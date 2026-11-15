Românii care intenționează să revină definitiv sau temporar în țară pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar oferite de stat, în funcție de situația profesională și de planurile pe care le au după întoarcere. Printre măsurile disponibile se numără primele de instalare de 12.500 și 15.500 de lei, ajutoarele pentru plata chiriei și a utilităților, stimulentele pentru angajare, dar și finanțările destinate celor care vor să își deschidă o afacere.

Accesul la aceste beneficii nu este însă automat. Fiecare program are criterii proprii de eligibilitate, termene pentru depunerea solicitărilor și obligații pe care beneficiarii trebuie să le respecte. În anumite situații, formalitățile trebuie începute înainte ca persoana să semneze un contract de muncă, iar nerespectarea succesiunii procedurilor poate duce la pierderea dreptului la sprijin.

Pe lângă ajutoarele deja disponibile, luna octombrie 2026 aduce două informații importante pentru românii interesați de antreprenoriat. Este vorba despre redeschiderea înscrierilor la cursurile Start-Up Nation și despre pregătirea programului „Diaspora Investește Acasă”, prin care statul intenționează să susțină investițiile realizate de românii din străinătate. Accesul efectiv la această ultimă schemă este estimat pentru prima parte a anului 2027.

Revenirea în România nu reprezintă, prin ea însăși, un criteriu suficient pentru obținerea unui ajutor financiar. Programele existente sunt concepute pentru a încuraja ocuparea unui loc de muncă, mobilitatea profesională sau realizarea unor investiții, nu pentru a recompensa simpla întoarcere în țară.

Pentru persoanele care urmăresc să se angajeze, primul pas este contactarea agenției județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) sau a Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM). În funcție de tipul stimulentului solicitat, înregistrarea ca șomer trebuie realizată înainte de încheierea contractului de muncă.

Este important de precizat că statutul de șomer nu presupune automat și primirea indemnizației de șomaj. Unele măsuri de sprijin sunt destinate persoanelor care nu beneficiază de această indemnizație, dar care sunt înregistrate la agențiile de ocupare și îndeplinesc celelalte condiții legale.

Totodată, ANOFM pune la dispoziție servicii gratuite de mediere a muncii, prin care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot identifica oferte disponibile și pot primi sprijin pentru angajare. Aceste servicii sunt accesibile și românilor care revin din străinătate.

Unul dintre principalele stimulente financiare prevăzute de legislație este prima de instalare, reglementată prin Legea nr. 76/2002. Valoarea acesteia este de 12.500 de lei pentru o persoană care îndeplinește criteriile de acordare și poate crește la 15.500 de lei dacă solicitantul este însoțit de familie.

Prevederea se aplică și familiilor monoparentale, atunci când părintele se mută împreună cu unul sau mai mulți copii aflați în întreținere. Legislația stabilește reguli distincte și pentru situațiile în care ambii soți îndeplinesc condițiile necesare.

În acest ultim caz, cei doi nu încasează fiecare câte 15.500 de lei. Unul dintre soți poate primi 12.500 de lei, iar celălalt 3.500 de lei, ceea ce înseamnă un sprijin total de 16.000 de lei pentru familie.

Sumele acordate prin această măsură sunt neimpozabile. Plata se realizează, în situația obișnuită, în două etape: prima jumătate este achitată la instalare, iar diferența după împlinirea a 12 luni de la angajare. Astfel, pentru beneficiarii care primesc 15.500 de lei, fiecare tranșă este de 7.750 de lei.

Pentru cetățenii români care au lucrat sau au locuit legal în alte state există o prevedere specială, aplicabilă celor care și-au exercitat dreptul la libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European pentru o perioadă de cel puțin 36 de luni consecutive. Solicitantul trebuie să prezinte documente care să ateste șederea legală în străinătate, să fie înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă și să se angajeze cu normă întreagă pentru o perioadă de minimum 12 luni.

