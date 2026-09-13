Regula s-a schimbat pentru pensionarii români din străinătate. Documentul trebuie trimis de urgență
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - pensii, dosar pensie,pensionari
Pensionarii care locuiesc în străinătate și primesc pensie din România au obligația de a transmite semestrial certificatul de viață către casele teritoriale de pensii. Documentul confirmă că beneficiarul drepturilor de pensie este în viață și trebuie transmis de două ori pe an, în lunile martie și septembrie. Al doilea termen stabilit de legislație pentru acest an este 30 septembrie.
Data pe care pensionarii din străinătate nu trebuie să o uite
Regula este valabilă din 2024, după intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor. Anterior, pensionarii stabiliți în alte țări trebuiau să trimită certificatul de viață o singură dată pe an. Modificarea a introdus obligația transmiterii documentului la fiecare șase luni.
Legea 360/2023 reglementează sistemul public de pensii din România și stabilește, printre altele, și condițiile aplicabile pensionarilor care locuiesc în străinătate și primesc drepturi de pensie din țara noastră. Pentru beneficiarii nerezidenți, legislația prevede o procedură distinctă privind confirmarea menținerii drepturilor bănești.
Potrivit Legii 360/2023, “pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor bănești acordate de casele teritoriale de pensii stabiliți pe teritoriul altor state, denumiți în continuare beneficiari nerezidenți, au obligația de a transmite semestrial (…) un certificat de viață”. Documentul trebuie transmis autorităților române până cel târziu la 31 martie și, respectiv, până la 30 septembrie în fiecare an, informează
Cum trebuie transmis certificatul de viață
Certificatul de viață este documentul prin care pensionarul confirmă că este în viață, astfel încât plata drepturilor de pensie să poată continua. Obligația îi revine pensionarului nerezident, care trebuie să transmită documentul din proprie inițiativă către casa teritorială de pensii competentă.
Casa Națională de Pensii Publice a stabilit, prin Ordinul 874/2024, modelul certificatului de viață utilizat pentru această procedură. Formularul poate fi descărcat de la finalul articolului și trebuie completat și transmis potrivit cerințelor stabilite de autorități.
Pentru validarea documentului, pensionarul trebuie să îl semneze în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului în care are domiciliul sau reședința permanentă, după caz. Autoritatea respectivă certifică faptul că documentul a fost semnat de beneficiar.
Printre autoritățile care pot certifica semnarea certificatului de viață se numără instituțiile de asigurări sociale sau de pensii, autoritățile administrative locale și notarii publici de pe teritoriul statului de domiciliu ori de reședință.
Ce se întâmplă dacă termenul nu este respectat
Nerespectarea termenelor de 31 martie și 30 septembrie poate duce la suspendarea plății pensiei. Potrivit regulilor prevăzute de lege, suspendarea intervine începând cu luna următoare celei în care a expirat termenul pentru transmiterea certificatului de viață.
Pentru pensionarii care nu au transmis documentul la timp, legislația prevede și posibilitatea reluării plății. Aceasta se face de la data suspendării, după ce beneficiarul nerezident prezintă sau comunică certificatul de viață, chiar dacă documentul este transmis după expirarea termenului.
Astfel, pensionarii stabiliți în străinătate trebuie să țină cont de ambele date prevăzute de legislație pentru transmiterea documentului. Certificatul de viață trebuie trimis semestrial, primul termen fiind 31 martie, iar al doilea 30 septembrie.
Obligația de transmitere periodică se aplică beneficiarilor nerezidenți care primesc drepturi bănești acordate de casele teritoriale de pensii. Înainte de modificarea regulilor, persoanele care solicitau transferul drepturilor de pensie în străinătate trebuiau să transmită formularul „Certificat de viață” o singură dată pe an.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.