Mihai Fifor solicită un răspuns din partea NATO după atacurile cu drone înregistrate în ultimele zile în zona Mării Negre, în apropierea gurilor Dunării. Deputatul PSD atrage atenția asupra riscurilor tot mai mari la care sunt expuse navele comerciale și consideră că România are nevoie de sprijin operațional suplimentar din partea aliaților pentru protejarea navigației în această regiune.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, parlamentarul a făcut referire la incidentele recente, soldate cu avarii și incendii la bordul unor nave comerciale. Acesta susține că amenințările nu mai pot fi privite ca simple consecințe indirecte ale războiului din Ucraina, mai ales în condițiile în care incidentele se produc în apropierea teritoriului unui stat membru NATO și al Uniunii Europene.

„Trei nave comerciale lovite în două zile, în apropierea gurilor Dunării. Incendii, avarii, echipaje expuse unor riscuri majore. O amenințare care nu mai poate fi tratată drept un efect colateral îndepărtat al războiului din Ucraina, câtă vreme incidentele se produc în apele teritoriale ale unui stat membru NATO și al Uniunii Europene. Gravitatea celor întâmplate trebuie însă judecată și în contextul ultimelor șase săptămâni.”, a scris Mihai Fifor.

Deputatul PSD a prezentat și principalele demersuri politice și instituționale realizate în ultimele săptămâni pentru consolidarea securității maritime. Potrivit acestuia, pe 20 octombrie, la solicitarea României, situația din Marea Neagră a fost analizată în Consiliul Nord-Atlantic, unde NATO a anunțat măsuri suplimentare de supraveghere.

Planul anunțat de Alianță vizează utilizarea aeronavelor, radarelor, dronelor și a altor mijloace de recunoaștere, precum și îmbunătățirea schimbului de informații. Două zile mai târziu, pe 22 octombrie, securitatea regională a fost analizată și de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Printre măsurile stabilite la nivel național s-au numărat dezvoltarea capacităților de supraveghere maritimă, consolidarea mijloacelor de combatere a dronelor și intensificarea cooperării cu aliații. Fifor a amintit și vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la București, din 9 noiembrie, când securitatea Mării Negre s-a aflat printre principalele teme discutate. Cu acel prilej, șefa Comisiei Europene a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea operaționalizării centrului regional de securitate maritimă româno-bulgar. Alte 10 milioane de euro au fost anunțate pentru dezvoltarea capacităților de căutare și salvare.

Mihai Fifor consideră că incidentele recente trebuie analizate și prin raportare la evoluțiile din ultimele șase săptămâni. Deputatul a evidențiat intensificarea atacurilor asupra navigației comerciale în vestul Mării Negre, în luna octombrie, precum și apropierea amenințărilor de litoralul românesc și de rutele maritime care deservesc porturile din România.

Potrivit parlamentarului, mai multe nave au fost avariate sau scufundate, iar incidentele au fost însoțite de victime și de cazuri de marinari dispăruți. Acesta a subliniat că apropierea acestor evenimente de litoralul românesc impune o atenție sporită asupra protecției transportului comercial și a infrastructurii maritime.

„Gravitatea celor întâmplate trebuie însă judecată și în contextul ultimelor șase săptămâni. În octombrie, atacurile asupra navigației comerciale din vestul Mării Negre s-au intensificat. Mai multe nave au fost avariate sau scufundate, au existat victime și marinari dispăruți, iar amenințările s-au apropiat tot mai mult de litoralul românesc și de rutele comerciale către porturile noastre. Pe 20 octombrie, la solicitarea României, problema securității Mării Negre a fost discutată în Consiliul Nord-Atlantic. NATO a anunțat consolidarea supravegherii maritime prin aeronave, radare, drone și mijloace suplimentare de recunoaștere și schimb de informații.”, a precizat Mihai Fifor.

Deputatul a făcut distincția între proiectele europene destinate consolidării securității maritime pe termen mediu și necesitatea unor intervenții operaționale rapide. În opinia sa, centrul regional româno-bulgar reprezintă o investiție importantă, însă dezvoltarea acestuia trebuie însoțită de măsuri concrete care să răspundă riscurilor existente în prezent.

„Această succesiune de evenimente arată cât de important este ca proiectele europene pe termen mediu să fie însoțite de măsuri operaționale imediate. Centrul regional de securitate maritimă reprezintă o investiție necesară, dar amenințările din prezent reclamă, în paralel, consolidarea rapidă a mijloacelor de protecție disponibile”, a mai scris deputatul PSD.

Parlamentarul a făcut referire și la modul în care au intervenit militarii români în seara atacurilor. Potrivit acestuia, Armata Română a respectat procedurile stabilite, iar reacția personalului militar nu reprezintă obiectul criticilor sale. Fifor susține că problema principală este necesitatea unui sprijin aliat mai consistent pentru protejarea navigației comerciale.

În timpul incidentelor, au fost ridicate aeronave F-16, amenințările aeriene au fost monitorizate, iar mecanismele de avertizare a populației au fost activate. Deputatul a subliniat că militarii români și-au îndeplinit atribuțiile într-un context de securitate complicat, în care evoluția amenințărilor impune adaptarea permanentă a capacităților de apărare.

„În seara atacurilor, Armata Română a acționat potrivit procedurilor stabilite. Au fost ridicate aeronave F-16, au fost monitorizate amenințările aeriene și au fost activate mecanismele de avertizare a populației. Militarii români își îndeplinesc cu profesionalism misiunile într-un mediu de securitate tot mai complicat, în care amenințările evoluează rapid și impun adaptarea permanentă a capacităților de apărare. Discuția nu privește reacția militarilor români, ci necesitatea consolidării sprijinului operațional aliat pentru protejarea navigației comerciale în această parte a Mării Negre”, a punctat Fifor.

Deputatul a amintit că România a solicitat consultări la nivelul NATO și că situația de securitate a fost analizată în CSAT. Cu toate acestea, repetarea atacurilor asupra navelor comerciale ridică problema accelerării măsurilor convenite și a unei coordonări operaționale mai eficiente între România și aliați.

În mesajul său, Mihai Fifor a formulat mai multe întrebări referitoare la responsabilitățile NATO, resursele care pot fi puse la dispoziția României și modalitățile prin care poate fi asigurată protecția navigației comerciale în apele teritoriale românești.