Temperatura corpului uman a scăzut treptat în ultimele două secole, iar cercetările recente arată că fenomenul continuă și în prezent. Oamenii de știință au identificat diferențe importante între valorile considerate normale în trecut și cele măsurate astăzi la persoanele sănătoase. Printre explicațiile posibile se numără reducerea numărului de infecții, utilizarea antibioticelor și a medicamentelor antiinflamatoare, dar și schimbările stilului de viață.

Cercetătorii de la Universitatea din California, Santa Barbara, au analizat evoluția temperaturii corporale și au observat că aceasta nu mai corespunde valorii de 37 °C, stabilite în urmă cu aproximativ 200 de ani. Rezultatele studiului au fost publicate în revista Science Advances și indică faptul că modificarea nu este limitată la o anumită regiune geografică.

Observațiile cercetătorilor arată că temperatura medie a corpului a coborât în mai multe populații, iar măsurătorile recente confirmă continuarea acestei tendințe. Fenomenul ridică întrebări despre factorii care influențează funcționarea organismului și despre schimbările intervenite în condițiile de viață și starea generală de sănătate, potrivit pmc.ncbi.nlm.nih.gov.

În urmă cu aproximativ două secole, medicul german Karl Wunderlich a stabilit valoarea de 37 °C drept reper pentru temperatura normală a corpului uman. Această cifră a devenit ulterior un indicator medical de referință, însă măsurătorile realizate în ultimele decenii arată că media înregistrată la populațiile sănătoase este mai redusă.

Datele colectate în Marea Britanie în 2017 indicau o temperatură medie de 36,6 °C la persoanele sănătoase. Doi ani mai târziu, măsurătorile efectuate în orașul american Palo Alto, din California, au identificat o valoare medie de 36,4 °C. Diferențele sugerează că temperatura corporală s-a modificat în timp, iar valoarea tradițională de 37 °C nu mai reflectă în toate cazurile media observată în prezent.

O tendință asemănătoare a fost identificată și în rândul populației Ciman din Bolivia. Pentru a urmări evoluția fenomenului, cercetătorii au analizat temperatura corporală a 5.481 de persoane, pe o perioadă de 16 ani. Măsurătorile au fost efectuate cu termometre identice, astfel încât rezultatele să poată fi comparate în condiții cât mai apropiate.

Rezultatele cercetării au arătat că temperatura corporală medie a populației studiate a scăzut anual cu aproximativ 0,05 °C. La finalul perioadei analizate, valoarea medie ajunsese la 36,6 °C.

Cercetătorii au remarcat viteza cu care s-a produs această schimbare. Dacă în alte țări scăderea temperaturii corporale s-a desfășurat pe parcursul a aproape două secole, în cazul populației din Amazonia boliviană tendința a fost observată în numai 16 ani.

Un aspect important al cercetării este că reducerea temperaturii nu poate fi explicată exclusiv prin prezența infecțiilor sau a bolilor. Chiar și după ce au fost luate în calcul episoadele care puteau provoca febră, diferențele înregistrate au rămas vizibile. Mai mult, temperatura corporală a continuat să scadă inclusiv în cazul persoanelor considerate complet sănătoase.

Cercetările anterioare au avansat mai multe explicații pentru această schimbare. Una dintre ipoteze vizează îmbunătățirea condițiilor de igienă și dezvoltarea medicinei, care au contribuit la reducerea numărului de infecții. Odată cu scăderea frecvenței bolilor, organismul este expus mai rar proceselor inflamatorii care pot determina creșterea temperaturii corporale.

Inflamațiile cronice, asociate cu numeroase afecțiuni, pot influența temperatura organismului. Reducerea frecvenței acestor procese în populație ar putea contribui la explicarea valorilor mai mici înregistrate în prezent. Totuși, această ipoteză nu explică singură toate modificările observate de-a lungul timpului.

Un alt factor luat în considerare este utilizarea tot mai răspândită a antibioticelor și a medicamentelor antiinflamatoare. Aceste tratamente pot influența evoluția infecțiilor și a proceselor inflamatorii, contribuind indirect la modificarea temperaturii medii a populației. În același timp, reducerea activității fizice este menționată printre schimbările care ar putea avea un rol în acest fenomen.

Starea generală de sănătate mai bună a populației reprezintă o altă posibilă explicație. Accesul la tratamente medicale, reducerea infecțiilor și schimbările intervenite în stilul de viață au modificat condițiile în care funcționează organismul.

Cercetătorii iau în calcul și mediul în care trăiesc oamenii. Utilizarea sistemelor de aer condiționat în timpul verii și a instalațiilor de încălzire în sezonul rece permite menținerea unor temperaturi interioare relativ constante. Astfel, organismul este mai puțin expus variațiilor mari de temperatură din mediul exterior și nu mai trebuie să depună același efort pentru adaptarea la condițiile climatice.

Acești factori pot contribui la modificarea modului în care corpul își gestionează temperatura. Efectele lor se pot suprapune, ceea ce face dificilă identificarea unei singure explicații pentru tendința observată în populațiile studiate.

Potrivit cercetătorilor, scăderea temperaturii corporale nu are o cauză universală. Diferențele constatate în ultimele decenii sunt asociate cel mai probabil cu acțiunea simultană a mai multor factori, de la reducerea infecțiilor și utilizarea tratamentelor medicamentoase până la schimbările activității fizice și ale condițiilor de trai.