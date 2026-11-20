Bitcoin a coborât vineri sub pragul psihologic de 60.000 de dolari, pentru prima dată din luna iulie, pe fondul unei vânzări extinse de active riscante, al retragerilor importante din fondurile tranzacționate la bursă (ETF) și al presiunilor de pe piețele de tehnologie. Cea mai importantă criptomonedă din lume a ajuns la un minim intraday de aproximativ 58.700 de dolari, înainte de a recupera o parte din pierderi.

Potrivit datelor Reuters, Bitcoin a coborât până la 59.381 de dolari, înregistrând o scădere de 3,45% în sesiunea de vineri. Alte platforme de monitorizare au raportat valori ușor diferite, în funcție de momentul măsurătorii și de piața de referință. La un moment dat, criptomoneda pierduse peste 4% într-un interval de 24 de ore.

Declinul marchează o nouă etapă a corecției începute în noiembrie, într-un context în care investitorii își reduc expunerea la activele considerate riscante. În prezent, Bitcoin se tranzacționează la un nivel cu peste 50% sub recordul istoric de aproximativ 126.300 de dolari, atins în octombrie 2025.

Unul dintre factorii care au amplificat presiunea asupra pieței este diminuarea interesului investitorilor pentru fondurile americane de tip spot Bitcoin ETF.

Acestea au înregistrat retrageri nete de aproximativ 582,3 milioane de dolari în sesiunea de joi, 19 noiembrie, potrivit datelor citate de publicația Crypto. Din această sumă, 541,1 milioane de dolari au provenit din iShares Bitcoin Trust (IBIT), administrat de BlackRock, cel mai mare fond spot Bitcoin din Statele Unite.

Retragerea reprezintă cel mai mare flux net negativ zilnic înregistrat de IBIT de la lansarea sa, în urmă cu mai bine de doi ani.

Alte fonduri importante au consemnat, de asemenea, ieșiri de capital. Fidelity FBTC a înregistrat retrageri de aproximativ 45,9 milioane de dolari, în timp ce ARK 21Shares ARKB a pierdut aproximativ 31,3 milioane de dolari.

Au existat însă și fonduri care au atras capital nou. Morgan Stanley MSBT a înregistrat intrări de 49,6 milioane de dolari.

La nivelul întregii piețe, retragerile cumulate din ETF-urile Bitcoin au ajuns la aproximativ 3,47 miliarde de dolari în noiembrie, conform acelorași date.

Fluxurile negative indică o diminuare a apetitului investitorilor instituționali pentru expunerea la această clasă de active și contribuie la presiunile asupra prețului Bitcoin.

Scăderea prețului Bitcoin a declanșat și lichidări importante pe piața instrumentelor derivate, unde numeroși investitori tranzacționează folosind efectul de levier.

Datele CoinGlass indică lichidări de aproximativ 699,66 milioane de dolari pe piața criptomonedelor într-un interval de 24 de ore. Acestea au afectat peste 142.000 de traderi.

Bitcoin a reprezentat aproximativ 202,9 milioane de dolari din valoarea totală a pozițiilor lichidate. Din această sumă, 167,21 milioane de dolari au provenit din poziții long, deschise de investitori care mizau pe creșterea prețului criptomonedei.

Lichidările pot amplifica declinul pieței. Atunci când prețul unui activ scade sub anumite praguri, platformele de tranzacționare închid automat pozițiile cu levier care nu mai îndeplinesc cerințele de marjă. Acest mecanism generează ordine suplimentare de vânzare și poate accentua presiunea asupra prețurilor.

Datele publicate ulterior de CoinDesk indicau un nivel chiar mai ridicat al lichidărilor, de aproximativ 718,6 milioane de dolari într-un interval de 24 de ore. Dintre acestea, 86,2% reprezentau poziții long, ceea ce arată că investitorii care mizaseră pe creșterea prețurilor au fost afectați în mod deosebit.

Declinul Bitcoin coincide cu o perioadă dificilă pentru acțiunile companiilor tehnologice, în special pentru cele asociate sectorului inteligenței artificiale.

Investitorii reevaluează perspectivele companiilor din acest domeniu, în condițiile în care cheltuielile masive pentru dezvoltarea infrastructurii AI ridică semne de întrebare cu privire la rentabilitatea viitoare a acestor investiții.

Presiunile asupra piețelor au fost amplificate de evoluția randamentelor obligațiunilor și de perspectiva unor noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală a Statelor Unite.

În acest context, investitorii își reduc expunerea la activele riscante, iar criptomonedele sunt afectate de aceeași tendință de vânzare care se manifestă pe piețele de acțiuni.

Debutul bursier al companiei Anthropic, unul dintre cele mai importante evenimente recente de pe piața tehnologică, nu a reușit să restabilească încrederea investitorilor.

După o evoluție inițială pozitivă, acțiunile companiei au pierdut teren, iar vânzările s-au extins în întregul sector tehnologic.

Potrivit Reuters, preocupările legate de evaluările ridicate ale companiilor din domeniul inteligenței artificiale, costurile de finanțare și riscurile de reglementare au contribuit la deteriorarea sentimentului de pe piețele financiare.

Efectele negative s-au resimțit și în cazul companiilor expuse direct la piața criptomonedelor, ale căror acțiuni au fost afectate de valul de vânzări. În același timp, principalele active digitale au înregistrat scăderi.

Corecția de pe piața criptomonedelor nu s-a limitat la Bitcoin. Și alte active digitale importante au înregistrat scăderi semnificative.

Ethereum a coborât sub pragul de 1.700 de dolari și a fost tranzacționat la aproximativ 1.650 de dolari în unele dintre raportările de vineri.

XRP a pierdut aproximativ 5%, în timp ce Solana a înregistrat o scădere de peste 5% într-un interval de 24 de ore, potrivit datelor de piață publicate de TradingView.

În paralel, capitalizarea totală a pieței criptomonedelor a continuat să se reducă, pe măsură ce investitorii au preferat să își diminueze expunerea la active volatile.

Evoluția Bitcoin rămâne atent monitorizată de participanții la piață, în special după pierderea pragului psihologic de 60.000 de dolari.

Analiștii avertizează că menținerea prețului sub nivelurile de suport poate favoriza apariția unor noi presiuni de vânzare. În schimb, o revenire susținută a criptomonedei ar necesita o îmbunătățire a sentimentului general de pe piețele financiare.