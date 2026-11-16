Intenția de vot a românilor pentru viitoarele alegeri parlamentare s-a modificat semnificativ. AUR înregistrează prima scădere importantă din ultimele 18 luni, pierzând peste cinci puncte procentuale față de septembrie 2026. În schimb, PSD câștigă aproape șase puncte procentuale și se apropie de primul loc. PNL și USR înregistrează evoluții diferite, iar mai multe formațiuni politice nu ar mai reuși să atingă pragul electoral necesar pentru intrarea în Parlament.

Datele celui mai recent Barometru Informat – INSCOP Research arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34,6% din voturile alegătorilor care și-au exprimat o opțiune politică, indiferent dacă declară sau nu că vor merge sigur la urne. Procentul este în scădere față de septembrie 2026, când formațiunea era creditată cu 39,7% din intențiile de vot.

În același timp, PSD ajunge la 24,6%, comparativ cu 18,7% în septembrie. PNL este cotat la 15,1%, iar USR la 11,9%.

Potrivit cercetării sociologice, 34,6% dintre respondenții care au indicat un partid din lista propusă ar vota cu AUR. Este pentru prima dată în ultimele 18 luni când formațiunea înregistrează o scădere atât de importantă, după o perioadă în care s-a menținut constant în apropierea pragului de 40%, potrivit datelor din acest sondaj.

Evoluția istorică prezentată de INSCOP arată că AUR era creditat cu 39,7% în septembrie 2026, 38,2% în mai 2026, 37% în aprilie, 38% în martie și 40,9% în ianuarie 2026.

În noiembrie 2025, intenția de vot pentru AUR era de 38%, în octombrie ajunsese la 40%, în septembrie la 40,8%, în iunie la 40,5%, iar în mai 2025 la 38,1%.

A doua formațiune politică în preferințele electoratului este PSD, care obține 24,6%. Social-democrații înregistrează astfel o creștere de 5,9 puncte procentuale față de septembrie 2026, când erau creditați cu 18,7%.

Comparativ cu lunile precedente, PSD avea 17,5% în mai 2026, 20,1% în aprilie, 19,2% în martie și 18,2% în ianuarie. În noiembrie 2025, partidul era cotat la 19,5%, în octombrie la 17,6%, în septembrie la 17,9%, în iunie la 13,7%, iar în mai la 17,4%.

PNL ocupă poziția a treia, cu 15,1% din intențiile de vot. Procentul este în scădere cu 1,2 puncte procentuale față de septembrie 2026, când liberalii erau creditați cu 16,3%.

În mai 2026, PNL înregistra 20,3%, în aprilie avea 15,5%, în martie 14,5%, iar în ianuarie 13,5%. În noiembrie 2025, intenția de vot pentru liberali era de 14,6%, în octombrie de 14,8%, în septembrie de 15,2%, în iunie de 17,3%, iar în mai de 16%.

USR ajunge la 11,9%, în creștere față de septembrie 2026, când era cotat la 9%. Formațiunea înregistrase 10% în mai 2026, 12,7% în aprilie, 11,4% în martie și 11,7% în ianuarie.

În noiembrie 2025, USR avea 12,3% din intențiile de vot, în octombrie 11,5%, în septembrie 12,8%, în iunie 13,1%, iar în mai 12,2%.

În ceea ce privește celelalte formațiuni politice, UDMR este creditată cu 3,9%, în scădere față de cele 5,5% înregistrate în septembrie 2026. În mai 2026, formațiunea avea 5%, în aprilie 4,3%, în martie 4%, în ianuarie 4,9%, în noiembrie 2025 4,8%, în octombrie 5,2%, în septembrie 4%, în iunie 5,2%, iar în mai 4,5%.

SENS obține 3% din intențiile de vot, comparativ cu 4,1% în septembrie 2026. În mai 2026, partidul era creditat cu 2,5%, în aprilie cu 2,4%, în martie cu 3,6%, în ianuarie cu 4%, în noiembrie 2025 cu 3,2%, în octombrie cu 3,4%, în septembrie cu 2,1%, iar în iunie cu 2,4%.

