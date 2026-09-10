Nadia Comăneci a semnat cu PRO TV! În ce emisiune va apărea „Zeița de la Montreal”

Grupul PRO TV dă o adevărată lovitură pe piața media din România și anunță o colaborare de nivel istoric! Cea mai cunoscută gimnastă a tuturor timpurilor, Nadia Comăneci, a bătut palma cu postul din Pache Protopopescu pentru un proiect de anvergură ce urmează să fie difuzat în curând.

Pentru a nu da loc speculațiilor privind producția în care își va face apariția marea campioană — având în vedere portofoliul de show-uri de divertisment al postului —, reprezentanții televiziunii au confirmat oficial că legendara sportivă se alătură echipei de la „Românii au talent”, ocupând un loc de cinste la masa juriului în sezonul 17.

Pentru prima dată într-un format de televiziune de o asemenea amploare în România, Nadia Comăneci pășește în lumina reflectoarelor nu din ipostaza de concurent sau invitat de onoare, ci din cea de jurat desemnat să descopere oameni obișnuiți cu aptitudini neobișnuite.

Marea campioană a mărturisit că decizia de a accepta această provocare vine din dorința de a fi aproape de emoția pură a celor care îndrăznesc să viseze:

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi (…) pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci.

Conducerea postului TV încadrează aducerea Nadiei Comăneci în randul proiectelor majore ale anului, marcând o colaborare simbolică de „nota 10” între un simbol național și cel mai urmărit show de divertisment din țară.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut în centru publicul și dorința de a le oferi celor de acasă un conținut cât mai variat, relevant și spectaculos. Iar astăzi avem bucuria de a anunța, în premieră, unul dintre marile momente ale anului viitor, o colaborare de 10”, a afirmat Antonii Mangov, Director de Programe PRO TV.

Odată cu confirmarea noului nume din juriu, echipa de producție a dat startul preselecțiilor pentru cel de-al 17-lea sezon. Toți cei care consideră că au un talent deosebit și vor să primească un „DA” de la însăși Nadia Comăneci sunt invitați să se înscrie direct pe platforma inscrieri.protv.ro.