O altă condiție privește locul în care persoana își stabilește domiciliul sau reședința după întoarcere. Localitatea trebuie să fie aceeași cu cea în care se află locul de muncă sau o localitate învecinată, iar aceasta trebuie să fie inclusă în Planul național de mobilitate. Pentru verificarea criteriului, agenția de ocupare poate analiza adresa concretă indicată de solicitant.

Cererea pentru acordarea primei trebuie depusă în maximum 60 de zile de la angajare. Dosarul trebuie să conțină actele referitoare la contractul de muncă, documentele și declarațiile solicitate de agenție, precum și dovada eliberată de autoritățile străine privind domiciliul, reședința sau rezidența legală. Documentul emis în străinătate trebuie însoțit de o traducere certificată în limba română.

Un criteriu important este și situația locativă a solicitantului și a familiei sale. Deținerea unei case sau a unui apartament în localitățile relevante poate constitui un motiv de excludere de la acordarea primei. Prin urmare, persoanele care se întorc într-o locuință pe care o dețin deja nu au automat dreptul la acest ajutor.

Regula specială privind libera circulație se referă la statele UE și SEE și nu se aplică automat românilor care revin din orice altă țară. Persoanele care au locuit în afara acestor spații pot verifica dacă se încadrează în măsurile generale de sprijin pentru ocuparea forței de muncă.

Românii care se întorc în țară și se angajează într-o altă localitate decât cea de domiciliu pot avea acces și la prima de relocare. Măsura se adresează persoanelor care își schimbă locuința pentru a putea ocupa un loc de muncă situat la o distanță mai mare de 50 de kilometri față de domiciliul sau reședința inițială.

Ajutorul acoperă 75% din cheltuielile eligibile cu chiria și utilitățile, fără să depășească 900 de lei pe lună. Plata poate continua pentru o perioadă de cel mult 36 de luni, dacă beneficiarul respectă toate condițiile prevăzute de lege.

Pentru acordarea sprijinului există și un plafon privind veniturile. Persoana singură sau familia solicitantului nu trebuie să depășească venituri nete lunare de 5.000 de lei. Valoarea ajutorului este calculată în funcție de cheltuielile eligibile efectiv suportate.

Dacă suma eligibilă pentru chirie și utilități ajunge la 1.500 de lei, ajutorul nu poate depăși plafonul lunar de 900 de lei. Pentru obținerea primei de relocare, persoana trebuie să fie înregistrată anterior ca șomer și să se angajeze cu normă întreagă pentru cel puțin 12 luni.

Există și situații în care sprijinul nu poate fi acordat, inclusiv atunci când solicitantul sau familia deține o locuință în zona în care se mută ori când cheltuielile cu chiria sunt deja suportate de angajator sau de autorități.

Prima de relocare nu poate fi cumulată cu prima de instalare, prima de încadrare sau prima de activare. Solicitarea trebuie transmisă în cel mult 60 de zile de la angajare, iar plata se face pe baza documentelor justificative. Așadar, simplul fapt că o persoană revine în România și locuiește cu chirie nu îi garantează accesul la această formă de sprijin.

O altă măsură disponibilă este prima de activare, în valoare totală de 1.000 de lei. Aceasta se adresează persoanelor înregistrate ca șomeri de minimum 30 de zile, care nu primesc indemnizație de șomaj și reușesc să obțină un loc de muncă cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de trei luni.

Ajutorul este neimpozabil și se achită în două tranșe egale, fiecare în valoare de 500 de lei. Prima plată se face la angajare, iar cea de-a doua după ce beneficiarul împlinește trei luni de activitate la noul loc de muncă.

Solicitarea trebuie depusă în maximum 30 de zile de la data angajării. Pe lângă perioada de înregistrare ca șomer și condițiile referitoare la contractul de muncă, sunt verificate și alte criterii de eligibilitate.

De exemplu, solicitantul nu trebuie să fi avut un raport de muncă cu același angajator în ultimele 12 luni și nici să fi beneficiat de prima de activare în aceeași perioadă.

Persoanele înregistrate ca șomeri care se angajează la o distanță mai mare de 15 kilometri față de localitatea de domiciliu sau reședință pot solicita prima de încadrare. Această măsură este destinată celor care trebuie să facă naveta pentru a ajunge la locul de muncă.