SOS România este cotat la 2,1%, față de 2,7% în septembrie 2026. Formațiunea înregistrase 2,9% în mai, 2,8% în aprilie, 3,3% în martie, 2,8% în ianuarie, 1,7% în noiembrie 2025, 2% în octombrie, 2,8% în septembrie și 1,9% în iunie.

POT ar obține 1,8% din voturi, în scădere față de cele 2,7% înregistrate în septembrie 2026. În mai 2026, partidul era creditat cu 1,9%, în aprilie cu 3,6%, în martie cu 3%, în ianuarie cu 5%, în noiembrie 2025 cu 3,1%, în octombrie cu 2,6%, în septembrie cu 3,3%, iar în iunie cu 4,2%.

Pentru un candidat independent ar opta 1,6% dintre alegători, comparativ cu 1% în septembrie 2026. În mai, procentul era de 0,9%, în aprilie de 1%, în martie de 1,4%, în ianuarie de 2%, în noiembrie 2025 de 1%, în octombrie de 1,3%, în septembrie de 0,6%, iar în iunie de 1,4%.

Alte partide ar obține 1,3% din voturi, față de 0,3% în septembrie 2026. În mai 2026, procentul era de 0,9%, în aprilie de 0,7%, în martie de 1,6%, în ianuarie de 1,1%, în noiembrie 2025 de 1,8%, în octombrie de 1,6%, în septembrie de 0,6%, iar în iunie de 0,5%.

Aceste rezultate sunt raportate la persoanele care au exprimat o preferință pentru un partid din lista prezentată, indiferent dacă au declarat că vor merge sau nu sigur la vot. Categoria reprezintă 72% din totalul eșantionului.

Sondajul INSCOP analizează separat și intenția de vot a persoanelor care au exprimat o opțiune politică și au declarat că vor merge sigur la vot. Această categorie reprezintă 48,6% din totalul eșantionului.

În acest scenariu, AUR ar obține 34,1% din voturi, în scădere față de 40,2% în septembrie 2026. PSD ar fi votat de 21,2% dintre respondenți, în creștere față de 16,4% în septembrie. PNL ar obține 16,4%, comparativ cu 17,2% în septembrie, în timp ce USR ar ajunge la 14,7%, față de 11,4% în cercetarea precedentă.

UDMR ar fi ales de 4,5% dintre respondenți, comparativ cu 4,8% în septembrie. Pentru SENS ar opta 3,6%, față de 4,8% în septembrie.

SOS România ar obține 1,9%, în ușoară creștere față de cele 1,8% din septembrie, în timp ce POT ar fi votat de 1,4%, comparativ cu 2,2% în cercetarea precedentă.

Un candidat independent ar primi voturile a 1,2% dintre respondenți, față de 1% în septembrie. Alte partide ar obține 1%, comparativ cu 0,2% în sondajul anterior.

INSCOP Research a testat și un scenariu electoral ipotetic în care PNL, USR și alte formațiuni ar participa la alegeri în cadrul unei alianțe politice comune.

În acest caz, raportat la persoanele care au exprimat o preferință pentru un partid din lista prezentată, indiferent dacă declară că vor merge sigur la vot, alianța PNL-USR ar obține 28,2% din intențiile de vot.

AUR ar rămâne pe primul loc, cu 35,7%, în timp ce PSD ar ocupa poziția a treia, cu 23%.

Celelalte formațiuni ar înregistra procente mult mai mici. UDMR ar obține 3,8%, SENS ar fi creditat cu 2,8%, POT cu 2,5%, iar SOS România cu 2,4%.

Un candidat independent ar fi preferat de 1,1% dintre respondenți, în timp ce 0,5% ar opta pentru un alt partid. Aceste rezultate sunt calculate pentru categoria respondenților care au exprimat o preferință electorală, reprezentând 76,9% din totalul eșantionului.

Cercetarea a analizat și opțiunile celor care au declarat că vor merge sigur la vot, în același scenariu al unei alianțe între PNL, USR și alte formațiuni. Această categorie reprezintă 51,3% din totalul eșantionului.

În rândul acestor alegători, AUR ar obține 35% din voturi, în timp ce alianța PNL-USR ar ajunge la 32,1%. PSD ar ocupa locul al treilea, cu 20,9%.

