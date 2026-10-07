Criza politică pune presiune pe România. Alexandru Nazare avertizează: Situația devine din ce în ce mai complicată

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că prelungirea crizei politice și adoptarea unor cheltuieli fără acoperire bugetară pot afecta echilibrul financiar al României. Oficialul a declarat, într-un interviu acordat Euronews, că discuțiile cu agențiile de rating sunt mult mai frecvente decât în mod obișnuit. Nazare susține că menținerea credibilității externe depinde inclusiv de evoluția execuției bugetare și de evitarea unor noi presiuni asupra finanțelor publice.

Criza politică și situația finanțelor publice se află printre principalele teme discutate de autoritățile române cu agențiile de rating, iar Alexandru Nazare spune că frecvența acestor contacte a crescut considerabil în actualul context.

Ministrul Finanțelor a precizat că a discutat chiar marți cu reprezentanții a două agenții, cărora le-au fost prezentate informații despre situația din România și perspectivele politice și economice.

„Pentru că în momentul de față, repet, și ieri am discutat cu două agenții de rating. Discutăm frecvent, mult mai frecvent decât o facem în mod obișnuit, ca să informăm asupra situației, să știe exact ce se întâmplă în România, să știe exact care sunt perspectivele evoluției, în special cele politice, dar și cele economice legate de execuția bugetară și orice astfel de semnală”, a declarat Alexandru Nazare.

Oficialul a avertizat și asupra proiectelor care presupun cheltuieli suplimentare pentru stat, dar pentru care nu au fost prevăzute resurse în buget. Astfel de măsuri pot influența atât situația finanțelor publice la finalul acestui an, cât și construcția bugetară pentru anul viitor.

„Inițiative legislative fără acoperire bugetară, inițiative legislative cu un impact semnificativ care nu au fost prevăzute, noi inițiative cu impact suplimentar. Toate aceste lucruri afectează echilibrul în care suntem pentru finalul anului și pentru anul 2027”, a spus Nazare.

Prelungirea instabilității politice complică situația României, potrivit ministrului Finanțelor, care susține că acest subiect este urmărit inclusiv de partenerii europeni în cadrul discuțiilor purtate cu oficialii români.

Nazare a afirmat că își dorește ca actuala criză să fie soluționată cât mai rapid, după mai multe luni de incertitudine.

„Eu sper din tot sufletul pentru binele nostru și al României să avem cât mai repede rezolvată criza politică (…) pentru că s-au acumulat niște luni și deja situația devine din ce în ce mai complicată”.

Situația de la București este abordată, potrivit ministrului, și în marja reuniunilor europene, unde reprezentanții României sunt întrebați despre perspectivele depășirii blocajului politic.

„Suntem foarte implicați în aceste discuții și în marjă acestor discuții, evident, suntem întrebați tot timpul care este situația în România, care sunt perspectivele de finalizare a crizei politice”, a declarat Nazare.

Evoluția execuției bugetare reprezintă, în opinia lui Alexandru Nazare, unul dintre argumentele folosite de România pentru menținerea credibilității în relația cu partenerii externi, în condițiile în care instabilitatea politică nu a fost însoțită de o deteriorare a indicatorilor prezentați de Ministerul Finanțelor.

Ministrul a invocat ajustarea înregistrată după opt luni și diferența față de deficitul consemnat în anul precedent.

„Și, în aceste momente, execuția bugetară, încă o dată, cifrele pe care le prezentăm sunt extraordinar de importante. Ajustare de 1,6% la 8 luni, peste 27 de miliarde minus față de deficitul anului trecut. Faptul că această execuție bugetară, în lunile de instabilitate politică, nu a derapat, a transmis un semnal de credibilitate, care ne-a ținut pe o linie foarte serioasă”, a afirmat acesta.

Nazare a precizat că intenționează să prezinte același mesaj și în discuțiile de la nivel european, inclusiv comisarului european responsabil de buget.

Rectificarea bugetară este o procedură obișnuită în situațiile în care, pe parcursul anului, apar necesități suplimentare de finanțare sau trebuie modificate alocările stabilite inițial pentru anumite instituții, a explicat Alexandru Nazare.

Ministrul a arătat că valoarea care va trebui ajustată în acest an ar urma să fie mai redusă decât cea înregistrată la rectificarea precedentă.

„E o chestiune uzuală să avem rectificări pentru că, într-adevăr, apar în cursul anului nevoi noi, trebuie adaptate anumite bugete din diverse motive. Anul trecut a fost o sumă enormă de ajustat la rectificare, în anul ăsta o să fie o sumă mai mică”, a declarat el.

Ministerul Finanțelor urmărește ca alocările stabilite pentru instituțiile publice să fie apropiate cât mai mult de necesarul efectiv al acestora.

„Ne îndreptăm în direcția bună, adică în direcția în care bugetele încet încet trebuie să surprindă cât mai bine realitatea fiecărei instituții”, a afirmat acesta.

Finanțarea sistemului sanitar reprezintă o altă problemă aflată în atenția autorităților, iar Alexandru Nazare susține că necesarul financiar pentru luna octombrie este asigurat, în timp ce eventualele solicitări suplimentare pot fi gestionate prin redistribuirea fondurilor disponibile.

Ministrul a precizat că Ministerul Sănătății poate utiliza în acest moment această soluție pentru alte necesități de finanțare.

„Orice altă nevoie pe care Ministerul Sănătății o are, o poate face prin redistribuiri în momentul de față. Deci punctual am răspuns la aceste două probleme grave urgent”, a declarat acesta.

Pentru perioada următoare, Nazare a arătat că autoritățile caută soluții care să permită finanțarea sustenabilă a sistemului sanitar, subiect discutat încă de la sfârșitul anului trecut.