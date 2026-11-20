Veneția a majorat taxa turistică aplicată unităților de cazare, iar suma maximă percepută pentru o noapte de ședere va crește de la 5 la 9,5 euro. Decizia a fost adoptată de comitetul executiv municipal, la propunerea lui Michele Zuin, responsabilul de taxele locale.

Astfel, taxa turistică maximă aplicată unităților de cazare de lux din Veneția va ajunge la 9,5 euro pentru fiecare noapte petrecută în oraș. Până în prezent, municipalitatea menținuse plafonul maxim al acestei taxe la 5 euro, potrivit informațiilor publicate de agenția ANSA.

Majorarea a fost aprobată în baza prevederilor Legii 197/2022. Aceasta le permite municipalităților care sunt capitale de provincii și în care numărul sejururilor turistice este de cel puțin 20 de ori mai mare decât numărul rezidenților să instituie o taxă de până la 10 euro pentru o noapte de cazare.

Pentru stabilirea îndeplinirii acestui criteriu sunt luate în considerare datele Institutului Național de Statistică din Italia (INSTAT) aferente ultimilor trei ani.

Prin această măsură, autoritățile locale susțin că Veneția își aliniază nivelul taxei turistice la limitele permise de legislație și la practicile deja aplicate în alte mari orașe turistice.

Michele Zuin, responsabilul de taxele locale, a explicat că decizia are la bază considerente de echitate și responsabilitate. Potrivit acestuia, veniturile obținute din taxa turistică sunt importante pentru finanțarea serviciilor publice, amenajărilor urbane și lucrărilor de întreținere.

Totodată, municipalitatea consideră că aceste încasări contribuie la menținerea calității vieții într-un oraș care primește milioane de vizitatori în fiecare an.

„Prin această măsură ne aliniem la ceea ce permite legea şi la ceea ce este deja pus în practică în alte mari oraşe turistice. Este o decizie bazată pe echitate şi responsabilitate: veniturile generate din taxa turistică sunt esenţiale pentru susţinerea serviciilor publice, amenajărilor urbane, lucrărilor de întreţinere şi calităţii vieţii într-un oraş care găzduieşte milioane de vizitatori în fiecare an”, a explicat Michele Zuin, responsabilul de taxele locale.

Autoritățile venețiene justifică majorarea taxei prin necesitatea de a asigura resurse financiare pentru serviciile și infrastructura urbană, în condițiile unui flux turistic ridicat. Noul plafon maxim de 9,5 euro rămâne sub limita de 10 euro permisă de legislația italiană.