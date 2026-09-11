Cardul european de sănătate VS asigurarea privată de călătorie: Ce trebuie să știe românii înainte de plecarea în străinătate?

O vacanță în străinătate se poate transforma rapid într-o problemă costisitoare dacă apare o urgență medicală. Cardul european de sănătate oferă protecție, dar are limite importante, în timp ce o poliță privată poate acoperi cheltuieli pe care CEASS le exclude. Diferențele dintre cele două pot conta enorm în vacanță.

Cardul european de sănătate și asigurarea privată de călătorie oferă forme diferite de protecție în cazul unei deplasări în străinătate. Cardul european permite accesul la serviciile medicale devenite necesare în timpul unei șederi temporare în anumite state europene, în condițiile aplicabile persoanelor asigurate în țara vizitată. Asigurarea privată poate acoperi însă o gamă mai largă de cheltuieli și riscuri, de la servicii medicale acordate în sistemul privat până la costurile de repatriere. Cele două forme de protecție nu se exclud, ci se pot completa în funcție de situație.

Diferența dintre cele două devine importantă mai ales atunci când apare o urgență medicală în timpul unei călătorii. Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, cunoscut sub acronimul CEASS, este gratuit și poate fi solicitat de persoanele asigurate în sistemul de sănătate din România. Acesta nu reprezintă însă o poliță de călătorie și nu garantează că toate serviciile medicale vor fi acordate fără costuri.

CEASS poate fi utilizat de persoanele asigurate în România în timpul unei șederi temporare în statele membre ale Uniunii Europene, în țările Spațiului Economic European, în Elveția și în Regatul Unit. Prin ședere temporară se înțelege o deplasare pentru turism, muncă, studii sau motive familiale, pentru o perioadă de cel mult șase luni.

În baza cardului, titularul poate beneficia de serviciile medicale devenite necesare pe durata șederii, în aceleași condiții în care acestea sunt acordate persoanelor asigurate în statul respectiv. Existența cardului nu înseamnă însă automat că tratamentul este gratuit. Dacă sistemul public din țara vizitată prevede coplată pentru anumite servicii medicale, titularul CEASS poate fi obligat să achite aceeași contribuție ca persoanele asigurate din acel stat.

Cardul poate fi folosit numai la furnizorii integrați în sistemul public de sănătate sau la cei care au o relație contractuală cu sistemul de securitate socială din țara respectivă. Serviciile furnizate exclusiv în sistemul privat nu sunt acoperite prin CEASS.

De asemenea, cardul european nu poate fi utilizat atunci când scopul deplasării este obținerea unui tratament medical planificat. Pentru astfel de situații există proceduri distincte, care pot include autorizarea prealabilă și utilizarea documentului portabil S2, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație.

O altă limitare importantă este faptul că CEASS nu acoperă cheltuielile pentru repatriere. În acest punct intervine asigurarea privată de călătorie, care este facultativă și funcționează în baza condițiilor prevăzute în contract. În funcție de polița aleasă, aceasta poate acoperi cheltuieli și riscuri care nu sunt incluse în protecția oferită de cardul european, motiv pentru care cele două instrumente pot fi utilizate complementar în timpul unei călătorii în străinătate.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) poate fi obținut de persoanele care au calitatea de asigurat în sistemul românesc de asigurări sociale de sănătate. Dreptul este individual, astfel că fiecare membru al familiei trebuie să aibă propriul card, inclusiv copiii.

Pot solicita CEASS persoanele asigurate din mai multe categorii, printre care salariații, pensionarii, șomerii, elevii, studenții și minorii, precum și persoanele care contribuie individual la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), cardul este transmis asiguratului în termen de maximum șapte zile lucrătoare de la înregistrarea cererii în sistemul informatic unic național care gestionează aplicarea regulamentelor europene referitoare la drepturile persoanelor asigurate aflate în ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene.

În situații excepționale în care eliberarea cardului nu este posibilă sau atunci când există o urgență care impune obținerea documentului în mai puțin de șapte zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate poate elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului. Acesta asigură accesul la drepturile medicale în condițiile prevăzute de legislația europeană.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate are o perioadă de valabilitate de doi ani, calculată de la data emiterii.

Asigurarea privată de călătorie devine deosebit de utilă în situațiile care nu sunt acoperite de Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS). În funcție de condițiile poliței, aceasta poate oferi acces la unități medicale private și poate acoperi cheltuieli care nu sunt suportate de sistemul public de sănătate din țara vizitată.

Componenta medicală a unei polițe poate include, în funcție de contract, consultații și tratamente de urgență, transport cu ambulanța, spitalizare, intervenții chirurgicale de urgență, medicamente prescrise sau tratamente stomatologice de urgență. Unele polițe includ și repatrierea medicală, aceasta fiind una dintre cele mai importante diferențe față de protecția oferită de cardul european.

În cazul unei probleme medicale grave care impune transportul pacientului în România, costurile repatrierii nu sunt acoperite de CEASS. O asigurare privată poate prelua însă cheltuielile pentru transportul medical, în limita sumei asigurate și cu respectarea condițiilor prevăzute în contract.

Pe lângă riscurile medicale, anumite polițe de călătorie oferă protecție și pentru alte situații neprevăzute. În funcție de pachetul ales, acestea pot include pierderea sau deteriorarea bagajelor, anularea ori întreruperea călătoriei, întârzierile zborurilor sau răspunderea civilă.