Rabla 2026. Se cer încă 45 de milioane de lei pentru motociclete după ce bugetul s-a epuizat în doar 9 minute

Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete și Motocicluri (AIDMM) solicită Ministerului Mediului și Administrației Fondului pentru Mediu suplimentarea cu 45 de milioane de lei a fondurilor destinate motocicletelor prin Programul Rabla 2026 și organizarea unei noi sesiuni de înscriere. Solicitarea vine după ce bugetul inițial de 15 milioane de lei s-a epuizat în numai nouă minute, iar peste o mie de persoane care aveau dosarele pregătite nu au mai reușit să intre în program.

AIDMM atrage atenția asupra diferenței dintre cererea pentru achiziția de motociclete prin Rabla și fondurile puse la dispoziție în acest an.

Potrivit asociației, în 2025, aproximativ 30% din bugetul total de 200 de milioane de lei al Programului Rabla a fost absorbit de segmentul moto, ceea ce înseamnă circa 60 de milioane de lei.

În 2026, bugetul inițial pentru motociclete a fost însă de numai 15 milioane de lei, de patru ori mai mic decât suma absorbită cu un an înainte. La sesiunea din 20 iulie, fondurile s-au terminat în nouă minute, după depunerea a 1.293 de dosare. La ora 10:09, aplicația AFM indica deja sold negativ.

Conform AIDMM, peste o mie de persoane care aveau dosarele pregătite au rămas în afara programului, în timp ce liniile destinate autoturismelor mai aveau, la câteva săptămâni după deschidere, zeci de milioane de lei neutilizate.

Problema nu se limitează la persoanele care nu au mai prins fonduri. Reprezentanții industriei moto susțin că importatorii se confruntă cu stocuri foarte mari, după comenzile făcute pentru a putea răspunde cererii generate de program.

„În pregătirea pentru Rabla 2026, importatorii au blocat deja peste 30 milioane de euro în stocuri și dobânzi, fără a mai calcula și costurile de depozitare. Sumele sunt foarte mari pentru industria noastră”, a declarat Ivan Andrei Sebastian, reprezentantul AIDMM.

Asociația explică situația prin experiența din 2025. Atunci, programul Rabla a început pe 30 septembrie, iar fondurile pentru motociclete s-au epuizat în 13 minute. Importatorii au avut apoi doar câteva săptămâni pentru finalizarea livrărilor până la sfârșitul anului.

În aceste condiții, companiile au comandat vehicule cu luni înainte, având în vedere că termenele de producție și transport pot depăși șase luni.

În 2026, importatorii s-au regăsit însă cu stocuri ridicate într-un context caracterizat, potrivit asociației, de scăderea consumului și costuri mari de finanțare.

„În 2025, statul a deschis sesiunea la sfârșit de septembrie și ne-a cerut, practic, să livrăm totul în câteva săptămâni. Importatorii au făcut exact ce trebuia făcut: au comandat din timp și au adus stocuri ca niciun client cu ecotichet să nu rămână fără vehicul. Acum, aceleași stocuri stau blocate în depozite, cu capital imobilizat și dobânzi care curg, iar programul care a generat această situație are un buget epuizat în nouă minute. Nu este doar o problemă de piață, este o problemă de predictibilitate a politicii publice”, a adăugat reprezentantul AIDMM.

AIDMM nu solicită, potrivit comunicatului, alocarea unor fonduri suplimentare de la bugetul de stat.

Propunerea este ca 45 de milioane de lei să fie redistribuite către segmentul motocicletelor din liniile Programului Rabla care înregistrează o execuție bugetară lentă.

Asociația susține că o asemenea mutare nu ar afecta persoanele care vor să cumpere autoturisme prin program și amintește că un mecanism de suplimentare și redistribuire a fondurilor a fost folosit și în 2025.

În argumentarea solicitării, organizația invocă și valoarea ecotichetelor acordate pentru vehiculele din categoria moto.

Ecotichetul este de 10.000 de lei pentru motocicletele cu motorizare termică și de 15.000 de lei pentru cele electrice.

AIDMM susține că valoarea redusă a ecotichetului în comparație cu alte categorii din program permite scoaterea din circulație a unui număr mai mare de vehicule vechi pentru aceeași sumă alocată.

Datele Registrului Auto Român invocate de asociație indică, totodată, o creștere cu 54% a pieței moto în primele cinci luni ale anului. Numărul vehiculelor înmatriculate ar fi urcat de la 3.444 în perioada ianuarie-mai 2025 la 5.326 în intervalul corespunzător din 2026.

AIDMM solicită autorităților o decizie privind redistribuirea fondurilor și deschiderea unei noi sesiuni dedicate motocicletelor.

„Avem, pe de o parte, peste o mie de cetățeni cu dosare gata depuse care așteaptă, și pe de altă parte, importatori cu depozitele pline, care au investit cu bună-credință în capacitatea de livrare cerută chiar de calendarul programului. Între cele două stă o singură decizie administrativă. Solicităm AFM și Ministerului Mediului să o ia, iar AIDMM este pregătită să prezinte datele complete ale membrilor săi privind cererea nesatisfăcută și nivelul stocurilor”, concluzionează Ivan Andrei Sebastian.

În acest context, AFM a anunțat recent că o nouă sesiune a Programului Rabla 2026 urmează să înceapă pe 25 august, când ar urma să fie deblocate sumele pentru care nu au fost emise ecotichete.