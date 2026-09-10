România ar putea ajunge la alegeri anticipate? Ilie Bolojan: Nu vom sabota această formulă

Premierul interimar Ilie Bolojan nu exclude posibilitatea organizării alegerilor anticipate, în contextul crizei politice și al dificultăților privind formarea unui nou Guvern. Liderul PNL susține că liberalii nu vor bloca un asemenea scenariu dacă vor fi îndeplinite condițiile constituționale, iar președintele Nicușor Dan va considera că aceasta este soluția pentru deblocarea situației.

Declarațiile au fost făcute joi, 10 septembrie, în emisiunea „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, la B1 TV.

Întrebat dacă PNL este pregătit pentru eventualitatea unor alegeri anticipate, Ilie Bolojan a declarat că speră să nu se ajungă într-o asemenea situație. Premierul interimar admite însă că scenariul nu poate fi exclus.

În cazul în care vor fi îndeplinite condițiile prevăzute de Constituție, iar președintele României va considera că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru ieșirea din blocaj, PNL nu se va opune.

„Eu sper să nu se ajungă la alegeri anticipate. Dar nu exclud că se îndeplinesc condițiile pentru a organiza alegeri anticipate. Dacă aceste condiții se vor îndeplini și președintele României va considera că asta este soluția de deblocare, noi nu vom sabota această formulă. La urma urmei, dacă nu avem înțelepciunea să găsim o formulă ca lucrurile să funcționeze, dacă în continuare partidele nu ies din pozițiile pe care le au … PNL a fost consecvent în toată această perioadă. Am explicat care sunt efectele atitudinii irresponsabile a PSD-ului. Uitați-vă unde am ajuns. Atunci, sigur, anticipatele nu sunt cea mai facilă soluție, dar sunt o realitate prevăzută de Constituție”, a spus Bolojan.

Premierul interimar consideră că România are nevoie cât mai repede de un Guvern cu puteri depline, în condițiile în care trebuie luate decizii importante, inclusiv în ceea ce privește rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru anul următor.

Bolojan a precizat că în discuțiile recente pe care le-a avut cu președintele Nicușor Dan nu i-a fost prezentată o propunere pentru funcția de premier. Potrivit acestuia, nici numele lui Luca Niculescu, vehiculat în spațiul public pentru această funcție, nu a fost avansat.

Liderul PNL și-a exprimat speranța că președintele va face rapid o nominalizare, astfel încât premierul desemnat să poată începe negocierile cu partidele pentru formarea unei majorități.

„Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare în acest sens, în așa fel încât premierul care este desemnat să poată începe o discuție cât se poate de serioasă cu partidele și avem responsabilitatea, în situația de criză prelungită, să găsim o soluție, pentru că aici nu mai e vorba de Bolojan, de o persoană sau alta, este pur și simplu vorba de a ne asigura că România este o țară care are o administrație funcțională, că ne pregătim pentru un buget serios pentru 2027 și, nu ultimul rând, este o problemă legată și de partea de încredere în direcția în care se mișcă țara, atât eu, cât și partidul pe care îl reprezint rămânem consecvenți, nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD-ul, văd un guvern, în principal, care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, înseamnă, de fapt, o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea.”

Ilie Bolojan a reiterat că PNL nu intenționează să intre din nou într-un Executiv alături de PSD. Varianta susținută de liderul liberal este cea a unui Guvern bazat în principal pe tehnocrați.

În opinia sa, o formulă în care partidele ar propune persoane prezentate drept tehnocrați, dar care ar acționa în realitate ca reprezentanți ai formațiunilor politice, nu ar reprezenta o soluție reală la actuala criză.

În lipsa unui acord între partide pentru formarea unui Guvern funcțional, scenariul alegerilor anticipate rămâne astfel pe masă, deși Bolojan spune că speră ca România să nu ajungă la această variantă.