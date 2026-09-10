Petrolul trece din nou de 100 de dolari. Atacurile asupra navelor împing prețurile în sus

Prețurile petrolului au crescut puternic joi, 10 septembrie, cu aproximativ 6%, iar principalele cotații internaționale au depășit pragul de 100 de dolari pe baril. Escaladarea atacurilor asupra transportului maritim din Orientul Mijlociu alimentează temerile privind noi perturbări ale aprovizionării, într-o piață în care livrările sunt deja limitate.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au avansat cu 5,87 dolari, echivalentul unei creșteri de 5,8%, până la 107,08 dolari pe baril. Cotația a ajuns astfel la cel mai ridicat nivel de la jumătatea lunii mai.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a depășit, la rândul său, pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai. Contractele futures WTI au crescut cu 5,57 dolari, sau 5,8%, până la 101,62 dolari pe baril.

Ambele cotații de referință au avansat cu peste 30% față de minimele înregistrate la începutul lunii august. Creșterea vine în contextul în care un acord permanent între Statele Unite și Iran pentru încetarea atacurilor nu s-a concretizat, iar confruntările au fost reluate.

Tensiunile au crescut după ce rebelii Houthi, aliniați Iranului, au preluat joi controlul asupra portului Mocha din Yemen, situație care creează un risc suplimentar pentru traficul maritim din Marea Roșie.

În același timp, circulația navelor prin Strâmtoarea Ormuz rămâne restricționată, în condițiile în care atacurile asupra petrolierelor din regiune s-au intensificat în ultimele zile.

Atacurile lansate din Yemen asupra instalațiilor energetice din Arabia Saudită introduc un nou factor de risc pentru piață, potrivit lui Simon-Peter Massabni, director pentru dezvoltarea afacerilor la XS.com.

Acesta arată că amenințarea nu mai este concentrată exclusiv asupra Iranului și a Strâmtorii Ormuz. Eventualele perturbări ar putea afecta rutele regionale de export, instalațiile de producție a petrolului și alte elemente ale infrastructurii energetice.

Situația s-a agravat și după ce Iranul a anunțat că a atacat miercuri zece nave în apropierea Strâmtorii Ormuz. Acțiunea a venit după ce Statele Unite au lovit cinci petroliere iraniene.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a avertizat că Iranul își va intensifica riposta în cazul unor noi atacuri.

Președintele american Donald Trump a avertizat, la rândul său, că Statele Unite ar putea lovi muntele Pickaxe din Iran, aflat în apropierea instalației de îmbogățire a uraniului de la Natanz, grav avariată. Liderul de la Casa Albă a declarat și că războiul va continua probabil dincolo de alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie.

Riscul unor perturbări de durată începe să fie luat tot mai serios în calcul de piață.

„În condițiile în care perspectivele unei soluționări definitive a conflictului cu Iranul s-au diminuat, iar prețul țițeiului Brent a depășit recent 100 de dolari pentru prima dată din iulie, piețele petrolului intră acum într-o nouă normalitate de durată, în care riscul de perturbare este persistent, nu episodic”, arată o analiză S&P Global Energy.

Evoluția viitoare a prețurilor va depinde însă și de China, cel mai mare importator mondial de țiței.

După mai multe luni caracterizate de o cerere redusă, China și-a intensificat achizițiile de petrol în ultimele săptămâni, contribuind la susținerea pieței fizice, potrivit analiștilor ING.

Dacă revenirea achizițiilor chineze va continua, impactul eventualelor perturbări ale aprovizionării ar putea fi amplificat, ceea ce ar putea împinge prețurile și mai sus. În schimb, o reducere a importurilor Chinei ar putea limita avansul cotațiilor.

„Timp de luni de zile, scenariul pesimist s-a bazat pe cererea slabă din China”, a declarat David Jorbenaze, responsabil pentru piața mondială a petrolului în cadrul ICIS.

Un alt element urmărit de investitori este evoluția stocurilor americane. Acestea au scăzut cu 391.000 de barili în ultima săptămână, ajungând la 424,1 milioane de barili, potrivit Administrației pentru Informații în Domeniul Energiei din SUA.

Reducerea a fost însă mai mică decât anticipau analiștii, care estimaseră o scădere de aproximativ 1,55 milioane de barili.

În paralel, OPEC și-a redus din nou estimările privind evoluția consumului. Organizația anticipează acum că cererea mondială de petrol va crește în 2026 cu 380.000 de barili pe zi. Este a cincea revizuire consecutivă în scădere a prognozei.

Producția OPEC a scăzut, de asemenea, cu 640.000 de barili pe zi în august, potrivit unui sondaj Reuters. Exporturile Arabiei Saudite au fost afectate de noi perturbări provocate de războiul cu Iranul, în timp ce blocada impusă de Statele Unite a redus livrările iraniene.