Bani pentru compensarea energiei. Sunt asigurate și plățile pentru transport. Nazare: Am aprobat suplimentarea

Ministerul Finanțelor a aprobat suplimentarea cu 1,058 miliarde de lei a limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii pentru luna septembrie. Din această sumă, 1,03 miliarde de lei sunt destinate decontărilor către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, iar aproximativ 29 de milioane de lei vor asigura plata drepturilor de transport pentru persoanele cu dizabilități.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că suplimentarea se face în cadrul bugetului deja aprobat, astfel încât plățile programate să poată fi realizate într-un ritm mai rapid.

„Am aprobat suplimentarea cu 1,058 miliarde de lei a limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii pentru luna septembrie, în cadrul bugetului deja aprobat, astfel încât plățile prevăzute să poată fi făcute în ritmul necesar”, a transmis Alexandru Nazare.

Cea mai mare parte a banilor va merge către furnizorii de energie pentru sumele aferente schemei de compensare.

„Cea mai mare parte a sumei – 1,03 miliarde de lei – este destinată decontărilor către furnizorii de energie pentru schema de compensare a consumului de energie electrică și gaze naturale. Diferența, de aproximativ 29 de milioane de lei, asigură plata drepturilor de transport pentru persoanele cu dizabilități”, a precizat ministrul.

Potrivit lui Alexandru Nazare, fondurile pentru schema de compensare sunt deja prevăzute în buget. Măsura adoptată acum permite însă efectuarea unei părți mai mari a plăților în luna septembrie.

„Schema de compensare are resurse prevăzute în buget. Ceea ce facem acum este să asigurăm spațiul necesar pentru ca o parte mai mare din aceste plăți să poată fi realizată în luna septembrie, într-un context în care ritmul decontărilor către furnizori a rămas în urma volumului obligațiilor acumulate.”

Ministrul a explicat că mecanismul presupune atât verificarea și validarea sumelor, cât și existența resurselor necesare în momentul efectuării plăților.

Ministerul Finanțelor nu gestionează direct decontările, însă, potrivit lui Nazare, instituția a susținut în acest an modificări legislative pentru îmbunătățirea funcționării sistemului.

„Ministerul Finanțelor nu gestionează direct decontările, însă am susținut în acest an modificări legislative pentru a face mecanismul mai funcțional, iar prin această ajustare asigurăm resursele necesare pentru accelerarea plăților.”

Ministrul Finanțelor a atras atenția asupra efectelor pe care întârzierile la decontare le pot avea asupra furnizorilor de energie. Companiile trebuie să recupereze sumele aferente schemelor de sprijin, iar perioadele lungi de așteptare pot afecta finanțarea activității curente.

„Este important ca aceste obligații să fie achitate într-un ritm cât mai predictibil. Sumele care rămân o perioadă mai lungă de timp de recuperat pun presiune pe lichiditatea companiilor, pe finanțarea lor curentă și, implicit, pe capacitatea de investiții.”

Nazare susține că schemele de sprijin trebuie concepute în funcție de resursele disponibile, dar și de capacitatea instituțiilor de a efectua plățile la timp.

„De aceea, orice schemă de sprijin trebuie construită de la început în raport cu resursele disponibile și cu o procedură care permite plăți predictibile și sustenabile. Nu este suficient să existe alocarea în buget – mecanismul trebuie să poată funcționa efectiv, de la validarea sumelor până la decontarea lor.”

Alexandru Nazare a legat funcționarea acestor mecanisme și de procesul de consolidare fiscală. Potrivit acestuia, statul trebuie să își dimensioneze angajamentele astfel încât să își poată achita obligațiile și să reducă presiunea asupra companiilor.

„Pe măsură ce consolidarea fiscală avansează și reducem presiunea asupra finanțării statului, trebuie să reconstruim și această predictibilitate. Un stat credibil își dimensionează corect angajamentele, își achită obligațiile și lasă cât mai multă lichiditate în economie, acolo unde poate susține investiții, locuri de muncă și creștere.”

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