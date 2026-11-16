Timp de decenii, angajații americani, dar și cei din alte părți ale lumii, au funcționat după o înțelegere nescrisă potrivit căreia succesul profesional presupune anumite sacrificii personale. Verificarea e-mailurilor de serviciu după cină, preluarea apelurilor profesionale în timpul concediului sau disponibilitatea de a răspunde solicitărilor superiorilor chiar și duminica au devenit comportamente considerate manifestări ale angajamentului față de locul de muncă.

Deși aceste așteptări nu au fost formulate întotdeauna explicit, angajații au ajuns treptat să le accepte ca pe un standard necesar pentru a obține recompensele profesionale despre care li se spusese că sunt importante, potrivit Fast Company ME.

Un raport realizat de Software Finder, platformă de comparare a programelor software, readuce în discuție această înțelegere nescrisă dintre angajați și angajatori. Potrivit sondajului la care au participat 1.006 angajați americani, 71% dintre respondenți se simt presați să fie disponibili în afara programului de lucru.

Milenialii și reprezentanții Generației X au raportat un nivel ușor mai ridicat al acestei presiuni. Astfel, 72% dintre cei din aceste categorii au spus că se simt obligați să răspundă solicitărilor profesionale după încheierea programului, comparativ cu 65% dintre angajații din Generația Z.

Cu toate acestea, un alt rezultat al cercetării ridică semne de întrebare cu privire la beneficiile reale ale disponibilității permanente. 69% dintre respondenți au considerat că disponibilitatea în afara programului nu a avut un impact semnificativ asupra carierei lor, iar numai 8% au asociat în mod direct o promovare cu disponibilitatea de a lucra în afara orelor obișnuite.

Milenialii și reprezentanții Generației X au intrat pe piața muncii în circumstanțe diferite, însă ambele generații au întâlnit un mediu profesional în care se conturase o anumită definiție a profesionalismului. Angajaților li se cerea să fie de încredere, loiali și dispuși să facă mai mult decât responsabilitățile prevăzute în mod obișnuit.

Dezvoltarea tehnologiei a făcut posibilă extinderea acestor comportamente și în afara biroului. Munca suplimentară nu mai presupunea neapărat rămânerea la sediu până târziu, ci putea continua de acasă, prin intermediul dispozitivelor și al instrumentelor de comunicare.

Disponibilitatea ocazională în afara programului nu reprezintă, în sine, o problemă. Unele responsabilități profesionale presupun flexibilitate, iar cerințele pot varia în funcție de etapa carierei. Dificultățile apar atunci când disponibilitatea în afara orelor de lucru devine un criteriu neoficial de evaluare a angajamentului profesional, fără ca organizația să definească în mod clar ce așteaptă de la angajați și ce recompense oferă în schimb.

Această situație readuce în atenție diferențele dintre generații. Generația Z nu a demonstrat că nu apreciază munca susținută, iar rezultatele sondajului nu pot fi folosite pentru a susține că tinerii din această categorie resping normele profesionale.

Totuși, este posibil ca angajații mai tineri să intre pe piața muncii cu o perspectivă diferită asupra angajamentului profesional și a timpului personal. După ce au observat efectele epuizării profesionale și ale instabilității economice asupra generațiilor mai în vârstă, aceștia ar putea fi mai înclinați să analizeze dacă disponibilitatea permanentă reprezintă un schimb echitabil în raport cu succesul profesional.

Un alt aspect al acestei discuții este transformarea promptitudinii răspunsurilor într-un indicator al responsabilității profesionale. În unele organizații, angajatul care răspunde la un mesaj la ora 21:00 poate fi considerat dedicat, în timp ce persoana care revine cu un răspuns la începutul următoarei zile de lucru riscă să fie percepută drept lipsită de implicare.

Acest fenomen poate fi descris drept disponibilitate de fațadă. El presupune încercarea de a demonstra angajamentul profesional prin vizibilitate permanentă și disponibilitate continuă, în loc ca evaluarea să se concentreze asupra valorii și importanței contribuțiilor angajatului.

Problema este relevantă deoarece organizațiile nu recunosc întotdeauna aceleași comportamente pe care declară că le apreciază. Managerii pot susține că rezultatele contează mai mult decât numărul de ore lucrate, dar, în același timp, pot considera că un angajat este dedicat pentru că răspunde la mesaje târziu în noapte.

