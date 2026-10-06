Leul pierde teren în fața euro și a dolarului. Bogdan Maioreanu: Criza politică pune presiune pe piețele din România

Leul continuă să se deprecieze în raport cu euro și dolarul, pe fondul crizei politice prelungite și al incertitudinilor privind direcția economică a României. Marți, cursul a ajuns la 5,35 lei pentru un euro și la 4,76 lei pentru un dolar, arată Bogdan Maioreanu, analist eToro.

Presiunile nu sunt însă limitate la România. Euro a coborât la aproximativ 1,12 dolari, cel mai redus nivel din mai 2025, în timp ce problemele fiscale și politice din Franța și alegerile anticipate din Spania sporesc incertitudinea de pe piețele europene.

Moneda românească a început să piardă teren în fața euro și a dolarului încă de săptămâna trecută. Vineri, cursul ajunsese la 5,34 lei pentru un euro și 4,75 lei pentru un dolar.

Potrivit analizei lui Bogdan Maioreanu, deprecierea a venit pe fondul incertitudinilor provocate de criza politică prelungită și de deciziile agențiilor de rating.

Tendința a continuat marți, când euro a ajuns la 5,35 lei, iar dolarul la 4,76 lei.

Incertitudinea s-a resimțit și la Bursa de Valori București. Piața a pierdut aproximativ 7% în ultima lună, deși începutul acestei săptămâni a adus o revenire puternică.

Menținerea de către S&P a ratingului României în categoria recomandată pentru investiții a redus temporar presiunea. Reacția a fost vizibilă luni, când indicele BET a crescut cu peste 4%.

Maioreanu avertizează însă că această revenire poate reprezenta mai degrabă o reacție de ușurare decât o revenire durabilă a încrederii. Continuarea crizei politice și absența unui guvern ridică semne de întrebare privind direcția țării și continuarea reformelor pentru stabilizarea bugetară.

Următorul moment important pentru piața românească este decizia Băncii Naționale a României privind rata dobânzii, programată pentru joi. Bogdan Maioreanu consideră că o reducere a dobânzii este puțin probabilă, în ciuda recesiunii actuale, deoarece presiunile inflaționiste persistă.

Deprecierea leului complică suplimentar situația. O monedă națională mai slabă face mai scumpe importurile esențiale, inclusiv combustibilul, ceea ce poate alimenta la rândul său presiunile asupra prețurilor.

Problemele valutare nu se opresc la leu. Euro s-a depreciat în ultima săptămână față de moneda americană și a ajuns la aproximativ 1,12 dolari, nivel care nu a mai fost înregistrat din mai 2025.

Una dintre explicații este diferența tot mai mare dintre randamentele obligațiunilor de stat americane pe 10 ani și cele ale obligațiunilor germane cu aceeași maturitate.

Diferența a crescut de la aproximativ 1,4 puncte procentuale la începutul lunii septembrie la peste 1,8 puncte procentuale.

Această evoluție face activele denominate în dolari mai atractive pentru investitori, în condițiile în care piețele se așteaptă la o politică monetară mai restrictivă în Statele Unite și la o economie mai slabă în zona euro.

La aceste presiuni se adaugă situația politică și fiscală din Franța și alegerile anticipate din Spania.

Franța este afectată puternic de vânzările de obligațiuni de pe piețele internaționale. Investitorii sunt preocupați de situația deficitului bugetar, de blocajul politic și de alegerile prezidențiale de anul viitor.

În loc să scadă spre ținta de 5% din produsul intern brut, deficitul bugetar se agravează, ceea ce determină o creștere a costurilor de finanțare.

Obligațiunile franceze pe 10 ani au înregistrat cea mai slabă performanță trimestrială de la introducerea monedei euro.

Diferența dintre randamentele obligațiunilor franceze și cele germane a ajuns vineri la 152 de puncte de bază, cel mai ridicat nivel din 2011.

Evoluția arată cât de repede incertitudinea politică și problemele bugetare se pot transforma în costuri mai mari pentru finanțarea statului.

Alegerile anticipate programate pentru 29 noiembrie în Spania reprezintă o altă sursă de volatilitate pentru piețele europene.

Spania intră în campania electorală cu o situație fiscală considerată relativ mai bună decât cea a Franței sau Italiei. Datoria publică se menține însă aproape de 101% din PIB, ceea ce face țara vulnerabilă dacă presiunile asupra obligațiunilor statelor din zona euro se intensifică.

Investitorii urmăresc în special sectorul bancar, sensibil la modificarea randamentelor obligațiunilor suverane. În atenție se află și companiile din energie regenerabilă și utilități, în cazul unei schimbări a priorităților privind politica climatică.

Un alt sector urmărit este cel al apărării, în eventualitatea în care viitorul guvern ar decide majorarea cheltuielilor în acest domeniu.

Potrivit analizei, alegerile nu schimbă fundamental perspectivele acțiunilor spaniole, dar introduc un nivel suplimentar de volatilitate. Diferențele dintre randamentele obligațiunilor, primele de risc și evoluția indicelui IBEX în comparație cu principalele burse europene vor deveni astfel indicatori importanți în următoarele săptămâni.

Evoluția euro și cea a leului reflectă probleme diferite. Moneda europeană pierde teren față de dolar în condițiile în care activele americane devin mai atractive, în timp ce leul este afectat și de incertitudinile politice și bugetare interne.

În România, revenirea puternică înregistrată luni de Bursa de Valori București după confirmarea ratingului de țară indică, potrivit analizei, mai degrabă o reducere temporară a temerilor investitorilor.

În perioada următoare, atenția piețelor va rămâne îndreptată spre deciziile băncilor centrale, dar și spre evoluțiile politice și situația finanțelor publice din România și din marile economii europene.