A doua tranșă pentru pensionari se apropie. Suma diferă în funcție de venitul lunar

O parte dintre pensionari vor primi din nou sprijin financiar de la stat. Sunt vizați cei ale căror venituri lunare, adunate, nu trec de 3.000 de lei, iar suma acordată va fi cuprinsă între 300 și 500 de lei, în funcție de venitul fiecărui beneficiar.

Banii vor fi virați automat, astfel că pensionarii eligibili nu trebuie să depună o cerere pentru a-i primi. Prima tranșă a sprijinului financiar a fost plătită în luna mai 2026. Pentru acordarea celei de-a doua tranșe, încadrarea beneficiarilor este stabilită pe baza drepturilor bănești aferente lunii noiembrie 2026.

Măsura este prevăzută de Ordonanța de urgență nr. 23/2026 și îi vizează atât pe pensionarii din sistemul public, cât și pe cei care beneficiază de pensii militare de stat. Beneficiarii trebuie să se afle în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii și să aibă venituri lunare cumulate de maximum 3.000 de lei.

Valoarea ajutorului acordat pe parcursul întregului an este stabilită în funcție de veniturile fiecărui beneficiar. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv primesc, în total, 1.000 de lei. Pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei, suma totală este de 800 de lei, în timp ce pensionarii care au între 2.001 și 3.000 de lei beneficiază de 600 de lei.

Actul normativ prevede că ajutorul „se plătește în două tranșe egale, în lunile mai 2026, respectiv decembrie 2026”. Astfel, sumele stabilite pentru fiecare categorie de venit sunt împărțite în două plăți egale.

Prima tranșă a fost acordată în luna mai, iar cea de-a doua este programată pentru luna decembrie. Stabilirea beneficiarilor pentru plata de la sfârșitul anului se face pe baza veniturilor aferente lunii noiembrie.

Pentru pensionarii cu venituri lunare cumulate de până la 1.500 de lei, valoarea celei de-a doua tranșe este de 500 de lei. Beneficiarii care au venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei.

Pentru categoria de venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul acordat în decembrie este de 300 de lei. Sumele sunt plătite de casele teritoriale și sectoriale de pensii, fără o solicitare separată din partea beneficiarilor.

Prin urmare, pensionarii care îndeplinesc condițiile stabilite de actul normativ nu trebuie să depună cereri sau alte documente pentru acordarea sprijinului. Plata este realizată din oficiu.

Ajutorul financiar este suportat de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

Pentru stabilirea eligibilității nu este luată în calcul doar o singură pensie în cazul persoanelor care primesc drepturi din mai multe sisteme. Veniturile sunt cumulate potrivit prevederilor ordonanței.

În calcul intră veniturile din sistemul public de pensii, cele provenite din pensiile militare de stat, precum și indemnizația socială pentru pensionari acordată potrivit OUG nr. 6/2009.

Pentru plata primei tranșe, acordată în luna mai, au fost avute în vedere drepturile aferente lunii aprilie 2026. Pentru tranșa programată în decembrie, verificarea se face în funcție de veniturile aferente lunii noiembrie 2026.

Astfel, situația beneficiarilor este verificată pentru fiecare etapă de plată, iar veniturile sunt raportate la cele trei praguri stabilite prin OUG nr. 23/2026.

În situația pensionarilor care primesc diferențe de drepturi bănești cuvenite, dar neîncasate, pentru perioade anterioare lunii de referință, aceste sume nu sunt luate în calcul la stabilirea plafonului.

Regula se aplică atât pentru drepturile aferente lunii aprilie 2026, utilizate la stabilirea eligibilității pentru prima tranșă, cât și pentru drepturile aferente lunii noiembrie 2026, folosite pentru plata din decembrie.

Prin urmare, diferențele de bani aferente unor perioade anterioare lunii aprilie 2026, respectiv noiembrie 2026, nu modifică venitul utilizat pentru stabilirea plafonului. Această regulă este prevăzută pentru determinarea corectă a încadrării pensionarilor în limitele de venit stabilite pentru fiecare tranșă.

În cazul pensiilor de urmaș, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte. Stabilirea cuantumului se face în funcție de veniturile care îi revin fiecărei persoane și de pragurile prevăzute de OUG nr. 23/2026.

Sprijinul este acordat integral și în situația în care drepturile plătite pentru luna de referință sunt aferente doar unei fracțiuni de lună. Prevederea este valabilă pentru ambele tranșe de ajutor stabilite pentru anul 2026.

Ajutorul financiar este destinat persoanelor care se află în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii și care au domiciliul în România. Pensionarii care au locul de ședere sau reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de această măsură.

De asemenea, pensionarii ale căror venituri cumulate aferente lunii noiembrie depășesc plafonul de 3.000 de lei nu sunt eligibili pentru plata din decembrie.

Verificarea eligibilității este realizată separat pentru fiecare tranșă. Prin urmare, faptul că un pensionar s-a încadrat pentru plata din luna mai nu înseamnă automat că va primi și a doua tranșă în decembrie sau că aceasta va avea același cuantum.