Guvernatorul Rezervei Federale americane (Fed), Michael Barr, avertizează asupra riscurilor pe care dezvoltarea inteligenței artificiale le-ar putea genera pentru sistemul financiar. Printre pericolele identificate se numără manipularea piețelor bursiere, atacurile cibernetice, discriminarea în procesul de acordare a creditelor și accelerarea retragerilor masive de bani din bănci. Avertismentul vine după ce un raport recent al băncii centrale americane a evidențiat o creștere puternică a îngrijorărilor privind impactul inteligenței artificiale asupra stabilității financiare.

Potrivit celui mai recent Raport privind stabilitatea financiară, publicat vineri de Rezerva Federală, 87% dintre participanții consultați au indicat inteligența artificială drept un risc important pentru sistemul financiar.

Printre principalele preocupări menționate de aceștia se află posibilitatea intensificării atacurilor cibernetice, complexitatea finanțării asociate inteligenței artificiale și riscul ca o încetinire a creșterii veniturilor generate de această tehnologie să provoace scăderi ample pe piețele bursiere, notează Reuters.

Luni, guvernatorul Fed Michael Barr a detaliat o serie de riscuri suplimentare asociate utilizării inteligenței artificiale în sistemul financiar, pornind de la preocupările prezentate în raportul băncii centrale.

Unul dintre pericole vizează utilizarea tot mai extinsă a modelelor de inteligență artificială în tranzacțiile financiare. O dependență crescută de aceste sisteme ar putea determina apariția unui comportament de turmă pe piețe, în condițiile în care algoritmii ar putea ajunge să ia decizii similare sau să reacționeze în același timp la anumite informații.

Un asemenea fenomen ar putea perturba funcționarea piețelor financiare și ar putea amplifica mișcările bruște ale prețurilor.

De asemenea, algoritmii care învață și se adaptează singuri ar putea ajunge să manipuleze și să destabilizeze piețele. Utilizarea unor astfel de tehnologii ridică probleme suplimentare privind controlul asupra deciziilor automatizate și efectele pe care acestea le pot produce asupra tranzacțiilor.

Michael Barr atrage atenția și asupra dificultăților pe care băncile le-ar putea întâmpina atunci când trebuie să verifice dacă un agent de inteligență artificială care încearcă să efectueze operațiuni în conturile unui client are într-adevăr autorizarea acestuia.

Problema nu se limitează însă la agenții AI care ar putea acționa fără permisiune. Chiar și sistemele autorizate, care efectuează operațiuni în numele clienților bancari, ar putea genera riscuri dacă acționează cu o viteză foarte mare.

Potrivit avertismentului guvernatorului Fed, astfel de agenți ar putea accelera retragerile masive de bani din bănci și ar putea copleși mecanismele tradiționale de protecție utilizate de instituțiile financiare pentru gestionarea unor asemenea situații.

Un alt domeniu vulnerabil este securitatea cibernetică. Michael Barr avertizează că atacatorii care folosesc inteligența artificială ar putea exploata mai ușor vulnerabilitățile sistemului financiar.

Riscurile pot proveni inclusiv de la agenți AI care scapă de sub control și ajung să exploateze punctele slabe ale infrastructurii financiare.

În acest context, guvernatorul Fed consideră că dezvoltatorii de inteligență artificială întâmpină încă dificultăți în asigurarea unui control adecvat asupra modelelor pe care le construiesc.

Acestea trebuie să fie precise din punct de vedere matematic și juridic, ușor de explicat și să permită reproducerea rezultatelor. Potrivit lui Barr, respectarea acestor condiții este esențială pentru reducerea riscurilor generate de utilizarea AI în domeniul financiar.

O altă preocupare privește posibilitatea ca inteligența artificială să perpetueze sau să amplifice prejudecățile existente în procesul de acordare a creditelor către consumatori.

Dacă modelele utilizate de instituțiile financiare preiau și reproduc anumite distorsiuni din datele pe baza cărora au fost antrenate, deciziile privind acordarea împrumuturilor ar putea deveni discriminatorii.

În plus, utilizarea AI pe piețele financiare ar putea genera riscuri precum înțelegerile anticoncurențiale între participanți, manipularea pieței și dezvoltarea unor strategii de tranzacționare care provoacă volatilitate semnificativă.

În anumite situații, aceste efecte ar putea depăși nivelul unor perturbări temporare și ar putea ajunge să reprezinte un risc sistemic pentru întregul sistem financiar.

Declarațiile lui Michael Barr au fost pregătite pentru a fi prezentate la Milano, în Italia, și au fost făcute cu câteva ore înaintea deschiderii unei conferințe organizate la Rezerva Federală din San Francisco.

Evenimentul urmează să fie deschis de președintele Rezervei Federale, Kevin Warsh, iar la discuții sunt așteptați dezvoltatori de inteligență artificială, lideri de companii și reprezentanți ai mediului academic.

Participanții vor analiza implicațiile noii tehnologii asupra productivității, locurilor de muncă și economiei în ansamblu.

Avertismentele lui Barr se înscriu astfel într-o dezbatere mai amplă despre efectele dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale, inclusiv asupra stabilității instituțiilor financiare și funcționării piețelor.

Guvernatorul Fed nu a făcut referiri la perspectivele politicii monetare sau la evoluția economiei americane în declarațiile pregătite pentru eveniment.