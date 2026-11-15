Erik Trump. fiul președintelui Donald Trump, nu și-a plătit angajații. Mai exact, o companie americană specializată în dezvoltarea roboților militari nu a reușit să achite salariile angajaților, după ce directorul executiv ar fi împrumutat 4,6 milioane de dolari din fondurile firmei pentru achiziționarea unei locuințe.

Startup-ul Foundation Future Industries beneficiază de sprijinul lui Erik Trump, fiul președintelui american Donald Trump, care este investitor și consilier al companiei.

Potrivit informațiilor publicate de CNBC, firma cu sediul în San Francisco nu a efectuat plata salariilor la data de 30 octombrie. Angajații nu își primiseră banii nici la momentul relatării, conform unor persoane familiarizate cu situația companiei private.

Întârzierea plăților a provocat nemulțumiri în rândul personalului, mai ales în contextul unei tranzacții realizate de directorul executiv și cofondatorul firmei, Sankaet Pathak. Acesta ar fi împrumutat anul trecut 4,6 milioane de dolari de la companie, pentru a-și cumpăra o proprietate.

Documentele publice arată că o societate cu răspundere limitată (LLC), în care Pathak figurează drept unic asociat principal, a achiziționat în octombrie 2025 o proprietate în Sausalito, California. Valoarea tranzacției a fost de 4,6 milioane de dolari, aceeași sumă pe care directorul ar fi împrumutat-o de la startup.

Sankaet Pathak ocupă singur poziția de membru al consiliului de administrație al Foundation și deține majoritatea acțiunilor. Această structură de conducere a provocat îngrijorări printre potențialii investitori, care au ridicat semne de întrebare privind modul în care este administrată și supravegheată compania, potrivit surselor citate de CNBC.

Concentrarea atribuțiilor de conducere i-a permis lui Pathak să acceseze fondurile companiei, tranzacția fiind prezentată drept un „împrumut pe termen scurt”. Investitorii existenți ar fi fost informați despre această operațiune prin documentele de raportare ale firmei. Una dintre persoanele familiarizate cu situația a criticat structura de conducere, declarând pentru CNBC: „Iată ce se întâmplă într-o companie care nu are o guvernanță adecvată”.

Reprezentanții lui Pathak nu au răspuns solicitărilor de a comenta informațiile referitoare la împrumut și la neplata salariilor. Într-un mesaj transmis angajaților în cursul acestei săptămâni, directorul executiv a precizat că depune eforturi pentru a obține fondurile necesare achitării drepturilor salariale restante.

Dificultățile financiare ale Foundation nu au apărut pentru prima dată în luna octombrie. În august, compania s-a confruntat cu o altă problemă de lichidități, iar plata salariilor a fost realizată cu o întârziere de aproximativ două zile. Banii necesari au fost obținuți atunci printr-un împrumut temporar acordat de un investitor existent, au declarat sursele citate de CNBC.

Situația financiară a startup-ului este urmărită și prin prisma implicării lui Erik Trump, care a fost prezentat public drept investitor și consilier principal pentru strategie. Într-un interviu televizat din aprilie, fiul președintelui american a vorbit despre obiectivele companiei și despre importanța dezvoltării roboticii în Statele Unite.

În timpul interviului, Erik Trump a susținut necesitatea consolidării industriei americane de robotică, afirmând: „Trebuie să câștigăm bătălia în domeniul roboticii în Statele Unite ale Americii”. Nu au fost făcute publice informații clare despre dimensiunea participației sale financiare în Foundation Future Industries.

Compania a atras ulterior atenția prin discuțiile purtate cu Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), referitoare la furnizarea unor roboți umanoizi. Proiectele startup-ului vizează dezvoltarea unor sisteme robotice cu aplicații militare, un sector în care firma încearcă să își consolideze poziția.

Erik Trump nu a răspuns întrebărilor adresate de CNBC despre companie. Un purtător de cuvânt al acestuia a declarat pentru Financial Times că fiul președintelui american „nu a fost implicat în managementul, operațiunile, deciziile strategice sau activitățile comerciale ale Foundation”, inclusiv în ceea ce privește contractele cu instituțiile guvernamentale.

Implicarea lui Erik Trump în startup a fost criticată anterior de senatoarea Elizabeth Warren. Aceasta a descris situația drept „corupție la vedere”, după apariția unor relatări de presă potrivit cărora Foundation ar fi câștigat contracte cu Pentagonul.

Informațiile privind contractele în valoare de 24 de milioane de dolari au fost însă nuanțate de o persoană familiarizată cu activitatea companiei, citată de CNBC. Potrivit acesteia, banii reprezentau finanțări pentru cercetare acordate companiei Boardwalk Robotics, nu contracte obținute direct de Foundation Future Industries.

Boardwalk Robotics a fost cumpărată de Foundation la sfârșitul anului 2024. Aceeași sursă a precizat că startup-ul a utilizat robotul „Alex”, dezvoltat de Boardwalk, ca bază pentru realizarea primului său model, Phantom MK-1.

Sankaet Pathak încearcă să atragă investiții de sute de milioane de dolari, la o evaluare de 3 miliarde de dolari pentru companie. Directorul executiv susține că startup-ul este aproape de prezentarea unui robot umanoid capabil să utilizeze armament, conceput pentru a concura cu programele chineze de dezvoltare a roboticii militare.

Demersul de atragere a capitalului are loc în timp ce firma se confruntă cu dificultăți în asigurarea fondurilor necesare plății angajaților. Împrumutul de 4,6 milioane de dolari acordat directorului și întârzierea salariilor au adus în atenție modul de administrare a resurselor financiare ale companiei.

Pathak a mai condus anterior o companie din sectorul tehnologiei financiare, Synapse, care s-a prăbușit în 2024. Potrivit informațiilor apărute despre situația acestei firme, directorul ar fi contractat împrumuturi de la companie pe măsură ce Synapse se apropia de faliment.