Luca Niculescu condamnă atacurile cu drone din Marea Neagră. Premierul anunță noi măsuri de securitate

Premierul Luca Niculescu a reacționat duminică, 15 noiembrie, după atacurile cu drone asupra a trei nave comerciale din Marea Neagră. Incidentele s-au produs în apropierea Deltei Dunării, în largul localității Sulina. La bordul navelor au izbucnit incendii, însă nu au fost înregistrate victime. Forțele Aeriene Române au mobilizat avioane de vânătoare după detectarea unor ținte aeriene în zonă.

Premierul Luca Niculescu a avertizat că noile atacuri cu drone asupra navelor comerciale amenință securitatea maritimă din Marea Neagră. Șeful Guvernului a reacționat duminică, 15 noiembrie, după incidentele înregistrate în apropierea apelor teritoriale românești.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, premierul a precizat că radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat ținte aeriene în regiune. În urma acestor semnalări, Forțele Aeriene Române au mobilizat avioane de vânătoare în două rânduri.

„Încă o dată, securitatea maritimă în Marea Neagră a fost pusă în pericol. Sâmbătă seara, 14 noiembrie, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea Deltei Dunării, în largul localităţii Sulina. Radarele Ministerului Apărării din România au detectat, de asemenea, ţinte aeriene în zonă, ceea ce a determinat Forţele Aeriene Române să mobilizeze avioane de vânătoare în două rânduri”, a transmis Luca Niculescu pe X.

Premierul a precizat că a menținut permanent legătura cu instituțiile responsabile de gestionarea situației. Potrivit acestuia, protejarea marinarilor reprezintă principala prioritate a autorităților.

Luca Niculescu a condamnat incidentele, pe care le consideră încălcări ale dreptului internațional. El a asociat deteriorarea securității regionale cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Totodată, șeful Executivului a anunțat continuarea cooperării cu aliații NATO și cu partenerii regionali. Obiectivul declarat este consolidarea securității maritime în Marea Neagră.

„Aceste incidente sunt inacceptabile şi constituie o încălcare a dreptului internaţional. Ele reflectă deteriorarea situaţiei de securitate cauzată de războiul pe care Rusia îl poartă în prezent împotriva Ucrainei. Vom continua să luăm toate măsurile necesare, alături de aliaţii noştri, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră. Aceasta rămâne o prioritate cheie pentru Guvern, în strânsă cooperare cu partenerii noştri regionali şi cu NATO”, a conchis Luca Niculescu.

Once again, maritime security in the Black Sea has been threatened. On Saturday evening, 14 November, three commercial vessels were struck by drones near the Danube Delta, off Sulina. Romanian Ministry of Defence radars also detected aerial targets in the area, prompting the Romanian Air Force to scramble fighter jets on two separate occasions. I have remained in constant contact with the relevant authorities, with the safety of the sailors our absolute priority. These incidents are unacceptable and constitute a violation of international law. They reflect the deteriorating security situation caused by Russia’s ongoing war against Ukraine. We will continue to take all necessary measures, alongside our Allies, to strengthen security in the Black Sea. This remains a key priority for the Government, in close cooperation with our regional partners and NATO. — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) November 15, 2026

Primele două atacuri au fost raportate sâmbătă seara, 14 noiembrie, în apropierea gurilor Dunării. Ambele nave au fost lovite de drone, iar impactul a provocat incendii la bord.

Primul incident s-a produs în jurul orei 21:10. Petrolierul Evia Petrol V, care naviga sub pavilion grec, se afla la aproximativ patru mile marine est-sud-est de Sulina.

Nava a fost lovită de o dronă, iar în urma impactului a izbucnit un incendiu la bord.

Al doilea atac a fost înregistrat aproximativ 35 de minute mai târziu, în jurul orei 21:45. Vrachierul Marsol se afla la circa cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina.

Și această navă a fost lovită de o dronă, incidentul provocând un incendiu la bord.

Un al treilea incident a fost raportat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea gurilor Dunării. Nava comercială Ali Najafov a anunțat că a fost lovită de o dronă.

Ministerul Apărării Naționale a comunicat ulterior că impactul a provocat un incendiu la bord. Flăcările au fost stinse de membrii echipajului.

„O altă navă comercială, Ali Najafov, a anunţat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută (noaptea de sâmbătă spre duminică – n.r.), în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj”, a informat ulterior MApN.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, niciunul dintre cele trei atacuri nu s-a soldat cu victime.

Incidentele au loc într-un context regional marcat de atacurile cu drone asupra transportului maritim din Marea Neagră. Războiul dintre Rusia și Ucraina continuă să afecteze securitatea navigației în apropierea gurilor Dunării.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat recent în România, pe fondul preocupărilor privind securitatea regională. Vizita a avut loc în contextul atacurilor asupra navelor comerciale și al conflictului militar dintre Rusia și Ucraina.