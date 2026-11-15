Johnny Depp revine pe primul loc în box office după opt ani. Filmul „Ebenezer” marchează o schimbare importantă în cariera actorului

Johnny Depp revine în fruntea box office-ului nord-american cu filmul „Ebenezer”, lansat pe 13 noiembrie 2026. Producția Paramount a obținut încasări estimate la 19 milioane de dolari în primul weekend din Statele Unite și Canada. La nivel mondial, vânzările de bilete au ajuns la 42 de milioane de dolari. Filmul reprezintă prima lansare a actorului pe primul loc în box office-ul nord-american după opt ani.

Johnny Depp ocupă primul loc în clasamentul încasărilor cinematografice nord-americane, după lansarea producției „Ebenezer”, inspirată din povestea lui Charles Dickens.

Filmul distribuit de Paramount Pictures a obținut aproximativ 19 milioane de dolari în primul weekend de proiecții din Statele Unite și Canada.

Potrivit Associated Press, estimările au fost realizate duminică, pe baza vânzărilor de bilete din 3.535 de cinematografe.

Rezultatul marchează revenirea actorului în fruntea clasamentului, după o perioadă în care a participat predominant la producții independente și internaționale.

Ultimul său film realizat anterior pentru un mare studio hollywoodian a fost „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, lansat în 2018.

Producția respectivă obținuse aproximativ 62 de milioane de dolari în weekendul de debut nord-american.

Ulterior, cariera actorului a fost afectată de controversele publice și procesele cu fosta soție, Amber Heard. În 2020, Depp a părăsit franciza „Fantastic Beasts”, iar rolul său a fost preluat de Mads Mikkelsen.

În anii următori, actorul a declarat că nu mai are nevoie de Hollywood și a continuat să lucreze în afara marilor studiouri americane.

Încasările actuale sunt însă inferioare celor obținute în perioada de maximă popularitate a francizei „Pirații din Caraibe”. Unele dintre filmele seriei au depășit 100 de milioane de dolari în weekendul lansării.

Producția „Ebenezer”, în care Johnny Depp interpretează celebrul personaj creat de Charles Dickens, a beneficiat de un buget estimat la 38 de milioane de dolari.

Pe lângă costurile de producție, Paramount ar fi alocat aproximativ 50 de milioane de dolari pentru promovarea filmului.

Potrivit TheWrap, investiția în marketing depășește astfel bugetul utilizat pentru realizarea producției. Suma totală estimată pentru producție și promovare ajunge la aproximativ 88 de milioane de dolari.

În weekendul de debut, filmul a generat 19 milioane de dolari pe piața nord-americană. În celelalte 63 de piețe internaționale, încasările au ajuns la aproximativ 23 de milioane de dolari.

Astfel, debutul global al producției a totalizat 42 de milioane de dolari. Aceste valori reprezintă încasările brute din vânzarea biletelor, nu veniturile nete ale studioului.

Pe piețele internaționale, filmul a ocupat prima poziție în Regatul Unit, Italia, Mexic și Spania. În Franța și Germania, producția s-a clasat pe locul al doilea.

În Regatul Unit, încasările au ajuns la 5,4 milioane de dolari. Italia a contribuit cu două milioane de dolari, iar Mexicul cu 1,7 milioane de dolari.

În Spania, filmul a obținut un milion de dolari. Franța și Germania au generat 2,5 milioane, respectiv 1,5 milioane de dolari.

În afara marilor francize, Johnny Depp a mai înregistrat lansări nord-americane de aproximativ 20 de milioane de dolari. Printre acestea se numără filmele „Black Mass” și „Public Enemies”.

Filmul „Ebenezer” a atras în special spectatorii adulți, iar sondajele realizate la ieșirea din cinematografe indică o susținere importantă pentru actor.

Potrivit datelor PostTrak, femeile au reprezentat 52% din publicul prezent la proiecții. În același timp, 81% dintre spectatori aveau peste 25 de ani.

Aproximativ 65% dintre cumpărătorii de bilete au declarat că ar recomanda categoric producția prietenilor.

În categoria copiilor cu vârste de cel mult 12 ani, 47% au afirmat că le-ar recomanda prietenilor să vadă filmul imediat.

Un alt rezultat evidențiază influența popularității actorului asupra vânzărilor. Astfel, 51% dintre spectatori au indicat prezența lui Johnny Depp drept principalul motiv pentru care au ales filmul.

Deși criticii au avut reacții împărțite, spectatorii au evaluat favorabil noul film cu Johnny Depp. Producția „Ebenezer” a obținut calificativul A- în sondajele CinemaScore.

Pe platforma PostTrak, filmul a primit 4,5 puncte din 5. În același timp, scorul acordat de public pe Rotten Tomatoes a ajuns la 90%.

Reacțiile criticilor au fost însă mai rezervate. Producția a înregistrat un scor de 52% pe Rotten Tomatoes, potrivit datelor disponibile la momentul lansării.

Filmul „Ebenezer” a fost lansat oficial în cinematografele nord-americane pe 13 noiembrie 2026, fiind distribuit de Paramount Pictures.

Johnny Depp îl interpretează pe Ebenezer Scrooge, personajul central al nuvelei „A Christmas Carol”, publicată de Charles Dickens în 1843.

Povestea urmărește transformarea unui om de afaceri avar, care este confruntat cu propriul trecut și cu urmările comportamentului său.

Acțiunea se desfășoară în Londra victoriană, iar personajul principal este vizitat de spiritele Crăciunului trecut, prezent și viitor.

Regia este semnată de Ti West, cunoscut pentru trilogia horror „X”. Scenariul a fost scris de Nathaniel Halpern.

Din distribuție fac parte Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin și Daisy Ridley. Lor li se alătură Ian McKellen, Tramell Tillman, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes și Charlie Murphy.

Producția are clasificarea PG-13, din cauza unor secvențe care pot fi înfricoșătoare pentru copiii mai mici. Durata filmului este de aproximativ 116 minute.

Campania de promovare a inclus și o apariție surpriză a lui Johnny Depp la San Diego Comic-Con. Actorul a participat la eveniment costumat în personajul Ebenezer Scrooge.

Potrivit datelor comunicate de studio, această apariție a generat peste 152 de milioane de afișări pe platformele sociale.

Primul trailer, prezentat de Depp în cadrul unui eveniment organizat de Collider, a acumulat peste 225 de milioane de vizualizări în șapte zile.

După lansarea filmului „Ebenezer”, Johnny Depp are programat un nou proiect cinematografic pentru primăvara anului viitor.

Actorul va apărea în thrillerul „Day Drinker”, distribuit de Lionsgate, a cărui lansare este prevăzută pentru martie 2027.

Din distribuția producției face parte și Penélope Cruz, alături de care Depp a mai jucat în filme anterioare.

În paralel, au existat discuții privind o posibilă revenire a actorului în franciza „Pirații din Caraibe”. Producătorul Jerry Bruckheimer a confirmat anterior existența unor negocieri cu Depp.

Nu a fost însă anunțată oficial participarea actorului la un nou film al seriei.

Filmul cu Johnny Depp ocupă prima poziție în clasamentul estimativ al încasărilor pentru weekendul 13–15 noiembrie 2026.

Vânzările totale de bilete din cinematografele nord-americane au ajuns la aproximativ 86 de milioane de dolari. Rezultatul este inferior celui înregistrat în weekendul precedent.

Conform estimărilor Rentrak, clasamentul celor mai vizionate zece producții, în funcție de încasări, este următorul: