Job de acasă sau de la birou? Cât poți economisi lunar dacă lucrezi remote

Munca de acasă poate reduce vizibil cheltuielile lunare, mai ales pentru angajații care fac naveta cu mașina și cumpără frecvent prânzul sau cafeaua în timpul programului. Transportul, carburantul și micile cheltuieli zilnice pot însuma câteva sute sau chiar peste 1.000 de lei într-o lună. Calculul diferă însă foarte mult de la o persoană la alta, iar lucrul remote vine la rândul său cu anumite costuri.

Transportul este una dintre cele mai evidente cheltuieli care pot fi reduse prin munca de acasă.

În București, o călătorie metropolitană STB de 90 de minute costă 3 lei, iar un pachet de 10 călătorii costă 25 de lei. Pentru călătoriile integrate cu metroul, tariful este de 7 lei pentru 120 de minute și de 59 de lei pentru 10 călătorii.

Pentru cine folosește exclusiv transportul de suprafață, un abonament metropolitan pentru o lună este tarifat la 80 de lei.

Prin urmare, un angajat care renunță complet la naveta zilnică poate economisi această cheltuială, dacă abonamentul era cumpărat exclusiv pentru deplasarea la serviciu.

Situația se schimbă radical pentru cei care folosesc mașina.

Naveta cu mașina poate costa peste 400 de lei pe lună doar pentru benzină

Pe 29 septembrie, prețul mediu național al benzinei standard este de 10,03 lei/litru, iar cel al motorinei de 10,95 lei/litru, potrivit datelor PretCarburant.ro.

Să luăm cazul unui angajat care parcurge zilnic 30 de kilometri dus-întors pentru a ajunge la serviciu.

La 21 de zile lucrătoare rezultă:

30 km × 21 zile = 630 km pe lună.

Pentru o mașină pe benzină cu un consum mediu de 7 litri/100 km, naveta presupune aproximativ 44,1 litri de carburant lunar.

La 10,03 lei/litru, rezultă un cost de aproximativ 442 de lei pe lună.

Dacă distanța este de 40 km pe zi, costul urcă spre 590 de lei, iar la 50 km zilnic ajunge la aproximativ 737 de lei pe lună, în aceleași condiții de consum.

Calculul include numai carburantul. Nu sunt luate în considerare uzura mașinii, reviziile, anvelopele sau alte cheltuieli determinate de kilometrii suplimentari.

Pentru cei care nu beneficiază de parcare gratuită la sediul companiei, apare încă o cheltuială.

Costul diferă foarte mult în funcție de oraș și zonă, motiv pentru care nu poate fi stabilită o sumă general valabilă.

Un angajat care plătește parcarea în fiecare zi trebuie însă să adauge această sumă peste cei aproximativ 400–700 de lei pe care îi poate cheltui lunar numai pentru carburant.

În cazul muncii de acasă, această cheltuială legată strict de deplasarea la serviciu dispare.

RCA, impozitul auto sau costurile fixe ale deținerii mașinii nu trebuie însă incluse integral la „economii”, deoarece proprietarul le suportă indiferent dacă lucrează de acasă sau de la birou.

Mâncarea poate produce o diferență chiar mai mare decât transportul.

Să presupunem că un angajat cheltuiește 40 de lei pentru masa de prânz atunci când merge la birou.

În 21 de zile lucrătoare:

40 lei × 21 = 840 de lei pe lună.

Cei 840 de lei nu reprezintă însă economia reală obținută prin munca de acasă, pentru că și un prânz pregătit acasă costă.

Dacă presupunem, strict pentru exemplul de calcul, că masa pregătită acasă costă 20 de lei, diferența este de 20 de lei pe zi.

Asta înseamnă:

20 lei × 21 zile = 420 de lei economisiți lunar.

Pentru o persoană care își lua deja mâncare pregătită de acasă la birou, această diferență poate fi foarte mică sau chiar inexistentă.

Mai sunt și cheltuielile mici, repetate aproape zilnic.

O cafea de 15 lei, cumpărată în fiecare zi lucrătoare, înseamnă:

15 lei × 21 zile = 315 lei lunar.

Și aici trebuie făcută diferența dintre cheltuială și economie. Cafeaua preparată acasă nu este gratuită, astfel că nu pot fi considerați economisiți automat toți cei 315 lei.

La cafea se pot adăuga apa, gustările, produsele de patiserie sau cumpărăturile făcute în drum spre serviciu.

Doar 10 lei cheltuiți suplimentar în fiecare zi lucrătoare înseamnă încă 210 lei într-o lună.

Putem construi un scenariu orientativ pentru un angajat care, atunci când merge la birou, parcurge 30 km pe zi cu o mașină pe benzină și cumpără masa de prânz.

Numai carburantul costă aproximativ 442 de lei lunar, la prețul actual al benzinei și la consumul utilizat în exemplu.

Dacă prânzul cumpărat costă 40 de lei, iar cel pregătit acasă este estimat la 20 de lei, diferența este de încă 420 de lei.

Ajungem astfel la aproximativ:

442 + 420 = 862 de lei pe lună.

Dacă persoana cumpără zilnic și cafea, gustări sau plătește parcare, diferența poate trece de 1.000 de lei lunar.

Nu este însă o economie garantată pentru orice angajat. Este rezultatul scenariului folosit în calcul.

Există și costuri care cresc atunci când o persoană petrece întreaga zi acasă.

Laptopul, monitorul și iluminatul consumă energie electrică. Vara poate funcționa mai mult aerul condiționat, iar în sezonul rece pot apărea cheltuieli suplimentare pentru încălzire.

Pentru amenajarea unui spațiu de lucru pot exista și costuri pentru birou, scaun, monitor sau alte accesorii.

Internetul nu ar trebui însă trecut automat integral în categoria cheltuielilor remote dacă angajatul avea deja abonament acasă și l-ar fi plătit oricum.

Din economia brută realizată prin eliminarea navetei și reducerea cheltuielilor din timpul programului trebuie, așadar, scăzute costurile suplimentare generate de timpul petrecut acasă.

Chiar și o economie relativ mică devine importantă dacă este calculată pe 12 luni.

La 300 de lei economisiți lunar, rezultatul este de 3.600 de lei pe an.

La 500 de lei lunar, suma ajunge la 6.000 de lei anual.

O diferență de 800 de lei pe lună înseamnă 9.600 de lei într-un an, iar 1.000 de lei lunar înseamnă 12.000 de lei.

În final, avantajul financiar al muncii remote depinde în principal de distanța dintre casă și serviciu, mijlocul de transport și obiceiurile de consum. Pentru cine merge cu mașina zeci de kilometri pe zi și cumpără masa la birou, diferența poate fi consistentă. Pentru cine locuiește aproape, folosește transportul public și își aduce mâncare de acasă, economia poate fi mult mai redusă.