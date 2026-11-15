Cod galben de vânt! Meteorologii anunță rafale violente. Unde vor fi cele mai mari intensificări
Vânt puternic furtuna/ Sursa foto: Pixabay
Cod galben de vânt puternic în Caraș-Severin, unde meteorologii anunță rafale de până la 70 km/h în zonele joase și de 90 km/h la munte. Atenționarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) este valabilă de duminică dimineață până luni seară. Intensificări ale vântului sunt prognozate și în celelalte zone ale Banatului, precum și în Moldova, unde vitezele vor ajunge, în general, la 45-50 km/h.
Cod galben de vânt în Caraș-Severin până luni seară
Mai exact, Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o atenționare cod galben pentru intensificări ale vântului, care vizează județul Caraș-Severin. Avertizarea intră în vigoare la ora 10:00 și rămâne valabilă până luni, la ora 20:00.
Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, vântul va prezenta intensificări locale și temporare, iar rafalele vor atinge viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. La altitudini mari, valorile vor fi mai ridicate, putând ajunge la 70-90 km/h.
ANM a precizat în informarea meteorologică: „În intervalul menţionat, în judeţul Caraş-Severin, local şi temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h”.
Rafale de 45-50 km/h și în restul Banatului și în Moldova
Manifestările de vânt nu se vor limita la județul Caraș-Severin. Meteorologii estimează intensificări și în celelalte zone ale Banatului, precum și în Moldova, unde rafalele vor avea, în general, viteze de 45-50 km/h.
Valorile prognozate sunt mai reduse decât cele anunțate pentru județul Caraș-Severin, în special pentru zonele montane, unde vântul poate ajunge la 90 km/h. Intensificările vor fi prezente atât duminică, cât și pe parcursul intervalului pentru care a fost emisă atenționarea.
Cum va fi vremea în București duminică și luni
În Capitală, vremea va avea valori termice apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului. Duminică, cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în cursul nopții, când va deveni predominant noros. Vântul va sufla slab până la moderat, iar la începutul intervalului sunt prognozate condiții de ceață.
Temperatura maximă va ajunge la 9-11 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va situa între 2 și 4 grade Celsius.
Luni, cerul va rămâne mai mult noros, iar trecător vor exista condiții pentru precipitații slabe sub formă de ploaie. Vântul va avea intensitate slabă și moderată, fără intensificările anunțate pentru județul Caraș-Severin.
Pentru ziua de luni, meteorologii estimează o temperatură maximă de aproximativ 10 grade Celsius în București.
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