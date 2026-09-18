Primăria Iași lansează licitația pentru sala polivalentă de 113 milioane de euro

Primăria Iași lansează licitația pentru construirea noii săli polivalente, o investiție de aproximativ 113 milioane de euro. Complexul sportiv va fi ridicat în zona Moara de Vânt, pe aproape opt hectare.

Primăria Iași anunță, joi, lansarea licitației pentru contractarea lucrărilor de construire a noii săli polivalente a orașului. Valoarea investiției se ridică la aproape 600 de milioane de lei, cu TVA inclus, echivalentul a aproximativ 113 milioane de euro.

Durata maximă prevăzută pentru executarea lucrărilor este de 48 de luni. Noua sală polivalentă va avea o formă inspirată din coroana Reginei Maria.

Noul complex sportiv va fi construit în zona Moara de Vânt, pe un teren al municipalității cu o suprafață de aproape opt hectare. În aceeași zonă se construiește în prezent noul Spital Regional de Urgență.

Primăria Iași precizează că va finanța inițial lucrările din bugetul local, urmând ca proiectul să fie predat Companiei Naționale de Investiții pentru a fi co-finanțat din bugetul de stat.

Sala polivalentă va avea un teren principal cu dimensiunile de 60 de metri pe 30 de metri și o capacitate maximă de 9.623 de persoane.

Complexul sportiv va cuprinde și străzi pe o suprafață de 5.860 de metri pătrați, parcări, alei pietonale și spații verzi. Proiectul prevede, de asemenea, peste 1.000 de locuri de parcare.

Proiectul noii săli polivalente din Iași a fost aprobat în Consiliul Local în anul 2020, însă implementarea investiției a fost tergiversată.

La 13 septembrie 2024, Compania Națională de Investiții SA a preluat investiția de la municipalitatea ieșeană. Ulterior, compania a organizat licitația pentru executarea lucrărilor de construcție, însă procedura a fost anulată.

În iulie 2025, municipalitatea a transmis o adresă Ministerului Dezvoltării prin care a precizat că Primăria Iași este dispusă să finanțeze proiectul în proporție de până la 20%.

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, prezent la Iași în urmă cu o săptămână, a declarat că proiectul rămâne în atenția Guvernului. Potrivit acestuia, după actualizarea indicatorilor tehnico-economici, la nivelul Executivului va trebui identificată și asigurată partea de finanțare națională.