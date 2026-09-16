Pensiile românilor, verificate la sânge: erori descoperite în sute de mii de cazuri. Ce sume au pierdut seniorii

Curtea de Conturi a scos în evidență mai multe situații în care datele folosite la recalcularea pensiilor au fost preluate sau stabilite greșit. Verificările au evidențiat atât cazuri în care beneficiarii au primit sume mai mari decât cele cuvenite, cât și situații în care drepturile de pensie au fost diminuate.

Una dintre problemele constatate privește punctajele anuale preluate în procesul de recalculare. Auditorii au identificat suspiciuni privind acordarea unor punctaje mai mari decât cele cuvenite în 574.060 de cazuri.

Într-un eșantion format din 15 dosare, nouă situații au fost confirmate, iar pensiile respective au fost mai mari cu un total de 2.240 de lei.

Prin extrapolarea rezultatelor obținute în urma verificărilor, Curtea de Conturi a estimat o posibilă supraevaluare de 71.105.648 de lei. Potrivit raportului, suma ar fi rezultat „ca urmare a preluării eronate a unor punctaje anuale mai mari decât cele cuvenite”.

Auditul a indicat și existența unor suspiciuni privind acordarea unor punctaje anuale mai mici decât cele cuvenite. Situația a fost identificată în cazul a 2.211.060 de beneficiari, iar verificarea detaliată a 22 de dosare a confirmat nouă cazuri în care pensiile au fost mai mici cu un total de 2.147 de lei.

Prin extrapolare, valoarea estimată a subevaluării a ajuns la 230.364.905 lei. Curtea de Conturi a arătat că, în anul 2024, Casa Națională de Pensii Publice a supraevaluat sau a subevaluat cheltuielile cu pensiile pentru limită de vârstă.

Potrivit raportului, aceste diferențe au apărut „ca urmare a preluării eronate a punctajelor anuale stabilite anterior recalculării”. Problemele constatate au vizat atât situații în care pensiile au fost stabilite peste nivelul cuvenit, cât și cazuri în care beneficiarii au primit mai puțin.

Auditul a identificat, de asemenea, erori existente înainte de recalcularea efectuată în baza Legii nr. 360/2023. În șapte dintre cele 37 de cazuri analizate, pensionarii primiseră în total cu 1.559 de lei mai puțin decât li se cuvenea, iar prin extrapolare Curtea de Conturi a estimat că drepturile de pensie ar fi fost subevaluate cu 311.745.847 de lei.

Printre cauzele identificate de auditori se numără neacordarea majorării punctajelor pentru activitatea desfășurată în grupele I și a II-a de muncă. În alte situații, nu a fost aplicat indicele de corecție sau a fost utilizat greșit stagiul complet de cotizare.

Raportul menționează și neaplicarea corespunzătoare a stagiului realizat în sistemul public de pensii din România. Aceste erori au influențat cuantumul drepturilor stabilite pentru beneficiarii verificați.

Separat, la Casa Județeană de Pensii Hunedoara a fost identificat un caz în care pensia fusese supraevaluată cu 2.561 de lei. Potrivit auditului, majorarea a fost acordată deși nu erau îndeplinite condițiile pentru stabilirea unei vârste standard reduse de pensionare. Curtea de Conturi a estimat că, în anul 2024, CNPP a subevaluat cheltuielile și plățile aferente acestor pensii cu o valoare netă de 311.743.286 de lei.

O altă situație identificată de auditori se referă la stagiile de cotizare realizate în sistemul agricol. În unele decizii de recalculare nu au fost preluate punctajele aferente acestor perioade.

Curtea de Conturi a identificat 43.195 de cazuri în care a fost semnalată această situație. Toate cele 13 dosare selectate pentru verificare detaliată prezentau eroarea menționată în raport.

„Nu au evidențiat componenta de agricultor în deciziile de recalculare, ceea ce a determinat suportarea în integralitate a pensiilor din bugetul asigurărilor sociale de stat”, se arată în documentul de audit.

Problema identificată nu a vizat neapărat cuantumul total al pensiei încasate de beneficiar, ci sursa bugetară din care trebuia suportată plata. Curtea de Conturi a estimat că bugetul asigurărilor sociale de stat a suportat în mod eronat 20.079.030 de lei, sumă care trebuia acoperită, pentru componenta agricolă, de la bugetul de stat.

Auditul a identificat și erori privind punctele de stabilitate, acordate persoanelor care au realizat un stagiu contributiv mai mare de 25 de ani. Unele case teritoriale de pensii au stabilit greșit perioadele contributive, ceea ce a dus la acordarea unor puncte suplimentare sau la diminuarea numărului de puncte cuvenite.

În 16.362 de cazuri au existat suspiciuni privind acordarea unor puncte de stabilitate în plus. În 13 dintre cele 18 dosare verificate, pensiile au fost mai mari cu un total de 4.782 de lei.

Potrivit verificărilor, în calculul stagiului contributiv au fost incluse și perioade necontributive, precum șomajul sau incapacitatea temporară de muncă. Prin extrapolarea rezultatelor, suma posibil plătită în plus a fost estimată la 5.302.780 de lei.

Au fost identificate și 993.375 de cazuri în care existau suspiciuni că punctele de stabilitate fuseseră acordate în minus. Verificările efectuate asupra unui eșantion de nouă dosare au confirmat două astfel de situații, iar valoarea estimată a drepturilor care nu ar fi fost plătite beneficiarilor a fost de 772.625 de lei.

Raportul mai menționează 48 de cazuri în care recalcularea pensiilor nu fusese efectuată până la termenul legal din septembrie 2024. În șapte dintre cele 12 dosare verificate nu fusese emisă o decizie de recalculare.

În aceste situații, pensionarii primiseră în total cu 2.787 de lei mai puțin. Prin extrapolare, suma neplătită a fost estimată la 11.159 de lei.

Un alt capitol al auditului privește cumulul dintre pensie și salariu în cazul unor salariate ale caselor teritoriale de pensii. Acestea optaseră pentru continuarea raportului de serviciu până la vârsta de 65 de ani, dar au primit simultan și pensie pentru limită de vârstă.

Potrivit Deciziei Curții Constituționale nr. 112/2021, o funcționară poate opta fie pentru pensionare și încetarea raportului de serviciu, fie pentru continuarea activității până la vârsta de pensionare prevăzută pentru bărbați. În această din urmă situație, dreptul la pensie nu poate fi solicitat simultan.

Curtea de Conturi a identificat 63 de tranzacții care prezentau suspiciuni în legătură cu plata simultană a celor două drepturi. Dintr-un eșantion de 15 salariate verificate, cinci funcționare publice primiseră, în aceeași lună, atât salariu, cât și pensie pentru limită de vârstă.

Prin extrapolarea rezultatelor, suma despre care Curtea de Conturi a estimat că ar fi fost plătită nelegal se ridică la 97.700 de lei. Raportul precizează că persoanele respective au beneficiat simultan „atât de continuarea raportului de serviciu până la împlinirea vârstei legale de pensionare prevăzute pentru bărbați, cât și de dreptul de pensie pentru limită de vârstă”, potrivit celor relatate de newsweek.ro.