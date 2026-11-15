Două nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina, în zona gurilor de vărsare ale Dunării. Incidentul a provocat incendii la bordul ambelor ambarcațiuni, însă echipajele au reușit să stingă flăcările. Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale (MApN), nu au fost înregistrate victime.

Cele două nave implicate sunt petrolierul Evia Petrol V, care naviga sub pavilion grec, și vrachierul Marsol. Ambele se aflau în apropierea coastelor românești atunci când au fost lovite de drone. Informațiile referitoare la incidente au fost raportate autorităților de către structurile maritime civile.

Evenimentele au avut loc sâmbătă seară, 14 noiembrie, și au fost precedate de detectarea unei ținte aeriene la est de Insula Șerpilor. Situația a determinat ridicarea de la sol a două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, care au primit misiunea de a monitoriza evoluția evenimentelor.

Primul incident a fost raportat în jurul orei 21:10, când petrolierul Evia Petrol V a fost lovit de o dronă. Nava, aflată sub pavilion grec, naviga la aproximativ patru mile marine est-sud-est de Sulina, în apropierea gurilor de vărsare ale Dunării.

Impactul a fost urmat de izbucnirea unui incendiu la bordul petrolierului. Echipajul a intervenit pentru stingerea flăcărilor, operațiunea fiind finalizată fără înregistrarea unor victime.

La aproximativ 35 de minute distanță, în jurul orei 21:45, a fost raportat un al doilea atac. De această dată, ținta a fost vrachierul Marsol, care se afla la circa cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina. Și această navă comercială a fost lovită de o dronă, iar în urma impactului a izbucnit un incendiu la bord.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării, ambele incendii au fost lichidate de echipajele navelor, fără ca incidentul să provoace pierderi de vieți omenești.

Înainte de raportarea atacurilor asupra celor două nave comerciale, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale identificase o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

„În cursul acestei seri, 14 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la est de Insula Şerpilor. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, a transmis MApN.

În urma detectării țintei aeriene, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru declanșarea procedurilor de avertizare a populației din estul județului Tulcea. Primul mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 20:51.

Ulterior, autoritățile au anunțat încetarea alertei aeriene la ora 21:37. Cu toate acestea, monitorizarea situației a continuat, iar noi informații privind prezența unor drone în apropierea litoralului românesc au determinat emiterea unei alte avertizări pentru populație.

La ora 23:19, sistemele de supraveghere au identificat un nou contact radar, de această dată la sud-est de localitatea Sulina. În urma acestei detectări, Centrul Național Militar de Comandă a notificat din nou Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea transmiterii unui mesaj de avertizare pentru locuitorii din partea de est a județului Tulcea.

„A fost detectat un nou contact radar, la sud-est de localitatea Sulina. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de est a judeţului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 23.19”, a comunicat Ministerul Apărării Naționale.

ISU Tulcea a confirmat transmiterea noii avertizări, care viza posibilitatea unei incursiuni a unor drone în zonă. Mesajul a fost emis în contextul detectării noului contact radar în apropiere de Sulina.

Referitor la prima avertizare transmisă populației, MApN a precizat: „Alerta aeriană a încetat la ora 21:37”. Cele două incidente care au vizat petrolierul Evia Petrol V și vrachierul Marsol au fost raportate de autoritățile maritime civile, iar incendiile produse la bordul navelor au fost stinse de echipaje.