Calculul se realizează în funcție de distanța parcursă, ajutorul fiind stabilit la 0,5 lei pentru fiecare kilometru. Există însă un plafon de 55 de lei pe zi, iar plata se raportează la numărul zilelor în care beneficiarul a lucrat efectiv.

Sprijinul poate fi acordat pentru o perioadă de maximum 12 luni. Pentru a beneficia de el, persoana trebuie să se angajeze cu normă întreagă pentru cel puțin un an și să aibă domiciliul sau reședința într-o zonă inclusă în Planul național de mobilitate.

Prima nu se acordă dacă transportul către locul de muncă este deja asigurat sau plătit de angajator ori de autoritățile publice. Cererea trebuie depusă în termen de 30 de zile de la angajare.

Pentru românii care vor să își deschidă o afacere după revenirea în țară, programul Start-Up Nation reprezintă una dintre variantele de finanțare disponibile. Schema prevede acordarea unor fonduri nerambursabile de maximum 250.000 de lei pentru fiecare firmă eligibilă.

Finanțarea poate acoperi cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, ceea ce înseamnă că beneficiarul trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 10%. La valoarea maximă a ajutorului și la procentul minim de cofinanțare, un proiect eligibil ajunge la aproximativ 277.778 de lei. Din această sumă, contribuția solicitantului este de circa 27.778 de lei.

Cheltuielile care nu sunt acceptate la finanțare trebuie suportate separat de antreprenor. Accesul la program presupune parcurgerea și absolvirea cursului de competențe antreprenoriale, înființarea unei firme conform regulilor schemei și depunerea unui proiect care va intra în procesul de evaluare.

Participarea la cursuri nu înseamnă obținerea automată a finanțării. Solicitanții trebuie să respecte și obligațiile care continuă după aprobarea proiectului. Printre acestea se numără crearea a cel puțin două locuri de muncă, menținerea lor pentru minimum 24 de luni de la finalizarea implementării și păstrarea activității firmei timp de trei ani de la plata integrală a ajutorului.

O noutate anunțată la 6 octombrie 2026 este redeschiderea înscrierilor la cursurile gratuite pentru persoanele cu vârste cuprinse între 18 ani și 30 de ani neîmpliniți. În această categorie pot intra și românii care s-au întors din străinătate și îndeplinesc condițiile programului.

Noua sesiune pune la dispoziție 17.600 de locuri, iar durata inițială anunțată este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii. Înscrierile se realizează prin platforma oficială minimis.imm.gov.ro.

Este important ca această sesiune destinată tinerilor să nu fie confundată cu toate formele de acces la Start-Up Nation. Programul cuprinde și alte categorii de beneficiari, însă condițiile de participare și existența locurilor disponibile trebuie verificate separat.

Din punct de vedere juridic, ediția programului își păstrează denumirea „Start-Up Nation – România, ediția 2024”, chiar dacă anumite etape ale procedurii se desfășoară în anii următori.

O altă măsură destinată românilor din străinătate este programul „Diaspora Investește Acasă”, aprobat prin HG nr. 601/2026. Acesta urmărește să susțină investițiile realizate în România printr-un mecanism care combină creditele bancare cu garanții și ajutoare nerambursabile.

Implementarea este coordonată de Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), împreună cu instituțiile bancare partenere. Creditele prevăzute prin program pot avea valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro, iar componenta nerambursabilă poate acoperi maximum 60% din valoarea creditului, fără să depășească 200.000 de euro.

Solicitantul trebuie să obțină aprobarea unui credit bancar, să realizeze investiția pentru care a solicitat finanțarea și să demonstreze că respectă criteriile programului. Ulterior, grantul acordat reduce datoria pe care firma o are față de bancă.

Pentru un credit de 100.000 de euro, ajutorul nerambursabil poate ajunge la 60.000 de euro, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare. În cazul unei finanțări de 500.000 de euro, aplicarea procentului de 60% ar însemna 300.000 de euro, însă intervine plafonul maxim de 200.000 de euro.

