Carburanți, 5 octombrie. Ce se întâmplă cu prețurile. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină

Prețurile carburanților au rămas la niveluri ridicate luni, 5 octombrie 2026, fără modificări față de ziua precedentă. Datele PretCarburant.ro arată însă diferențe importante față de finalul lunii iunie, atât în cazul benzinei, cât și al motorinei. În unele stații, șoferii pot găsi carburanți la prețuri sub media națională.

Prețul mediu al benzinei standard este de 10,08 lei pe litru, potrivit datelor centralizate din 1.353 de stații. Valorile întâlnite la nivel național sunt cuprinse între 9,99 și 10,15 lei pe litru, potrivit PretCarburant

Față de ziua precedentă, media nu s-a modificat. Comparativ cu 30 iunie, însă, benzina este mai scumpă cu 1,42 lei pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 16,4%.

Motorina standard are o medie națională de 10,95 lei pe litru, pe baza prețurilor raportate din 1.353 de stații. Cel mai mic preț identificat este de 10,88 lei pe litru, iar cel mai ridicat ajunge la 10,99 lei.

Nici în cazul motorinei nu există o modificare față de ziua precedentă. Raportat la 30 iunie, diferența este însă de 1,73 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 18,8%.

Pentru GPL, media națională se menține la 4,71 lei pe litru. Prețurile din cele 323 de stații monitorizate sunt cuprinse între 4,59 și 4,99 lei pe litru. Față de finalul lunii iunie, GPL s-a scumpit cu 16 bani pe litru, respectiv 3,5%.

Cea mai ieftină benzină standard identificată luni costă 9,99 lei pe litru și poate fi găsită la o stație Socar din Jilava, județul Ilfov.

În cazul motorinei, cel mai mic preț este de 10,88 lei pe litru, înregistrat la o stație Socar din Arad.

Pentru GPL, cel mai redus tarif din datele analizate este de 4,59 lei pe litru, la o stație Mol din Onești, județul Bacău.

În București, benzina standard are un preț mediu de 10,09 lei pe litru, iar motorina de 10,95 lei. Aceeași medie pentru benzină, de 10,09 lei, este întâlnită în Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Brașov și Oradea.

În Iași și Craiova, media pentru benzină este ușor mai redusă, de 10,08 lei pe litru.

În ceea ce privește motorina, Cluj-Napoca are o medie de 10,96 lei pe litru, în timp ce în București, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov și Oradea media este de 10,95 lei. La Craiova, prețul mediu este de 10,94 lei pe litru.

La nivel județean, Gorjul are cea mai mică medie pentru benzină, de 10,06 lei pe litru. La polul opus se află Ilfov, unde media ajunge la 10,09 lei pe litru.

Tot Gorjul înregistrează cea mai mică medie în cazul motorinei, de 10,92 lei pe litru. Cea mai ridicată valoare medie este în Galați, unde litrul de motorină ajunge la 10,96 lei.

Cotația petrolului Brent pentru contractul cu livrare în decembrie 2026 era de 102,70 dolari pe baril la 2 octombrie, cu 0,39 dolari peste cotația precedentă.

Față de nivelul de 73,38 dolari pe baril consemnat la 30 iunie, creșterea calculată pe seria contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract, este de 47,9%.