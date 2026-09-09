Randamentele obligațiunilor SUA au atins maximul ultimilor trei ani. Investitorii cer dobânzi mai mari

Obligațiunile americane intră din nou sub presiune, iar randamentele cerute de investitori au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Inflația, scumpirea petrolului și datoria uriașă a SUA amplifică temerile pe piețele financiare.

Randamentele cerute de investitori pentru a cumpăra obligațiuni emise de Trezoreria SUA au urcat miercuri la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Evoluția are loc pe fondul îngrijorărilor privind inflația, în pofida unei intervenții a Guvernului de la Washington pe piața titlurilor de stat.

În jurul orei 15:20 GMT, randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani, cele mai urmărite titluri de datorie ale SUA, ajunsese la 4,85%. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din noiembrie 2023.

Anterior, Trezoreria SUA a anunțat că, până joi, va răscumpăra obligațiuni pe termen lung în valoare de până la șase miliarde de dolari. Suma este de trei ori mai mare decât valoarea implicată, în mod obișnuit, în astfel de operațiuni.

Anunțul nu a avut însă efectul de calmare urmărit de autorități. Dimpotrivă, toate randamentele obligațiunilor americane au crescut imediat după anunț.

Pe data de 19 august, Trezoreria SUA, echivalentul Ministerului de Finanțe al SUA, anunțase că intenționează să intervină mai agresiv pe piața obligațiunilor guvernamentale. Analiștii au interpretat măsura drept o încercare de a reduce costurile la care statul federal se împrumută.

Investitorii sunt preocupați și de creșterea prețurilor la energie provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Un semnal în acest sens este revenirea prețului țițeiului Brent peste pragul de 100 de dolari pe baril miercuri.

Temerile privind un nou șoc inflaționist determină investitorii să solicite randamente mai mari pentru titlurile de stat americane. Randamentele mai ridicate sunt văzute drept o compensație pentru creșterea prețurilor, care poate eroda în timp valoarea capitalului împrumutat.

În același timp, piețele financiare sunt preocupate de nivelul ridicat al datoriei SUA, care a depășit pragul de 40.000 de miliarde de dolari.