Banii primiți în plus la pensie pot fi recuperați. Ce se întâmplă cu seniorii care nu îi pot returna

Peste 500.000 de pensionari ar putea ajunge să restituie o parte din banii primiți la pensie, după ce au fost identificate suspiciuni privind recalcularea unor drepturi de pensie. Sumele care ar trebui recuperate ar putea fi reținute din pensie, în limita unei treimi din venitul lunar.

Un raport al Curții de Conturi, publicat în această săptămână, indică probleme legate de modul în care au fost recalculate pensiile. Potrivit documentului, 2.100.000 de pensii au fost recalculate pe minus, ceea ce înseamnă că beneficiarii ar fi primit o pensie mai mică decât cea care li s-ar fi cuvenit pe baza contribuțiilor.

Mai exact, pensionarii aflați în această situație ar urma să treacă printr-o nouă recalculare. În urma acesteia, pensiile ar trebui majorate, iar diferențele aferente perioadei din septembrie 2024 până în prezent ar urma să fie acordate.

„Au fost semnalate și suspiciuni privind punctaje mai mici în cazul a 2.211.060 de beneficiari. Din cele 22 de cazuri verificate în detaliu, în nouă au fost acordate pensii mai mici cu un total de 2.147 de lei… Curtea de Conturi a estimat o subevaluare de 230.364.905 lei”, a semnalat Curtea de Conturi.

Raportul indică însă și o situație inversă, în care un număr important de pensionari ar fi primit sume mai mari decât cele rezultate din contribuțiile luate în calcul. Potrivit datelor prezentate, este vorba despre aproximativ 574.000 de cazuri în care există suspiciuni privind acordarea unor punctaje anuale mai mari decât cele cuvenite.

Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind acordarea unor punctaje anuale mai mari decât cele cuvenite în 574.060 de cazuri. În unele situații, pensiile ar fi fost recalculate cu până la 2.150 de lei peste nivelul rezultat pe baza contribuțiilor.

Pensionarii vizați nu ar fi primit aceste sume suplimentare din vina lor. Cu toate acestea, banii considerați a fi fost acordați necuvenit ar urma să fie recuperați, iar valoarea diferențelor poate ajunge la sume importante atunci când este calculată pentru întreaga perioadă.

Pentru a ilustra modul în care ar putea fi calculată suma de recuperat, poate fi folosit cazul unui pensionar căruia pensia i-a fost recalculată cu 2.150 de lei peste nivelul rezultat din contribuții. Dacă această diferență s-ar aplica pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2024 și 1 septembrie 2026, rezultă 24 de luni.

Calculul ar fi de 24 de luni înmulțite cu 2.150 de lei, ceea ce înseamnă 51.600 de lei care ar trebui restituiți pentru perioada respectivă. În cazul în care suma nu poate fi returnată, recuperarea banilor s-ar putea face prin rețineri lunare din pensie.

Potrivit situației prezentate, în cazul în care pensionarul nu poate restitui suma datorată, ar putea fi pusă poprire pe o treime din pensie. Astfel, cuantumul reținut lunar depinde de valoarea pensiei primite de beneficiar.

De exemplu, pentru o pensie de 3.000 de lei, o treime reprezintă 1.000 de lei. În această situație, suma de 1.000 de lei ar fi reținută lunar până la acoperirea datoriei stabilite.

În exemplul prezentat, dacă diferența de recuperat este de 51.600 de lei, iar lunar se rețin 1.000 de lei dintr-o pensie de 3.000 de lei, suma ar fi recuperată prin aceste rețineri succesive până la acoperirea integrală a debitului.