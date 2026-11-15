Un report Joker de peste 1,75 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 328.900 de euro, este pus în joc la categoria I, la tragerea de duminică, 15 noiembrie. Totodată, la Noroc, valoarea reportului cumulat depășește 1,06 milioane de lei, respectiv 199.800 de euro, potrivit informațiilor transmise de Loteria Română.

La Loto 6/49, fondul de câștiguri pentru categoria I va beneficia de o suplimentare de 250.000 de lei. Decizia vine după ce premiul cel mare a fost câștigat la tragerea de joi, 12 noiembrie, iar suma suplimentară va fi inclusă în fondul destinat extragerii de duminică.

La Noroc Plus, categoria I, reportul a ajuns la peste 80.500 de lei. Sume consistente sunt disponibile și la celelalte categorii ale jocurilor organizate de Loteria Română, înaintea extragerilor programate pentru 15 noiembrie.

La Loto 5/40, pentru categoria I, este în joc un report care depășește 527.700 de lei, echivalentul a peste 98.700 de euro. La categoria a II-a, suma reportată este de peste 41.700 de lei.

În ceea ce privește jocul Super Noroc, reportul de la categoria I a depășit 540.900 de lei, valoarea acestuia fiind echivalentă cu mai mult de 101.100 de euro.

Loteria Română organizează duminică noi trageri pentru toate cele șase jocuri: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragerile au loc după rezultatele înregistrate joi, 12 noiembrie, când au fost acordate peste 15.000 de premii.

Valoarea totală a câștigurilor acordate la tragerea de joi a depășit 6,62 milioane de lei. Printre premiile importante s-a numărat și câștigul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 5.226.582,80 lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro.

Biletul care a adus premiul cel mare a fost jucat la agenția loto 40-020 din municipiul Călărași. Acesta a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, costul total fiind de 32,50 lei.

Câștigul de 5.226.582,80 lei reprezintă al patrulea premiu de categoria I obținut la Loto 6/49 de la începutul anului. Premiul a fost acordat la extragerea din 12 noiembrie, iar suma câștigată a fost revendicată prin biletul completat la agenția din Călărași.

Tot la aceeași tragere a fost înregistrat și un câștig de categoria a II-a la Loto 6/49, în valoare de 241.406,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Sectorul 6 al Capitalei.

Noile extrageri sunt programate pentru duminică, 15 noiembrie, iar reporturile anunțate de Loteria Română vizează categoriile I și a II-a ale jocurilor pentru care nu au fost acordate toate premiile la tragerile precedente.