UDMR ar fi creditată cu 4,1%, SENS cu 3,2%, SOS România cu 1,8%, iar POT cu 1,6%. Pentru un candidat independent ar opta 1,1% dintre respondenți, în timp ce 0,2% ar alege un alt partid.

Rezultatele indică faptul că o eventuală alianță electorală între PNL și USR ar putea deveni a doua forță politică în preferințele alegătorilor, apropiindu-se de scorul AUR, în special în rândul celor care declară că vor participa sigur la scrutin.

Barometrul a măsurat și disponibilitatea românilor de a participa la următoarele alegeri, folosind o scară de la 1 la 10. Valoarea 1 înseamnă că respondentul nu va merge sigur la vot, în timp ce valoarea 10 indică certitudinea participării.

Potrivit rezultatelor, 61% dintre români au ales valoarea 10, ceea ce indică faptul că sunt siguri că vor merge la urne. La polul opus, 17,4% au ales valoarea 1, declarând astfel că nu vor participa sigur la vot.

Celelalte răspunsuri au fost distribuite astfel: 1,5% dintre respondenți au ales valoarea 2, 1,6% valoarea 3, iar 1,3% valoarea 4. Alți 5% au ales valoarea 5, în timp ce 2,5% au indicat valoarea 6 și 2,2% valoarea 7.

Pentru valoarea 8 au optat 3,4% dintre respondenți, iar 2,5% au ales valoarea 9. Totodată, 1,6% dintre participanții la sondaj nu au știut sau nu au dorit să răspundă la această întrebare.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, explică schimbările din intenția de vot prin efectele produse de încheierea crizei politice și formarea noului Guvern.

„Încheierea crizei politice și formarea noului Guvern au produs efecte semnificative asupra intenției de vot pentru partide. AUR pierde, pentru prima dată în ultimele 18 luni, aproximativ 5 procente, ajungând la un scor sub 35%. Corelat cu această scădere a AUR, PSD crește cu aproximativ 6 procente, cea mai probabilă ipoteză fiind că social-democrații recuperează o parte dintre votanții pierduți în favoarea AUR. Creșterea PSD poate avea legătură și cu plusul de susținere pe care îl înregistrează, în prima lună, orice partid care se instalează la guvernare, mai ales după o perioadă foarte lungă de criză care a produs nemulțumiri profunde în societate. În ce măsură această creștere se va eroda sau nu în lunile de iarnă rămâne de văzut. PNL a înregistrat o creștere puternică similară în mai 2026, după moțiunea de cenzură, care s-a erodat treptat, pe parcursul celor aproape 6 luni de criză politică. Testarea, în premieră, a intenției de vot pentru o alianță formată din PNL și USR, în cadrul unui scenariu ipotetic, indică o intenție de vot ridicată care plasează un asemenea proiect politic pe locul doi, aproape de AUR. Acest lucru arată un potențial electoral foarte ridicat care ar putea stimula, în contrapartidă, formule de coagulare alternative, în opoziție față de acest proiect major de construcție politică”, susține acesta.

Barometrul Informat – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar, realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Cercetarea urmărește să aducă în atenția publică teme de interes și să stimuleze dezbateri naționale despre subiecte diverse și politici publice importante pentru prezentul și viitorul României. Demersul pornește de la opiniile cetățenilor și se desfășoară în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu.

Inițiativa își propune, de asemenea, să contribuie la consolidarea democrației prin folosirea unor instrumente științifice și credibile, care să aducă vocea cetățenilor în centrul dezbaterii publice.

Pentru ediția analizată, datele au fost colectate în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, prin metoda mixed-mode secvențial CATI-CAWI.

Volumul eșantionului simplu, aleator, a fost de 1.197 de persoane. Dintre acestea, 1.081 au fost intervievate prin metoda CATI, iar 116 prin metoda CATI to CAWI.

Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative ale populației neinstituționalizate din România, respectiv sex, vârstă și ocupație, pentru persoanele cu vârsta de minimum 18 ani. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±2,8%, la un grad de încredere de 95%.