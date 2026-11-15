Șoferii riscă amendă chiar dacă încetinesc în apropierea poliției. Noile radare pot înregistra viteza de la distanță

Radarele utilizate de Poliția Română pot măsura viteza autovehiculelor de la distanțe care depășesc un kilometru. Șoferii care depășesc limita legală riscă amendă chiar dacă reduc viteza înainte să ajungă în dreptul echipajului. Aparatele laser TruCAM II permit înregistrarea rapidă a abaterilor, inclusiv în ambele sensuri de circulație. Prin sistemul e-SIGUR, sancțiunile pot fi comunicate ulterior, fără oprirea conducătorului auto în trafic.

Radarul Poliției Române poate înregistra depășirea vitezei legale înainte ca șoferul să observe echipajul și să reducă viteza. Frânarea bruscă nu împiedică aplicarea unei amenzi dacă abaterea a fost deja constatată.

Poliția Rutieră utilizează două categorii principale de echipamente pentru monitorizarea vitezei. Prima include radarele convenționale, care funcționează prin unde radio și sunt instalate pe autospeciale. A doua categorie cuprinde dispozitivele laser, precum TruCAM.

Aparatele TruCAM II permit măsurarea vitezei de la distanțe considerabile. Potrivit specificațiilor producătorului american Laser Technology, aceste dispozitive pot efectua măsurători până la aproximativ 1.200 de metri.

Timpul necesar pentru detectarea și măsurarea vitezei este de numai 0,33 secunde. Astfel, aparatul poate înregistra depășirea limitei legale înainte ca șoferul să reacționeze la observarea echipajului.

Reducerea vitezei după efectuarea măsurătorii nu modifică valoarea deja înregistrată de dispozitiv.

Aparatele radar moderne pot determina viteza de la peste un kilometru, însă documentarea abaterii presupune și identificarea autovehiculului. Pentru aplicarea sancțiunii, înregistrarea trebuie să permită stabilirea vehiculului implicat în încălcarea regulilor de circulație.

În cazul dispozitivelor TruCAM II, această funcție este îndeplinită de camera video integrată. Echipamentul permite asocierea valorii măsurate cu imaginile vehiculului monitorizat.

Conform specificațiilor tehnice prezentate, intervalul optim pentru captarea imaginilor clare este cuprins între 30 și 150 de metri. Distanța optimă de focalizare este indicată în jurul valorii de 135 de metri.

Prin urmare, măsurarea vitezei și obținerea imaginilor necesare identificării nu trebuie confundate. Aparatul poate determina viteza de la câteva sute de metri, iar imaginile pot fi captate în condiții favorabile la distanțe mai mici.

Totodată, dispozitivele laser permit monitorizarea vehiculelor care circulă în ambele sensuri. Pot fi înregistrate atât mașinile care se apropie de echipaj, cât și cele care se îndepărtează.

Această capacitate permite constatarea depășirii vitezei legale inclusiv după ce autovehiculul a trecut de locul unde se află polițiștii.

Sistemul e-SIGUR schimbă procedura de constatare și sancționare a unor abateri rutiere, prin utilizarea înregistrărilor realizate de echipamentele de monitorizare.

Polițiștii pot amplasa aparatele TruCAM II pe trepiede, inclusiv în zonele unde există un risc ridicat de accidente. În aceste situații, identificarea și sancționarea conducătorului auto nu presupun neapărat oprirea imediată a vehiculului.

Înregistrările sunt stocate și analizate ulterior de polițiști. Dacă este constatată o abatere, autoritățile verifică informațiile necesare identificării persoanei responsabile.

Procedura poate include identificarea proprietarului autovehiculului și solicitarea datelor conducătorului auto. După stabilirea identității șoferului, polițiștii pot întocmi procesul-verbal de contravenție.

Documentul este apoi comunicat persoanei sancționate, fără să fie necesară prezența acesteia la momentul constatării faptei.

Posibilitatea aplicării sancțiunilor pe baza înregistrărilor tehnice este prevăzută de OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Legislația permite constatarea contravențiilor cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau omologate și verificate metrologic, în condițiile legii.

Prin urmare, absența unei opriri în trafic nu înseamnă că șoferul a evitat sancțiunea. Procesul-verbal poate fi întocmit ulterior, în baza probelor obținute prin sistemele de monitorizare.

Valoarea vitezei înregistrate de echipamentul radar reprezintă elementul utilizat pentru stabilirea depășirii limitei legale. Aceasta este comparată cu viteza maximă admisă pe sectorul de drum monitorizat.

În funcție de depășirea constatată, conducătorul auto poate primi amendă și puncte de penalizare. Pentru abaterile mai grave, legislația prevede inclusiv suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

În cazul unei depășiri cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise, sancțiunea complementară este suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Dacă viteza înregistrată depășește limita legală cu mai mult de 70 km/h, perioada de suspendare este de 120 de zile.

La stabilirea sancțiunii se utilizează viteza consemnată de aparatul de măsurare, în condițiile prevăzute de legislația rutieră. O eventuală reducere ulterioară a vitezei nu anulează abaterea deja înregistrată.