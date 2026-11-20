Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Unifarm au încheiat un acord pentru estimarea necesarului de medicamente și prevenirea întreruperilor de aprovizionare. Parteneriatul prevede schimbul de date statistice despre consum, pentru planificarea achizițiilor și importurilor.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Compania Națională „Unifarm” S.A., companie de stat aflată în subordinea Ministerului Sănătății, au încheiat un acord de colaborare pentru estimarea necesarului de medicamente. Parteneriatul urmărește îmbunătățirea planificării achizițiilor și importurilor, pe baza informațiilor statistice privind consumul de medicamente.

Potrivit unui comunicat al CNAS, schimbul de informații dintre cele două instituții va contribui la susținerea accesului pacienților la tratamente la costuri accesibile și la intervenția rapidă în situațiile în care apar întreruperi în aprovizionarea cu medicamente.

Președinta interimară a CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, a explicat că acordul urmărește consolidarea dialogului și a cooperării instituționale în beneficiul pacienților, în special în ceea ce privește accesul la medicamente. Totodată, schimbul de date statistice poate contribui la o evaluare mai precisă a nevoilor de aprovizionare.

Acordul vizează medicamentele autorizate pentru nevoi speciale, precum și medicamentele autorizate pentru punere pe piață care se află în discontinuitate și nu pot fi asigurate temporar prin canalele obișnuite de distribuție. În această categorie sunt incluse și medicamentele esențiale prevăzute în Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.323/2021, aflate în discontinuitate.

Lista medicamentelor esențiale cuprinde tratamente pentru mai multe categorii de afecțiuni, printre care diabetul zaharat, infecțiile bacteriene, epilepsia, bolile psihiatrice și cancerul.

Pentru medicamentele autorizate pentru punere pe piață și cele incluse pe lista medicamentelor esențiale, evaluarea necesarului va ține cont de informările transmise de Ministerul Sănătății și/sau de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

Directorul general al Unifarm, dr. Adrian Marius Dobre, a evidențiat importanța asigurării continuității tratamentelor prescrise pacienților din România, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să își întrerupă medicația din cauza problemelor de aprovizionare.

„Acest acord susține dialogul și cooperarea instituțională în beneficiul pacienților, cu accent pe accesul la medicamente. Schimbul de informații poate contribui la o mai bună înțelegere a nevoilor de aprovizionare”, a declarat Mezinu-Bălan.

În baza acordului, CNAS va transmite Unifarm, la solicitarea companiei, date statistice complet anonimizate privind consumul anterior al medicamentelor vizate, înregistrat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

CNAS precizează că informațiile centralizate nu permit identificarea pacienților și vor fi utilizate exclusiv în scopurile stabilite prin acord. Folosirea acestora în alte scopuri comerciale sau transmiterea către terți sunt interzise.

Datele furnizate pot cuprinde cantitățile de medicamente utilizate, substanța activă, concentrația, forma farmaceutică și distribuția consumului pe județe, în limita informațiilor disponibile în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate.

Unifarm va folosi aceste informații pentru realizarea analizelor necesare estimării achizițiilor și importurilor de medicamente, precum și pentru susținerea continuității tratamentelor. La rândul său, compania va pune la dispoziția CNAS, la cerere, informații despre propriile stocuri, disponibilitatea medicamentelor la furnizori și termenele estimate pentru livrarea cantităților identificate.

Unifarm va comunica, la solicitare, stadiul demersurilor de aprovizionare pentru medicamentele pentru care CNAS a transmis solicitări de date.