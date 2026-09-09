Programul Rabla Auto 2026. AFM a aprobat 1.662 de ecotichete. Valoarea finanțărilor depășește 21 de milioane de lei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, miercuri, 9 septembrie 2026, un număr de 1.662 de ecotichete în cadrul Programului Rabla Auto 2026, destinate persoanelor fizice înscrise în program. Valoarea totală a ecotichetelor aprobate se ridică la 21.074.500 de lei.

În aceeași ședință a Comitetului de Avizare, AFM a aprobat și 39 de dosare de finanțare pentru proiecte privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor. Valoarea totală a finanțărilor pentru aceste proiecte este de 34.432.675,35 de lei.

Pe lângă acestea, Administrația Fondului pentru Mediu și-a dat acordul pentru alte trei dosare de finanțare, în valoare totală de 3.994.586,05 lei. Acestea se derulează în cadrul Programului Iluminat Public – sesiunea noiembrie 2024.

În total, finanțările aprobate miercuri în cadrul celor trei direcții de finanțare se ridică la aproximativ 59,5 milioane de lei.

În cazul Programului Rabla Auto 2026, cele 1.662 de ecotichete aprobate sunt destinate persoanelor fizice care s-au înscris în program. Valoarea totală alocată pentru acestea este de 21.074.500 de lei.

Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică este în continuare în desfășurare. Sunt eligibile autovehiculele cu motoare cu ardere internă, inclusiv cele cu motorizare GPL sau GNC, precum și autovehiculele cu sistem de propulsie hibrid.

Înscrierile în cadrul acestei sesiuni se pot realiza până la data de 31 decembrie 2026, ora 23:59, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea bugetului alocat.

„”Administraţia Fondului pentru Mediu a aprobat astăzi, 09 septembrie 2026, în cadrul şedinţei Comitetului de Avizare, 1.662 de ecotichete, în valoare de 21.074.500 de lei, pentru persoanele fizice înscrise în cadrul Programului Rabla Auto 2026. De asemenea, în cadrul Programului aferent schemei de ajutor de minimis “Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor”, a fost aprobată o listă care cuprinde 39 de dosare de finanţare, în valoare totală de 34.432.675,35 de lei”, a transmis AFM într-un comunicat.

AFM a aprobat și lista care cuprinde 39 de dosare de finanțare depuse în cadrul programului aferent schemei de ajutor de minimis Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor.

Valoarea cumulată a celor 39 de proiecte este de 34.432.675,35 de lei.

Alte trei dosare au fost aprobate în cadrul Programului Iluminat Public – sesiunea noiembrie 2024. Pentru acestea, finanțarea totală aprobată este de 3.994.586,05 lei.

Astfel, cele trei categorii de finanțări aprobate de AFM în ședința Comitetului de Avizare din 9 septembrie 2026 însumează 59.501.761,40 de lei, respectiv peste 59,5 milioane de lei.

„Finanţările aprobate astăzi reflectă preocuparea constantă a Administraţiei Fondului pentru Mediu de a susţine proiecte cu impact pozitiv asupra mediului şi comunităţilor. Prin programele pe care le derulăm, contribuim la realizarea unor investiţii necesare şi la crearea unor beneficii concrete pentru cetăţeni. Vom continua să valorificăm eficient fondurile disponibile şi să sprijinim proiectele care contribuie la un viitor mai curat şi mai sustenabil”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Listele cu dosarele aprobate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, la secțiunile aferente fiecărui program.

AFM precizează că aprobările fac parte din activitatea instituției de finanțare a proiectelor derulate prin programele sale, iar fondurile disponibile sunt utilizate pentru proiectele și beneficiarii incluși în cadrul acestora.