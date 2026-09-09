Noi reguli pentru firmele din România. Produsele pot fi retrase de la vânzare dacă ambalajele nu sunt conforme

Producătorii, importatorii, distribuitorii și comercianții de produse trebuie să țină cont de noi responsabilități privind ambalajele, odată cu aplicarea Regulamentului UE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR). Noile reguli se aplică din 12 august 2026 și mută o parte importantă a responsabilităților încă din etapa de proiectare și fabricație a ambalajului. În cazul neconformității, autoritățile pot ajunge inclusiv la restricționarea comercializării, retragerea sau rechemarea ambalajului.

Până acum, atenția companiilor s-a concentrat în special asupra raportării și reciclării deșeurilor de ambalaje. Noul cadru introduce însă obligații care trebuie avute în vedere înainte ca ambalajele și produsele ambalate să ajungă pe piața Uniunii Europene, arată Adrian Teampău, Director, Taxe de mediu și Economie circulară, și Anca-Maria Andrei-Cimbru, Manager, Taxe de mediu și Economie circulară, Deloitte România.

Unul dintre primii pași pentru firme este identificarea rolului pe care îl au în lanțul de aprovizionare. În funcție de tranzacție, aceeași companie poate avea calitatea de fabricant, importator, distribuitor sau producător în sensul obligațiilor stabilite de regulament.

Încadrarea are efecte concrete, deoarece stabilește cine răspunde pentru conformitatea ambalajului.

Companiile trebuie, de asemenea, să identifice și să monitorizeze condițiile aplicabile ambalajelor. Printre elementele care trebuie avute în vedere se numără materialele și substanțele utilizate, dimensiunea ambalajului și gradul de reciclabilitate.

Una dintre problemele importante pentru companii este stabilirea fabricantului, deoarece acesta nu este în toate situațiile operatorul care produce fizic ambalajul.

În cazul produselor comercializate sub numele sau marca unei companii, fabricantul este, de regulă, operatorul sub al cărui nume sau marcă este introdus ambalajul pe piață.

Situația se complică atunci când pe ambalaj apar numele unei companii și marca alteia. În acest caz, trebuie stabilit cine are puterea de decizie asupra proiectării și specificațiilor ambalajului.

Pentru ambalajele fără marcă, analiza trebuie să urmărească inclusiv cine comandă ambalajul și cine îi stabilește caracteristicile de proiectare.

Furnizorii capătă, la rândul lor, un rol important în procesul de conformare. Deși răspunderea juridică principală aparține fabricantului, acesta are nevoie de informațiile furnizate de producătorii de materiale, componente și ambalaje pentru întocmirea documentației tehnice.

Datele necesare pot viza compoziția materialelor, rezultatele testelor, substanțele prezente, conținutul reciclat sau documentele referitoare la procesele de fabricație.

O simplă declarație generală solicitată furnizorului poate să nu fie suficientă atunci când în lanțul de aprovizionare sunt implicați mai mulți operatori.

Conformarea presupune astfel participarea tuturor operatorilor economici implicați, în funcție de rolul fiecăruia. Inclusiv retailerul poate ajunge să fie responsabil pentru conformitatea ambalajelor produselor pe care le comercializează.

Noile obligații nu ar trebui gestionate exclusiv de departamentele de mediu. Implementarea cerințelor poate presupune colaborarea departamentelor de achiziții, juridic, cercetare și dezvoltare, producție, calitate, logistică, fiscalitate și sustenabilitate.

Companiile ar trebui să înceapă prin inventarierea ambalajelor pe care le utilizează și clasificarea acestora în funcție de tip, material, proveniență și destinație.

Ulterior, trebuie stabilită responsabilitatea pentru fiecare flux și identificat operatorul care are calitatea de fabricant. Firmele trebuie să verifice și dacă pentru fiecare categorie de ambalaj există suficientă documentație tehnică și dacă informațiile furnizate permit emiterea declarației UE de conformitate.

Consecințele nerespectării cerințelor pot depăși zona unor simple formalități administrative.

Autoritățile pot solicita inițial operatorului economic să remedieze situația într-un termen rezonabil. Dacă problemele de conformitate persistă, pot fi adoptate măsuri suplimentare, printre care restricționarea comercializării, retragerea sau rechemarea ambalajului.

Riscurile pentru firme nu sunt însă doar de natură sancționatorie. Lipsa documentației necesare poate duce la întârzieri ale importurilor, blocaje în relațiile cu distribuitorii sau solicitări din partea clienților pentru schimbarea ambalajului ori chiar a furnizorului.

În aceste condiții, noul regulament trebuie privit ca un cadru mai larg de gestionare a ambalajelor. Următoarele etape vor aduce și cerințe referitoare la reciclabilitate, conținutul reciclat, minimizarea și reutilizarea ambalajelor.