În mod similar, un superior poate afirma că echilibrul dintre viața profesională și cea personală este important, dar poate trimite e-mailuri în weekend și se poate aștepta la răspunsuri imediate. Astfel de contradicții creează așteptări care nu sunt consemnate oficial, dar care pot influența considerabil comportamentul angajaților și modul în care aceștia sunt evaluați.

Rezultatele sondajului Software Finder adaugă o nouă dimensiune discuției. Deși majoritatea respondenților au declarat că disponibilitatea în afara programului nu a avut un impact semnificativ asupra carierei, unii dintre angajații care au spus că sunt permanent disponibili au raportat că acest comportament i-a ajutat în mod semnificativ din punct de vedere profesional.

Prin urmare, recompensele pentru disponibilitatea în afara programului nu lipsesc în totalitate, însă par să fie distribuite inegal.

O posibilitate importantă este ca milenialii și reprezentanții Generației X nu doar să se confrunte cu aceste așteptări profesionale, ci să contribuie și la amplificarea lor pe măsură ce ajung în poziții de coordonare sau de conducere.

Un manager care și-a petrecut întreaga carieră răspunzând la e-mailuri în weekend, acceptând solicitări de ultim moment și făcând sacrificii personale pentru a obține succes profesional ar putea continua să asocieze disponibilitatea cu implicarea la locul de muncă. Chiar dacă recunoaște costurile acestor comportamente, experiența acumulată îl poate determina să considere că acesta este modul în care trebuie demonstrat angajamentul profesional.

În consecință, managerul le-ar putea cere angajaților mai tineri să își dovedească implicarea în același fel, fără să conștientizeze că perpetuează o normă pe care a preluat-o de-a lungul propriei cariere.

Acest comportament nu este neapărat unul ipocrit, notează publicația menționată. Normele profesionale se transmit în timp prin observarea comportamentelor recompensate. Angajații văd ce practici sunt apreciate, ajung să le considere standarde și le transmit mai departe. În acest fel, comportamente care nu au fost impuse niciodată în mod oficial ajung să definească profesionalismul în cadrul unei organizații.

Într-o cercetare privind preferințele Generației Z în materie de leadership, au fost evidențiate în mod repetat trei aspecte: echitatea, structura și claritatea așteptărilor. Aceste elemente sunt importante deoarece angajații nu ar trebui să fie nevoiți să interpreteze indirect cerințele superiorilor pentru a afla dacă verificarea mesajelor în timpul cinei le va influența evaluarea profesională.

De asemenea, sacrificiile personale nu ar trebui să devină o condiție pentru demonstrarea implicării la locul de muncă.

Liderii pot începe să abordeze această problemă prin diferențierea nevoilor reale legate de performanță de așteptările care urmăresc doar afișarea disponibilității. Printre măsurile posibile se numără stabilirea unor reguli clare privind comunicarea în afara programului, renunțarea la recompensarea disponibilității de fațadă și evaluarea angajaților în funcție de contribuțiile lor reale la organizație, nu de frecvența cu care se declară disponibili.

Disensiunile de la locul de muncă se pot transforma cu ușurință în conflicte între generații. Generația Z este descrisă uneori ca o categorie care nu acceptă normele profesionale tradiționale, milenialii sunt asociați cu epuizarea profesională, iar Generația X este prezentată ca fiind obișnuită să facă față cerințelor vieții profesionale.

Aceste generalizări nu surprind însă întreaga situație. Angajații din toate generațiile se confruntă cu așteptări stabilite de organizații, nu de ei înșiși.

Este posibil ca Generația Z să nu fi descoperit o abordare complet nouă a muncii, ci doar să pună sub semnul întrebării norme profesionale pe care generațiile anterioare nu au avut ocazia sau disponibilitatea să le conteste.

Această schimbare ar putea reprezenta o oportunitate pentru organizații de a reevalua regulile nescrise pe care angajații sunt așteptați să le respecte. Dacă oamenii sunt evaluați în funcție de cât de disponibili sunt, și nu de ceea ce pot contribui efectiv la dezvoltarea organizației, problema nu mai este una de diferențe între generații, ci una de management.