MApN anunță că o a treia navă comercială a fost lovită de o dronă în apropierea gurilor Dunării, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Impactul a provocat un incendiu la bord, însă echipajul a reușit să stingă flăcările. Autoritățile precizează că nu au fost înregistrate victime. Incidentul s-a produs după ce, în cursul serii de sâmbătă, alte două nave comerciale au fost lovite de drone, iar la bordul acestora au izbucnit incendii.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, nava comercială Ali Najafov a fost lovită în timpul nopții, în zona gurilor Dunării. În urma impactului, focul s-a extins la bord, fiind necesară intervenția echipajului pentru stingerea incendiului.

„O altă navă comercială, Ali Najafov, a anunţat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută (noaptea de sâmbătă spre duminică – n.r.), în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj”, a informat MApN.

Reprezentanții ministerului au precizat că, în urma acestui incident, nu au fost raportate victime. Nava Ali Najafov este a treia ambarcațiune comercială despre care autoritățile au anunțat că a fost lovită de drone în intervalul menționat.

Alte două incidente similare au fost semnalate sâmbătă seară, când două nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea litoralului românesc. În ambele situații, impacturile au provocat incendii la bord, care au fost ulterior stinse de echipajele aflate pe nave.

Primul incident a vizat petrolierul Evia Petrol V, care naviga sub pavilion grec. Nava a fost lovită de o dronă în jurul orei 21.10, la aproximativ patru mile marine est-sud-est de Sulina. În urma impactului, la bord a izbucnit un incendiu.

La scurt timp după acest eveniment, în jurul orei 21.45, o altă navă comercială a fost lovită de o dronă. Este vorba despre vrachierul Marsol, aflat la aproximativ cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina. Și în acest caz, lovitura a fost urmată de izbucnirea unui incendiu la bord.

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, echipajele celor două nave au intervenit pentru stingerea flăcărilor, fără să fie raportate victime.

„În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime”, preciza MApN.

Tot sâmbătă seară, autoritățile au transmis două mesaje RO-Alert pentru populația din județul Tulcea. Avertizările au vizat posibilitatea ca drone să pătrundă în spațiul aerian din apropierea teritoriului României, iar locuitorii din zonele vizate au fost informați cu privire la riscurile semnalate.

Incidentele în care au fost implicate navele comerciale au fost precedate de un alt eveniment similar, raportat în noaptea de vineri spre sâmbătă. Și atunci, o navă a fost lovită de o dronă în Marea Neagră.

Astfel, în decursul mai multor nopți consecutive, au fost semnalate incidente care au vizat nave comerciale aflate în Marea Neagră, în apropierea gurilor Dunării și a Canalului Sulina. Informațiile referitoare la lovituri, incendii și intervențiile echipajelor au fost comunicate de autoritățile române.