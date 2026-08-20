Noua Lege a salarizării. Alexandru Nazare avertizează: Miliardele în plus devin o obligație permanentă

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează asupra impactului pe termen lung pe care noua Lege a salarizării îl poate avea asupra bugetului de stat. Oficialul atrage atenția că orice sumă adăugată peste anvelopa suplimentară de aproximativ 8 miliarde de lei convenită politic nu reprezintă o cheltuială singulară, ci un cost care va trebui suportat în fiecare an. Ministerul Finanțelor cere ca reforma să fie echitabilă pentru angajații publici, dar și compatibilă cu reducerea deficitului și cu obligațiile asumate prin PNRR.

Poziția Ministerului Finanțelor a fost prezentată în contextul discuțiilor cu liderii partidelor politice privind forma noii Legi a salarizării. Alexandru Nazare spune că principala întrebare este dacă România își permite să își asume noi cheltuieli permanente fără ca acestea să fie transferate, în cele din urmă, către economie și generațiile viitoare.

„Îşi permite România să susțină noi angajamente de cheltuieli pe termen lung, fără să transfere nota de plată în viitor? De ce orice diferență adăugată celor 8 mld. lei pe an devine o obligație permanentă, transferabilă întregii societăți şi generațiilor următoare. Acesta este unghiul principal de analiză al Ministerului Finanțelor în discuția de azi cu liderii partidelor politice asupra noii legi a salarizării. Este foarte important să explicăm clar ce înseamnă diferența dintre anvelopa suplimentară de aproximativ 8 miliarde de lei și variantele de anvelope suplimentare discutate în spațiul public în ultimele zile. Nu vorbim despre bani în plus față de cele 8 miliarde agreate prin acord politic – care reprezintă tot o sumă suplimentară la bugetul actual – cheltuiți o singură dată. Vorbim despre miliarde de lei în plus în fiecare an, adăugate la o cheltuială salarială care, odată introdusă în buget, devine recurentă.”

Ministrul Finanțelor susține necesitatea unei noi legi care să elimine inechitățile acumulate în sistemul public, însă avertizează că statul trebuie să fie capabil să finanțeze pe termen lung orice majorare adoptată.

„O lege a salarizării publice echitabilă trebuie să fie și sustenabilă. Aceasta este responsabilitatea principală a Ministerului Finanțelor, de a asigura sustenabilitatea finanțelor publice şi de a evalua dacă o reformă poate fi aplicată efectiv, finanțată predictibil și susținută de buget pe termen lung. Experiența legilor salarizării de până acum arată de ce acest lucru este esențial. Aplicarea fragmentată, modificările succesive ale grilelor și sporurilor, făcute de-a lungul anilor inclusiv pentru reducerea cheltuielilor, precum și constrângerile bugetare au făcut ca legea în vigoare să nu fie aplicată integral nici astăzi. Punerea ei completă în aplicare ar genera un impact pe care bugetul nu îl poate susține. De aceea, Ministerul Finanțelor susține o reformă care, încă din etapa de proiectare, să fie aliniată cu jaloanele și obligațiile asumate de România, astfel încât noua lege să poată fi aplicată efectiv și finanțată predictibil.”

Nazare subliniază că presiunea este cu atât mai mare în condițiile în care România trebuie să reducă deficitul bugetar și, în același timp, să continue finanțarea investițiilor și a altor domenii prioritare.

„Este o responsabilitate cu atât mai importantă cu cât România are cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană, trebuie să finanțeze simultan investiții și nevoi suplimentare pentru a-şi apăra cetățenii în actualul context global și are de făcut, până în 2031, cel mai amplu efort de consolidare fiscală din UE. Am susținut încă de la început necesitatea unei noi legi a salarizării care să corecteze inechitățile acumulate și să ofere reguli mai clare pentru angajații din sectorul public. În același timp, este obligatoriu să protejăm stabilitatea bugetară, parcursul de reducere a deficitului și credibilitatea financiară a României.”

Potrivit datelor prezentate de ministru, masa salarială din sectorul public a avut în România o evoluție mult mai volatilă decât media europeană. Ministerul Finanțelor consideră că noua legislație ar trebui să introducă un sistem predictibil și să evite situația în care majorările sunt acordate, pentru ca ulterior să fie înghețate din cauza lipsei resurselor bugetare.

„Primul grafic arată că masa salarială publică a avut în România o evoluție mult mai volatilă decât media europeană, cu perioade în care a depășit-o semnificativ. După corecția din 2022–2023, cheltuielile au crescut din nou în 2024, iar reducerea din 2025 a venit în contextul măsurilor de consolidare fiscală.

Această evoluție de tip „creștere – înghețare – corecție” este exact ceea ce trebuie să evităm prin noua lege. România are nevoie de o salarizare predictibilă, construită pe reguli și limite multianuale, nu de majorări care ulterior nu mai pot fi finanțate și trebuie suspendate sau corectate.”

Ministerul Finanțelor spune că a analizat inclusiv costurile reformei după primul an de aplicare și impactul pe care aceasta îl va produce din 2028 înainte.

