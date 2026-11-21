România a primit 117,66 miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene, între 2007 și septembrie 2026. În aceeași perioadă, contribuțiile țării noastre au totalizat 38,81 miliarde de euro. Diferența este de aproape 79 de miliarde de euro în favoarea României, potrivit unei analize publicate de Banca Transilvania. Fondurile europene au susținut investiții în infrastructură, economie, educație și administrație.

La aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România a beneficiat de finanțări importante pentru dezvoltarea economiei și modernizarea infrastructurii.

Potrivit analizei Băncii Transilvania, încasările totale din bugetul european au ajuns la 117,66 miliarde de euro până în septembrie 2026.

În același interval, România a contribuit cu 38,81 miliarde de euro la bugetul comunitar. Astfel, diferența dintre fondurile primite și contribuțiile plătite este de 78,85 miliarde de euro.

Analiza arată că acest avantaj financiar a contribuit la reducerea decalajelor economice dintre România și celelalte state membre.

Fondurile europene au fost direcționate către infrastructură, administrații locale, companii și alte proiecte de dezvoltare.

Finanțările sunt organizate, în principal, prin bugetele multianuale ale Uniunii Europene. Acestea acoperă perioade de șapte ani și stabilesc prioritățile de investiții.

Un rol important îl are politica de coeziune, care urmărește reducerea diferențelor de dezvoltare dintre regiuni.

În perioada financiară 2007-2013, România s-a concentrat pe modernizarea infrastructurii și dezvoltarea capacității de atragere a finanțărilor europene.

Banii au fost utilizați pentru proiecte din transporturi, mediu, dezvoltare regională și pregătirea forței de muncă. O parte dintre investiții au vizat și îmbunătățirea administrației.

Potrivit datelor prezentate de Banca Transilvania, primele finanțări europene au contribuit la construirea a 368 de kilometri de drumuri noi.

De asemenea, au fost modernizați 1.900 de kilometri de străzi, iar 2.900 de întreprinderi mici și mijlocii au beneficiat de sprijin.

În următoarea perioadă financiară, 2014-2020, investițiile au crescut ca amploare și s-au diversificat.

Finanțările au vizat infrastructura, competitivitatea economică, cercetarea, tehnologia și educația.

Potrivit analizei, fondurile aferente acestei perioade au fost de aproape 52 de miliarde de euro.

Raportul dintre încasările totale și valoarea programată a ajuns la 98,2%. Acest nivel indică utilizarea unei părți foarte mari din finanțările disponibile.

Actuala perioadă financiară europeană pune accent pe transformarea economiei, nu doar pe modernizarea infrastructurii.

Printre principalele domenii finanțate se numără digitalizarea, sănătatea, educația și tranziția către o economie mai puțin poluantă.

România are programate finanțări de aproape 51 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027.

În primele nouă luni din 2026, încasările aferente acestei generații de fonduri europene au totalizat 7,12 miliarde de euro.

La finalul lunii septembrie, raportul dintre încasările cumulate și valoarea programată era de aproximativ 40,7%.

Prin urmare, o parte importantă a finanțărilor aferente actualei perioade bugetare rămâne de atras.

Bani europeni prin PNRR și SAFE. Ce alte finanțări are România la dispoziție

Pe lângă fondurile alocate prin bugetele multianuale ale Uniunii Europene, România poate accesa și alte instrumente de finanțare.

Unul dintre acestea este Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Programul combină granturile cu împrumuturile pentru susținerea investițiilor și reformelor.

Plățile sunt condiționate de îndeplinirea unor jaloane și ținte asumate de autorități.

Potrivit analizei Băncii Transilvania, până în septembrie 2026, balanța Ministerului Finanțelor indica peste 8,6 miliarde de euro pe componenta de granturi.

Un alt instrument este SAFE, destinat consolidării securității și apărării.

Acesta are un plafon de aproape 17 miliarde de cpentru România. În august, Ministerul Finanțelor a anunțat disponibilizarea unei prefinanțări de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

România beneficiază și de Fondul pentru Modernizare, un instrument distinct de bugetul multianual european.

Acesta este finanțat din veniturile obținute prin licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Banii sunt destinați investițiilor în energie regenerabilă, modernizarea infrastructurii energetice și creșterea eficienței energetice.

Alte surse de finanțare sunt granturile SEE și Norvegiene, susținute de Norvegia, Islanda și Liechtenstein, precum și Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

Aceste instrumente sprijină proiecte de dezvoltare economică, eficiență energetică, servicii sociale și reducere a disparităților.

În plus, prin programele Interreg, România derulează proiecte de cooperare transfrontalieră cu Bulgaria, Ungaria, Serbia, Republica Moldova și Ucraina.

La 1 ianuarie 2027, România va marca 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană.

Cu această ocazie, Banca Transilvania a lansat o serie de zece analize săptămânale despre transformările economice înregistrate de țara noastră.

Prima analiză a urmărit evoluția României în cele două decenii de apartenență la UE. A doua s-a concentrat asupra reducerii decalajelor economice față de media europeană.

Cea mai recentă analiză, publicată pe 20 noiembrie 2026, prezintă dimensiunea fondurilor europene primite de România și principalele mecanisme de finanțare.

Datele arată că România a rămas beneficiar net al bugetului Uniunii Europene, încasând cu aproape 79 de miliarde de euro mai mult decât a contribuit în perioada analizată.