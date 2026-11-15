Decorațiuni de Crăciun. Tendințele aduc o schimbare în amenajarea locuințelor pentru sărbători. Bradul împodobit cu ornamente perfect asortate pierde teren în fața unor combinații mai îndrăznețe, în care fundele de mari dimensiuni, globurile cu aspect vintage, panglicile din catifea și instalațiile luminoase multicolore ocupă un loc important. Nostalgia decorurilor din anii ’90 revine în atenție, alături de culori profunde și materiale care dau mai multă textură amenajărilor.

Tendințele prezentate de publicațiile internaționale de specialitate și de comercianții din domeniul decorațiunilor indică o preferință pentru interioare cu personalitate, în care obiectele noi sunt combinate cu ornamente păstrate de la un an la altul. Nu mai este necesară înlocuirea întregii colecții de decorațiuni pentru a obține un aspect actualizat. Câteva elemente atent alese pot schimba imaginea bradului, a sufrageriei sau a mesei festive.

Publicația britanică Homes & Gardens, într-o analiză a temelor decorative pentru sezonul 2026, evidențiază revenirea fundelor supradimensionate și a ornamentelor retro. La rândul său, Home Accents Today remarcă interesul comercianților pentru decorațiuni maximaliste, materiale naturale, imprimeuri tradiționale și elemente cu aspect nostalgic. Aceste direcții se regăsesc și în colecțiile pregătite pentru actualul sezon de sărbători.

Una dintre modificările vizibile în tendințele cromatice ale anului 2026 este folosirea nuanțelor de burgundy și vișiniu în locul roșului intens, tradițional. Culorile inspirate de fructele de pădure și vinul roșu sunt asociate cu verdele închis al bradului, auriul cald și ornamentele din sticlă. Panglicile din catifea completează această combinație, oferind un aspect mai bogat decorațiunilor.

Maroul ciocolatiu se alătură paletei, fiind folosit pentru globuri, accesorii textile și alte obiecte decorative. Asociat cu lumini albe calde, verde natural și accente metalice discrete, acesta contribuie la obținerea unei atmosfere confortabile. Combinația se îndepărtează de decorurile bazate exclusiv pe roșu și auriu, fără să renunțe la elementele tradiționale ale sărbătorilor.

Albul cald, inclusiv nuanța Cloud Dancer, completează aceste culori mai intense. Poate apărea pe globuri din sticlă, decorațiuni din hârtie, textile decorative, perne și pături. Folosit alături de burgundy, ciocolatiu și verde, albul creează contrast și echilibrează vizual amenajarea.

Panglicile decorative nu mai au doar rolul unor accesorii discrete. În 2026, fundele de mari dimensiuni sunt folosite ca elemente principale de decor, atât pe ramurile bradului, cât și pe ghirlande, uși, balustrade sau șeminee. Modelele din catifea, satin și materiale cu imprimeuri în carouri sau dungi sunt printre variantele promovate de colecțiile internaționale.

Cele mai întâlnite culori sunt burgundy, vișiniu, maro ciocolatiu și roșu combinat cu alb. Fundele pot fi așezate individual, în puncte vizibile ale bradului, sau distribuite printre globuri și alte ornamente. Unele amenajări folosesc o singură fundă foarte mare în partea superioară, în locul decorațiunii clasice pentru vârful pomului.

Tendința este prezentată și de publicația House Beautiful, care observă că accesoriile supradimensionate continuă să fie prezente în colecțiile pentru Crăciunul 2026. Panglicile cu două culori, modelele în dungi și fundele realizate din materiale cu textură sunt utilizate pentru decorarea atât a pomului, cât și a altor zone ale locuinței.

O altă direcție importantă este renunțarea la seturile de globuri identice și la decorarea rigidă, după o singură schemă cromatică. În locul acestora, sunt preferate combinațiile dintre ornamente lucioase și mate, sticlă și lemn, obiecte cumpărate recent și decorațiuni păstrate din anii anteriori.

Pentru ca rezultatul să nu devină prea încărcat, o soluție este alegerea a două sau trei culori dominante, care să se repete pe toată suprafața bradului. Ornamentele mai mari pot fi distribuite primele, urmate de globurile mici, panglici și accesorii decorative. Diferențele de dimensiune, formă și material contribuie la aspectul stratificat al pomului.

Această abordare se înscrie în tendința decorului personalizat, în care fiecare obiect poate avea un aspect diferit, fără ca întregul ansamblu să pară lipsit de coerență. Publicația Primark descrie aceeași orientare prin revenirea decorațiunilor tradiționale, a panglicilor textile și a ornamentelor care par adunate de-a lungul mai multor generații.

Globurile viu colorate, beteala strălucitoare și instalațiile cu lumini multicolore readuc în actualitate aspectul pomilor de Crăciun din anii ’90. Spre deosebire de decorurile minimaliste, această direcție pune accent pe varietatea culorilor, ornamentele cu forme neobișnuite și combinațiile care nu respectă neapărat o singură temă.

Instalațiile luminoase cu mai multe culori, globurile în nuanțe intense și figurinele decorative cu aspect retro pot fi folosite pentru a recrea atmosfera sărbătorilor din copilărie. Beteala metalizată revine, de asemenea, printre accesoriile utilizate pentru decorarea ramurilor, a balustradelor și a altor suprafețe din locuință.

Publicația britanică Wilko identifică nostalgia anilor ’90 drept una dintre direcțiile importante ale sezonului 2026. Printre elementele menționate se numără instalațiile cu efecte luminoase variate, globurile în culori puternice, figurinele tradiționale și beteala. Tendința poate fi integrată și fără schimbarea întregului decor, prin folosirea unui brad secundar mai mic sau a unei instalații colorate amplasate în jurul unei ferestre.

