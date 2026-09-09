Bursele americane, sub presiune. Prețul petrolului se apropie din nou de pragul de 100 de dolari pe baril

Piețele americane se pregătesc pentru o nouă ședință marcată de incertitudine, după ce prețurile petrolului au continuat să urce, apropiindu-se din nou de pragul de 100 de dolari pe baril. Contractele futures pentru principalii indici bursieri americani au înregistrat variații reduse în tranzacțiile de dinaintea deschiderii de miercuri, în timp ce investitorii și-au modificat așteptările privind o posibilă majorare a dobânzii de către Rezerva Federală în luna septembrie.

Contractele futures pe Dow Jones Industrial Average au scăzut cu 0,3%, după o ședință dificilă marți, în care indicele Dow a pierdut peste 600 de puncte. Contractele futures pe S&P 500 au coborât cu 0,2%, în timp ce contractele pentru Nasdaq-100 au înregistrat o scădere de 0,4%, conform Yahoo! Finance.

Evoluția piețelor este influențată în această perioadă și de creșterea prețurilor petrolului. Cotațiile se apropie din nou de nivelul de trei cifre pentru prima dată în mai mult de o lună, pe fondul escaladării confruntărilor dintre SUA și Iran și după ce Statele Unite au lovit cinci petroliere iraniene.

Petrolul Brent, considerat reperul internațional al pieței, se tranzacționa la aproximativ 99 de dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate, indicatorul de referință pentru piața SUA, se situa la aproximativ 94 de dolari pe baril.

Temerile privind persistența perturbărilor aprovizionării cu energie provocate de războiul din zona Strâmtorii Hormuz au alimentat așteptările privind o posibilă creștere a dobânzilor de către Rezerva Federală săptămâna viitoare.

Potrivit CME Group, traderii estimează în prezent o probabilitate de 60% pentru o majorare cu 25 de puncte de bază a dobânzii în această lună. Probabilitatea este ușor mai ridicată decât cea estimată cu o zi înainte.

În lipsa unui număr mare de rapoarte privind rezultatele financiare ale companiilor, atenția investitorilor s-a concentrat în principal asupra riscurilor legate de inflație. Miercuri sunt așteptate însă actualizări trimestriale din partea Chewy și American Eagle Outfitters, care ar putea oferi noi indicii privind evoluția cheltuielilor consumatorilor.

În centrul atenției se află și Apple, care începe miercuri o nouă etapă. John Ternus, noul director general al companiei, va urca pentru prima dată pe scenă în calitate de CEO cu ocazia evenimentului anual de lansare a noii generații de iPhone.

Pe plan comercial internațional, relațiile dintre Statele Unite și Canada s-au deteriorat din nou. Tarifele de retorsiune introduse de Canada, de până la 50% pentru aproximativ 700 de produse americane, au intrat în vigoare marți.

Casa Albă a reacționat rapid, prezentând la doar câteva ore distanță o serie de măsuri care includ planuri pentru interzicerea importurilor de produse lactate canadiene, a majorității băuturilor alcoolice și a motocicletelor.

Decizia premierului canadian Mark Carney a consolidat poziția Canadei printre puținele state care au ales confruntarea în cadrul războaielor comerciale inițiate de președintele Donald Trump. În Canada există, de asemenea, disponibilitatea de a suporta consecințe economice pentru a transmite un mesaj în disputa comercială.

Niciuna dintre cele două părți nu a dat marți semnale că intenționează să facă un pas înapoi. Mark Carney a adoptat o poziție fermă, iar echipa președintelui Donald Trump a prezentat rapid o serie de măsuri de răspuns.

Printre acestea se află planul pentru interzicerea completă a produselor lactate canadiene și un plan pentru interzicerea parțială a anumitor produse alcoolice canadiene. Produsele vizate sunt în prezent supuse unor tarife, însă Casa Albă intenționează ca acestea să fie excluse de la importul în Statele Unite începând cu 29 septembrie, în cazul în care blocajul dintre cele două țări continuă.

Casa Albă precizează că aceste interdicții vor fi aplicate în baza autorității prezidențiale derivate din Secțiunea 338 a Tariff Act din 1930.