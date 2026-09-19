Investiție de aproape 670 de milioane de lei într-un spital din România. Cseke Attila: Pacienții nu trebuie să plece sute de kilometri

Bistrița-Năsăud poate fi considerat un exemplu de bună practică în folosirea fondurilor europene pentru modernizarea sistemului sanitar, susține ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. Oficialul a participat sâmbătă la evenimentul organizat cu ocazia extinderii Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, unde a fost prezent și președintele Nicușor Dan. Investiția, în valoare de 668,49 milioane de lei, a fost realizată cu finanțare prin PNRR.

Proiectul a presupus construirea unui nou pavilion medical, dar și investiții în echipamente, digitalizare și eficiență energetică. Potrivit Ministerului Sănătății, lucrările finanțate prin PNRR au fost finalizate și plătite integral.

Cseke Attila a subliniat că dezvoltarea infrastructurii medicale locale poate reduce situațiile în care pacienții sunt obligați să meargă în alte județe pentru a beneficia de anumite tratamente.

„Vorbim despre o investiţie complexă, care nu înseamnă doar o clădire nouă, ci un proiect construit pe mai multe paliere: infrastructură medicală, eficienţă energetică, dotare cu echipamente medicale, digitalizare. Dincolo de cifre şi de tehnologie, această investiţie are un obiectiv foarte simplu: să ofere oamenilor acces la servicii medicale mai bune, mai aproape de casă. Un judeţ care are un spital modern înseamnă un judeţ în care un pacient nu trebuie să plece sute de kilometri pentru a avea acces la un tratament de calitate. Înseamnă capacitate mai mare pentru tratarea pacienţilor, secţii medicale dezvoltate, specialităţi noi şi condiţii în care medicii să îşi poată face meseria la cele mai înalte standarde”, a arătat ministrul interimar.

Investiția de 668,49 milioane de lei aduce schimbări concrete în capacitatea spitalului de a trata pacienții. Unitatea medicală beneficiază de patru săli noi de operație, precum și de dezvoltarea mai multor specialități.

Este vorba despre Cardiologie Intervențională, Neurochirurgie, Neurologie, Gastroenterologie, ORL și Oftalmologie.

Spitalul a fost dotat și cu aparatură medicală modernă, inclusiv angiograf și computer tomograf (CT), precum și cu sisteme noi pentru monitorizarea pacienților.

Proiectul a inclus, de asemenea, modernizarea infrastructurii existente.

Cseke Attila a arătat că dezvoltarea spitalului din Bistrița poate avea efecte și asupra unităților medicale din marile centre universitare din regiune.

Prin creșterea capacității de tratament și introducerea sau dezvoltarea unor specialități, mai multe cazuri vor putea fi rezolvate direct la Bistrița, fără ca pacienții să mai fie trimiși către Cluj-Napoca sau Târgu-Mureș.

În acest fel, potrivit ministrului interimar al Sănătății, investiția înseamnă atât servicii medicale mai accesibile pentru locuitorii din Bistrița-Năsăud, cât și o presiune mai redusă asupra marilor centre medicale universitare.