Regula s-a schimbat pentru pensionarii români din străinătate. Documentul trebuie trimis de urgență

Pensionarii care locuiesc în străinătate și primesc pensie din România au obligația de a transmite semestrial certificatul de viață către casele teritoriale de pensii. Documentul confirmă că beneficiarul drepturilor de pensie este în viață și trebuie transmis de două ori pe an, în lunile martie și septembrie. Al doilea termen stabilit de legislație pentru acest an este 30 septembrie.

Regula este valabilă din 2024, după intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor. Anterior, pensionarii stabiliți în alte țări trebuiau să trimită certificatul de viață o singură dată pe an. Modificarea a introdus obligația transmiterii documentului la fiecare șase luni.

Legea 360/2023 reglementează sistemul public de pensii din România și stabilește, printre altele, și condițiile aplicabile pensionarilor care locuiesc în străinătate și primesc drepturi de pensie din țara noastră. Pentru beneficiarii nerezidenți, legislația prevede o procedură distinctă privind confirmarea menținerii drepturilor bănești.

Potrivit Legii 360/2023, “pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor bănești acordate de casele teritoriale de pensii stabiliți pe teritoriul altor state, denumiți în continuare beneficiari nerezidenți, au obligația de a transmite semestrial (…) un certificat de viață”. Documentul trebuie transmis autorităților române până cel târziu la 31 martie și, respectiv, până la 30 septembrie în fiecare an, informează

Certificatul de viață este documentul prin care pensionarul confirmă că este în viață, astfel încât plata drepturilor de pensie să poată continua. Obligația îi revine pensionarului nerezident, care trebuie să transmită documentul din proprie inițiativă către casa teritorială de pensii competentă.

Casa Națională de Pensii Publice a stabilit, prin Ordinul 874/2024, modelul certificatului de viață utilizat pentru această procedură. Formularul poate fi descărcat de la finalul articolului și trebuie completat și transmis potrivit cerințelor stabilite de autorități.

Pentru validarea documentului, pensionarul trebuie să îl semneze în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului în care are domiciliul sau reședința permanentă, după caz. Autoritatea respectivă certifică faptul că documentul a fost semnat de beneficiar.

Printre autoritățile care pot certifica semnarea certificatului de viață se numără instituțiile de asigurări sociale sau de pensii, autoritățile administrative locale și notarii publici de pe teritoriul statului de domiciliu ori de reședință.

Nerespectarea termenelor de 31 martie și 30 septembrie poate duce la suspendarea plății pensiei. Potrivit regulilor prevăzute de lege, suspendarea intervine începând cu luna următoare celei în care a expirat termenul pentru transmiterea certificatului de viață.

Pentru pensionarii care nu au transmis documentul la timp, legislația prevede și posibilitatea reluării plății. Aceasta se face de la data suspendării, după ce beneficiarul nerezident prezintă sau comunică certificatul de viață, chiar dacă documentul este transmis după expirarea termenului.

Astfel, pensionarii stabiliți în străinătate trebuie să țină cont de ambele date prevăzute de legislație pentru transmiterea documentului. Certificatul de viață trebuie trimis semestrial, primul termen fiind 31 martie, iar al doilea 30 septembrie.

Obligația de transmitere periodică se aplică beneficiarilor nerezidenți care primesc drepturi bănești acordate de casele teritoriale de pensii. Înainte de modificarea regulilor, persoanele care solicitau transferul drepturilor de pensie în străinătate trebuiau să transmită formularul „Certificat de viață” o singură dată pe an.