Pentru cei care preferă un decor apropiat de stilul tradițional, tema pădurii de iarnă rămâne o variantă prezentă în colecțiile pentru 2026. Diferența este dată de combinarea elementelor naturale cu materiale textile și accesorii decorative mai bogate. Verdele de pădure, burgundy, maroul ciocolatiu, crem și auriul cu aspect antichizat formează baza acestei amenajări.

Conurile de pin, fructele decorative, crenguțele verzi și figurinele reprezentând animale specifice pădurii pot fi combinate cu globuri din sticlă și panglici de catifea. Renii, bufnițele și alte motive inspirate din natură sunt folosite pentru a completa aspectul bradului sau al ghirlandelor.

Texturile au un rol important în această direcție. Lemnul, sticla, materialele textile și accesoriile cu finisaje metalice discrete pot fi reunite într-un decor care păstrează simbolurile clasice ale Crăciunului, dar le prezintă într-o manieră diferită de combinațiile standardizate din anii anteriori. Tendința pentru ornamente inspirate de natură și materiale cu aspect artizanal este menționată și în analizele dedicate colecțiilor festive din 2026.

O altă direcție este reprezentată de decorațiunile inspirate de dulciuri și de ambalajele colorate ale bomboanelor. Rozul, roșul-cireș, albul și accentele în culori vii sunt folosite pentru a crea amenajări jucăușe, diferite de paletele clasice de Crăciun.

Globurile în formă de acadele, figurinele inspirate de turtă dulce, bomboanele decorative și personajele amuzante pot fi integrate pe brazi de dimensiuni mici sau în anumite zone ale locuinței. Acest stil se potrivește în special celor care preferă decorațiunile numeroase, cu forme și culori diferite.

Tema dulciurilor apare și în selecția de tendințe publicată de Hallmark pentru 2026, care include funde colorate, motive inspirate de bomboane și ornamente cu aspect de turtă dulce. Elementele pot fi utilizate atât pentru împodobirea bradului, cât și pentru decorarea mesei sau a spațiilor dedicate sărbătorilor.

Tendințele decorative pentru 2026 nu se limitează la brad și la instalațiile luminoase. Masa festivă primește, la rândul său, o atenție deosebită, prin folosirea sticlei transparente sau fumurii, a lumânărilor subțiri și a elementelor vegetale.

Crenguțele verzi pot fi așezate în centrul mesei, alături de suporturi pentru lumânări și mici ornamente decorative. Pentru un aspect unitar, culorile accesoriilor pot fi alese în aceeași gamă cu decorațiunile bradului. Burgundiul, auriul, verdele închis și albul cald se regăsesc astfel atât în amenajarea sufrageriei, cât și în decorul mesei.

Fundițele mici din satin, legate de șervețele, tacâmuri sau alte accesorii pentru servire, reprezintă un alt detaliu folosit în amenajările festive. Panglicile pot avea aceeași culoare cu cele de pe brad, iar vasele din sticlă și lumânările completează decorul fără să fie necesare obiecte voluminoase.

Printre direcțiile importante ale Crăciunului 2026 se numără și păstrarea decorațiunilor care au o semnificație personală. Globurile din copilărie, obiectele cumpărate în timpul călătoriilor, ornamentele realizate manual de copii și figurinele colecționate de-a lungul anilor sunt integrate alături de accesorii noi.

În această abordare, bradul nu mai trebuie să arate ca un decor cumpărat integral dintr-o singură colecție. Obiectele pot avea dimensiuni, forme și stiluri diferite, iar combinația dintre ele contribuie la un aspect individualizat. Satele miniaturale de Crăciun, construite treptat prin adăugarea unor căsuțe, figurine și accesorii, sunt o altă modalitate de a valorifica obiectele păstrate de la un sezon la altul.

Publicațiile Homes & Gardens și Primark menționează revenirea ornamentelor cu aspect de obiecte moștenite sau colecționate în timp. Alături de piesele decorative noi, acestea susțin o amenajare în care tradiția și preferințele personale au un rol important.

În sufragerie, un brad decorat deja în roșu și auriu poate primi câteva elemente noi, fără să fie schimbată întreaga combinație cromatică. Fundele mari în nuanțe de burgundy sau maro ciocolatiu pot fi distribuite printre ornamentele existente, iar câteva globuri albe din sticlă pot introduce un contrast discret.

Un alt detaliu care poate modifica aspectul amenajării este materialul folosit la baza bradului. Un covor deschis la culoare sau unul cu textură asemănătoare blănii artificiale poate înlocui suportul decorativ clasic. Accesoriile textile din aceeași gamă cromatică pot fi folosite și pe canapea, prin perne și pături care preiau culorile principale ale bradului.

Holul și balconul pot fi decorate prin combinații mai simple. O ghirlandă verde cu o fundă supradimensionată poate fi amplasată lângă ușă, iar o instalație cu lumină caldă poate contura intrarea sau balustrada. Două vaze cu crengi de pin și conuri decorative pot completa amenajarea de o parte și de alta a ușii.

Aceste soluții păstrează o parte dintre obiectele folosite în anii anteriori și introduc treptat elemente asociate tendințelor din 2026. Abordarea este în concordanță cu recomandările retailerilor internaționali, care promovează combinarea decorațiunilor deja existente cu un număr redus de accesorii noi, în locul achiziționării unei colecții complet diferite pentru fiecare sezon