Valoarea efectivă a grantului depinde de eligibilitatea solicitantului, de caracteristicile investiției și de regulile aplicabile programului. Potrivit informațiilor prezentate de un reprezentant al BID la 1 octombrie, disponibilitatea efectivă a finanțării era estimată pentru prima parte a anului 2027.

Programul nu se adresează exclusiv românilor care intenționează să se mute definitiv în țară. Și persoanele care își păstrează reședința în străinătate pot fi interesate de această schemă, dacă doresc să investească în România și îndeplinesc criteriile stabilite.

Potrivit condițiilor publicate de Banca de Investiții și Dezvoltare, finanțarea vizează firme înființate cu mai puțin de trei ani înainte de solicitare. Acestea trebuie să fie deținute majoritar de cetățeni români care au avut domiciliul sau reședința în străinătate cel puțin 12 luni din ultimele 18 luni anterioare cererii de credit.

O altă cerință se referă la experiența profesională și pregătirea persoanelor care controlează sau administrează compania. Asociații majoritari și/sau administratorii trebuie să demonstreze că au cel puțin nouă luni de experiență profesională, pregătire sau studii relevante în domeniul investiției ori în management.

Contribuția proprie a solicitantului diferă în funcție de valoarea proiectului și de criteriile îndeplinite. Pentru investițiile de până la 400.000 de euro, aportul minim este de 10%.

Procentul poate coborî la 5% dacă este îndeplinită condiția referitoare la existența unui asociat majoritar eligibil din diaspora, cu vârsta sub 35 de ani. În cazul proiectelor care depășesc 400.000 de euro, contribuția proprie solicitată este de 15%.

Aprobarea finanțării nu este garantată doar prin îndeplinirea condițiilor programului. Banca parteneră este cea care analizează dosarul și decide dacă acordă sau nu creditul solicitat. Garanția oferită de BID nu înlocuiește verificarea capacității firmei de a rambursa împrumutul.

Instituțiile bancare participante urmează să fie anunțate după operaționalizarea schemei. Totodată, beneficiarii vor avea obligația să păstreze investiția și structura acționariatului pentru o perioadă de minimum trei ani de la finalizarea proiectului.

Românii care intenționează să se întoarcă și urmăresc obținerea unui loc de muncă pot lua legătura cu AJOFM din județul în care urmează să locuiască. Verificarea condițiilor înainte de mutare poate clarifica dacă localitatea este eligibilă, ce documente sunt necesare și care sunt pașii ce trebuie urmați pentru solicitarea sprijinului.

Un aspect important îl reprezintă obținerea documentelor care atestă șederea legală în străinătate. Acestea pot fi solicitate autorităților competente din statul în care persoana a locuit, iar pregătirea lor înainte de plecare poate facilita întocmirea dosarului după revenirea în România.

Pentru persoanele care solicită primele legate de angajare, ordinea formalităților are o importanță deosebită. În funcție de ajutorul urmărit, înregistrarea la agenția de ocupare trebuie realizată înainte de angajare, iar cererea de acordare a banilor trebuie transmisă în termenele prevăzute de lege.

Anumite situații, precum încetarea contractului de muncă înainte de împlinirea perioadei de 12 luni sau revenirea la vechiul domiciliu, pot determina recuperarea sumelor acordate.

Cei care intenționează să deschidă o firmă trebuie să pregătească din timp atât proiectul de investiții, cât și banii necesari pentru contribuția proprie. În cazul Start-Up Nation, sunt necesare absolvirea cursurilor și parcurgerea procedurii de selecție pentru finanțare.

Pentru programul „Diaspora Investește Acasă”, potențialii beneficiari trebuie să urmărească momentul lansării efective, condițiile finale de acces și publicarea listei instituțiilor bancare partenere. Aprobarea unui program prin hotărâre de guvern nu înseamnă că înscrierile și depunerea cererilor de finanțare sunt deja disponibile, potrivit defapt.ro.