„Contribuția Ministerului Finanțelor de până acum a urmărit câteva direcții concrete: stabilirea unei anvelope salariale compatibile cu Strategia fiscal-bugetară și cu angajamentele de reducere a deficitului; verificarea costurilor reale ale reformei, nu doar a impactului din primul an, ci și a costului anualizat și a efectelor din 2028 și din anii următori; calibrarea prudentă a valorii de referință și a momentului intrării în vigoare, în funcție de execuția bugetară și de spațiul fiscal efectiv disponibil; analiza proporționalității grilelor pentru toate categoriile profesionale și familiile ocupaționale, pentru a evita noi dezechilibre, litigii sau revendicări în cascadă; solicitarea unor măsuri compensatorii permanente pentru orice cost care depășește anvelopa stabilită, cu efect nu doar în 2027, ci și în anii următori; integrarea obligațiilor rezultate din hotărâri judecătorești într-un calendar bugetar distinct și realist; introducerea unui mecanism transparent de monitorizare a cheltuielilor de personal, a numărului de posturi, a sporurilor și a celorlalte componente variabile, împreună cu măsuri de salvgardare în situația depășirii limitelor aprobate; construirea unui mecanism predictibil de stabilire și actualizare a salariilor, corelat cu legea bugetului și cu Strategia fiscal-bugetară. Am analizat fiecare versiune transmisă, am refăcut estimările acolo unde impactul era incomplet și am atras atenția asupra diferenței dintre costul aparent din primul an și obligația structurală pe care statul și-o asumă pe termen mediu.”

Alexandru Nazare atrage atenția și asupra dimensiunii actuale a cheltuielilor cu salariile raportate la veniturile fiscale ale statului. Potrivit datelor prezentate de ministru, diferența față de media europeană este considerabilă.

„Al doilea grafic arată că, în 2024, masa salarială publică reprezenta echivalentul a aproape 40% din veniturile fiscale, față de aproximativ 26% la nivelul Uniunii Europene – cea mai ridicată pondere dintre statele membre. Aceasta nu înseamnă că fiecare angajat public este bine plătit sau că nu există categorii profesionale care trebuie recalibrate. Datele arată însă că anvelopa salarială este foarte mare în raport cu veniturile pe care statul reușește să le colecteze. În aceste condiții, fiecare creștere permanentă care nu are o sursă de finanțare pune presiune asupra investițiilor, sănătății, educației, apărării, datoriei publice sau asupra taxelor plătite de economie. O reformă salarială nu trebuie construită prin opoziția dintre categoriile profesionale. Trebuie să așeze întregul sistem pe criterii coerente, proporționale și ușor de explicat.”

În opinia ministrului, costurile unei reforme salariale care nu dispune de finanțare suficientă se pot transfera către întreaga economie, inclusiv prin majorarea taxelor, creșterea datoriei sau presiuni inflaționiste.

„Iar corectarea unei inechități nu poate crea o altă inechitate. Dezechilibrele din sistemul de salarizare nu rămân izolate în sectorul public. Atunci când devin permanente și nu au o sursă reală de finanțare, ele se propagă în buget și contribuie la deficite mai mari, datorie publică în creștere, costuri mai ridicate de finanțare și presiuni inflaționiste. În final, costurile sunt suportate de întreaga societate: de persoanele vulnerabile, prin pierderea puterii de cumpărare, dar și de cei care muncesc, investesc și produc, prin taxe mai mari, finanțare mai scumpă și oportunități mai puține.”

Ministrul Finanțelor consideră că deciziile privind salarizarea bugetarilor trebuie analizate și din perspectiva efectelor pe termen lung asupra economiei.

„Cred că realitatea de astăzi trebuie să fie un avertisment. România are cea mai ridicată inflație și cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, o datorie publică în creștere și o economie care nu mai avansează în ritmul de care avem nevoie. De aceea, discuția despre noua lege nu trebuie să fie doar despre cât putem distribui astăzi. Trebuie să ne uităm cu responsabilitate la locul în care vrem să fie România peste 5 sau 10 ani. Avem nevoie de un stat care își plătește corect angajații, dar care își poate respecta promisiunile fără să transfere costurile către economie sau către generațiile următoare. Noua lege a salarizării trebuie să fie parte din soluția de modernizare a României, nu sursa următorului dezechilibru.”

Ministerul Finanțelor anunță că va susține reforma dacă aceasta este echitabilă pentru angajați, poate fi finanțată integral și respectă cerințele asumate de România prin PNRR.

„Ministerul Finanțelor va susține o formă a legii care îndeplinește simultan 3 condiții: este echitabilă pentru angajați poate fi finanțată integral fără a pune în pericol consolidarea fiscală îndeplinește în mod real cerințele jalonului asumat prin PNRR România nu trebuie pusă în situația de a alege între o reformă salarială nesustenabilă și investițiile esențiale finanțate prin PNRR. Noua lege trebuie să protejeze aceste investiții, nu să le pună în risc. Prudența nu înseamnă blocarea reformei. Înseamnă să ne asigurăm că promisiunile făcute astăzi pot fi respectate și mâine.”

Alexandru Nazare face referire și la experiența reformei pensiilor și a majorărilor salariale din ultimii ani, argumentând că beneficiile care nu pot fi susținute pe termen lung riscă să fie erodate ulterior prin inflație, taxe sau înghețări.