

„Nu te poţi aştepta ca regiunea să crească la fel de rapid în anii următori dacă nu îşi îmbunătăţeşte potenţialul de creştere. Iar acest lucru nu va fi uşor”, a adăugat reprezentantul FMI.

O altă schimbare semnalată de FMI privește contribuția Europei Centrale și de Est la avansul economiei Uniunii Europene.

În perioada 2020-2026, contribuția regiunii la creșterea economică a UE a coborât la 27%, de la 30% înainte de pandemia de COVID-19.

Printre explicațiile indicate de Carlos Mulas-Granados se află deteriorarea perspectivelor pentru exporturile Germaniei, principalul partener comercial al Europei Centrale.

În acest context, statele din regiune ar trebui să continue diversificarea schimburilor comerciale, astfel încât acestea să poată rămâne un motor al dezvoltării economice.

Problemele demografice reprezintă o altă provocare importantă pentru Europa Centrală și de Est. Potrivit reprezentantului FMI, statele trebuie să găsească soluții pentru creșterea participării pe piața muncii.

Printre categoriile asupra cărora ar trebui să se concentreze măsurile se numără tinerii, femeile și lucrătorii vârstnici.

În paralel, țările din regiune trebuie să accelereze inovarea și pregătirea pentru utilizarea inteligenței artificiale.

Carlos Mulas-Granados consideră că statele din Europa Centrală și de Est au posibilitatea de a transforma anumite domenii în noi surse de dezvoltare economică.

Energia, clima și apărarea se numără printre sectoarele indicate de oficialul FMI. În contextul majorării cheltuielilor militare, acesta susține că țările din regiune ar trebui să profite economic de aceste investiții, în loc să se bazeze în principal pe furnizori din SUA sau Coreea de Sud pentru achiziția de echipamente.

O altă oportunitate ar putea veni din viitorul buget al Uniunii Europene. Potrivit reprezentantului FMI, acesta ar putea oferi Europei Centrale și de Est șansa de a-și transforma actualul model de creștere economică.