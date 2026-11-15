Prețurile carburanților din România au înregistrat noi ajustări în scădere, iar duminică, 15 noiembrie 2026, cele mai mici tarife la pompă sunt de 9,43 lei pentru un litru de benzină și 10,59 lei pentru motorină. Valorile diferă în funcție de localitate și de stația de alimentare, iar cele mai mici prețuri identificate la nivel național sunt disponibile într-o benzinărie din județul Constanța.

Potrivit informațiilor publicate de platforma Peco Online, cel mai mic tarif pentru benzina comercializată în România este afișat de stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Un litru de carburant costă aici 9,43 lei, acesta fiind cel mai redus preț identificat în rețeaua de benzinării monitorizată.

Aceeași unitate de alimentare oferă și cel mai ieftin litru de motorină din țară, la un tarif de 10,59 lei. Prin urmare, diferența dintre prețul celor două tipuri de combustibil este de 1,16 lei pentru fiecare litru alimentat, motorina având în continuare un cost mai ridicat.

Stația VhExtraOil este amplasată pe DN39, la numărul 905350, în Eforie Nord. Tarifele afișate aici reprezintă cele mai mici valori raportate pentru cele două categorii de carburanți la nivel național, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

În marile centre urbane, tarifele minime diferă în funcție de tipul de carburant și de localitatea în care se face alimentarea. Bucureștiul și Cluj-Napoca au aceleași valori minime pentru benzină, motorină și GPL, conform datelor disponibile duminică, 15 noiembrie.

Astfel, în ambele orașe, benzina poate fi găsită de la 9,48 lei pe litru, în timp ce cel mai mic preț pentru motorină este de 10,67 lei. În cazul GPL-ului, tariful minim ajunge la 4,74 lei pe litru.

În Timișoara, șoferii găsesc benzină la un preț minim de 9,46 lei pe litru, iar motorina pornește de la 10,64 lei. Aceste valori sunt ușor mai mici decât cele înregistrate în București și Cluj-Napoca. În schimb, GPL-ul are un tarif minim de 4,78 lei pe litru, cu patru bani peste nivelul disponibil în cele două orașe.

La Iași, prețurile minime raportate pentru benzină și motorină sunt aceleași cu cele din București și Cluj-Napoca. Un litru de benzină costă cel puțin 9,48 lei, iar pentru motorină tariful pornește de la 10,67 lei. GPL-ul este disponibil de la 4,78 lei pe litru.

În Constanța, benzina și motorina au aceleași praguri minime ca în Capitală, respectiv 9,48 lei și 10,67 lei pe litru. Pentru gazul petrolier lichefiat, cel mai mic tarif identificat este de 4,76 lei pe litru.

Datele arată că diferențele dintre marile orașe sunt relativ reduse, însă alegerea stației de alimentare poate influența suma plătită de șoferi. În cazul GPL-ului, cele mai mici tarife dintre localitățile menționate sunt disponibile în București și Cluj-Napoca, unde litrul pornește de la 4,74 lei.

Pe lângă evoluția tarifelor afișate la pompă, prețul motorinei este influențat și de măsurile fiscale adoptate de autorități. Guvernul a decis prelungirea aplicării facilităților destinate temperării costurilor acestui carburant până la 1 februarie 2027.

Decizia vine pe fondul problemelor care continuă să afecteze piața petrolieră, iar menținerea măsurilor fiscale urmărește limitarea presiunii asupra prețurilor suportate de consumatori. Prelungirea perioadei de aplicare a reducerii accizei evită, cel puțin până la termenul stabilit, revenirea la nivelul anterior de taxare.

Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, eliminarea reducerii temporare a accizei ar fi putut determina o creștere a prețului motorinei cu aproximativ 85 de bani pentru fiecare litru. În această situație, tariful ar fi putut ajunge de la aproximativ 10,90 lei la 11,75 lei pe litru.

Impactul asupra șoferilor ar fi fost vizibil și la alimentarea unui rezervor obișnuit. Pentru o cantitate de 50 de litri, diferența ar fi însemnat un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei. Estimarea Ministerului Finanțelor are la bază ipoteza că ceilalți factori care determină evoluția prețurilor la carburanți nu se modifică.