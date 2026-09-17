Bani în plus la pensie. Românii pot avea perioade recunoscute fără să fi plătit contribuții. Ce spune legea

Anii în care o persoană a lucrat nu sunt singurele perioade care pot forma stagiul de cotizare utilizat la stabilirea pensiei. Legislația din România recunoaște, în anumite condiții, și intervale în care o persoană a urmat studii universitare, a efectuat serviciul militar, a beneficiat de indemnizație de șomaj sau s-a aflat în concediu pentru creșterea copilului.

Regimul acestor perioade nu este însă același. Unele sunt considerate perioade contributive, în timp ce altele sunt perioade asimilate sau necontributive. Încadrarea fiecărui interval poate influența atât deschiderea dreptului la pensie, cât și modul în care este calculat punctajul.

Potrivit articolului 56 din Legea nr. 360/2023, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și l-au depășit cu cel puțin cinci ani de stagiu pot solicita pensia pentru limită de vârstă cu până la cinci ani înaintea vârstei standard. În cei cinci ani suplimentari pot fi incluse atât perioade contributive, cât și perioade asimilate sau necontributive recunoscute de lege.

Studiile universitare sunt incluse de legea pensiilor în categoria perioadelor asimilate stagiului de cotizare. Sunt luate în considerare cursurile urmate la zi sau, după caz, cu frecvență, pe durata normală a programului ori a unui ciclu de formare inițială.

Pentru ca perioada să fie valorificată, studiile trebuie să fi fost finalizate cu diplomă de licență, master sau doctorat, după caz. Recunoașterea intervalului se face pe baza actului de absolvire și a documentelor din care rezultă durata normală, nivelul și forma de învățământ.

Prin urmare, simpla înscriere la o facultate sau frecventarea cursurilor fără finalizarea studiilor nu este suficientă pentru valorificarea perioadei la stabilirea pensiei.

Și perioada în care o persoană a efectuat serviciul militar este recunoscută de legea pensiilor drept perioadă asimilată stagiului de cotizare. Regula se aplică serviciului militar efectuat ca militar în termen sau cu termen redus.

În aceeași categorie intră și perioadele în care persoana a fost concentrată, mobilizată sau s-a aflat în prizonierat.

Aceste intervale sunt incluse în stagiul total, chiar dacă în lunile respective nu au fost datorate contribuții de asigurări sociale. Serviciul militar nu constituie însă stagiu contributiv și nu poate înlocui anii necesari pentru îndeplinirea condițiilor impuse în cazul anumitor categorii de pensie.

Pentru recunoașterea perioadei sunt necesare documente doveditoare, precum livretul militar. În situația în care serviciul militar s-a suprapus peste o perioadă pentru care au fost datorate contribuții, același interval nu poate fi valorificat de două ori.

La calcularea punctajului sunt luate în considerare veniturile asigurate înregistrate în lunile respective.

Modul în care concediul pentru creșterea copilului este valorificat la pensie depinde de perioada în care acesta a fost acordat.

Intervalele anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au fost recunoscute drept vechime în muncă potrivit legislației aplicabile la acel moment, sunt considerate stagiu de cotizare contributiv în actualul sistem, conform precizărilor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Un alt regim se aplică indemnizațiilor de asigurări sociale primite între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006, inclusiv celor acordate pentru creșterea copilului. Aceste intervale sunt considerate perioade asimilate și intră în stagiul total.

Ele nu sunt însă luate în calcul la stabilirea stagiului minim sau complet contributiv și nici la acordarea punctelor de stabilitate.

Concediul pentru creșterea copilului acordat începând cu 1 ianuarie 2006 este, de asemenea, considerat perioadă asimilată. Legea vizează îngrijirea copilului până la vârsta de doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la trei ani, respectiv șapte ani, în condițiile prevăzute de actele normative aplicabile.î

Perioadele în care o persoană a primit ajutor de șomaj sau ajutor de integrare profesională în baza Legii nr. 1/1991, înainte de 1 aprilie 2001, sunt recunoscute drept stagiu necontributiv.

Aceste intervale au constituit vechime utilă la pensie potrivit legislației aplicabile la momentul respectiv și pot fi valorificate în actualul sistem public.

Recunoașterea se referă la perioadele în care solicitantul a beneficiat efectiv de unul dintre drepturile prevăzute de lege. Simpla înscriere în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă, fără acordarea unei indemnizații sau a unui ajutor recunoscut ca vechime, nu este suficientă pentru includerea intervalului în stagiul de cotizare.

O altă perioadă care poate fi recunoscută este concediul pentru incapacitate temporară de muncă provocată de un accident de muncă ori de o boală profesională, dacă acesta a fost acordat începând cu 1 ianuarie 2005.

Perioada este considerată asimilată stagiului de cotizare, însă regula se aplică exclusiv situațiilor în care incapacitatea temporară de muncă are o cauză profesională. Aceasta este distinctă de regimul concediilor medicale obișnuite.

La stabilirea punctajului lunar este utilizat cuantumul indemnizației primite în perioada respectivă. Valorificarea se face pe baza informațiilor și documentelor care atestă acordarea acestui drept.

Legea include separat în categoria perioadelor asimilate și indemnizațiile de asigurări sociale acordate între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006. În funcție de reglementările aplicabile la acel moment, în această categorie pot intra indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate și alte prestații de asigurări sociale.

Stagiul de cotizare realizat după 1 aprilie 2001 poate fi verificat prin contul personal disponibil pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice.

Pentru activitatea desfășurată înainte de această dată sunt utilizate, după caz, carnetul de muncă și adeverințele eliberate de angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor.

Casa teritorială de pensii stabilește, în urma analizării dosarului, modul în care este încadrat și valorificat fiecare interval.

Perioadele care se suprapun nu pot fi luate în calcul de două ori. În același timp, efectele perioadelor recunoscute diferă în funcție de categoria din care fac parte și de tipul pensiei solicitate.