Garsonieră nouă, buget mic: de câți bani ai nevoie ca să o mobilezi de la zero

Mobilarea unei garsoniere poate începe de la câteva mii de lei dacă sunt alese piese simple, compacte și cu funcții multiple. Pentru un spațiu mic, diferența de preț dintre o soluție strict necesară și una mai completă apare mai ales la pat sau canapea, dulap și mobilierul de depozitare.

O variantă de bază poate include o canapea extensibilă, un dulap, o masă cu două scaune, o măsuță de cafea și o etajeră. Prețurile verificate la IKEA România la 30 septembrie 2026 arată că o canapea extensibilă costă 479 de lei, în timp ce modelul FRIDHULT este listat la 1.099 de lei. Pentru o soluție de dormit mai spațioasă, modelul cu saltea din spumă este 1.599,90 lei.

La depozitare, diferența dintre modelele de bază și soluțiile mai elaborate este importantă. Un dulap cu două uși, cu dimensiunile de 79 x 55 x 176 cm, este listat la 399 de lei. Pentru un dulap PAX de 100 x 60 x 201 cm, variantele găsite pornesc de la 940 de lei pentru combinația PAX/FORSAND și ajung la peste 1.600 de lei pentru configurații cu alte fronturi și dotări.

La zona de luat masa, o garsonieră nu are nevoie neapărat de o masă mare. IKEA listează un set cu masă și două scaune, cu dimensiunea de 67 x 67 cm, la 259,70 lei. O astfel de configurație ocupă puțin spațiu și poate fi folosită atât pentru servirea mesei, cât și ca suprafață de lucru.

Pentru o amenajare orientată spre cost minim, calculul poate porni de la canapeaua extensibilă de 479 de lei, dulapul de 399 de lei și setul de masă cu două scaune de 259,70 lei. La acestea se poate adăuga o măsuță de cafea care costă 179,90 lei, precum și o etajeră de 77 x 77 cm, listată la 159,90 lei.

Pe baza acestor prețuri, suma pentru cele cinci piese este de aproximativ 1.478 de lei. Este însă o configurație minimală, iar totalul nu include textilele, corpurile de iluminat, obiectele decorative sau electrocasnicele. De asemenea, prețul final poate varia în funcție de transport și de serviciile de montaj alese.

O altă variantă este folosirea unei canapele extensibile mai scumpe, dar care poate funcționa ca loc principal de dormit. NYHAMN, cu trei locuri și saltea din spumă, este listată la 1.599,90 lei, iar varianta cu saltea cu arcuri împachetate costă 1.799,90 lei.

Dacă bugetul permite o piesă de dormit mai consistentă, IKEA are și combinații de pat cu saltea. Un set MALM de 140 x 200 cm, cu cadru și saltea VESTERÖY, este listat la 1.848 de lei într-o variantă cu finisaj stejar alb. O altă combinație MALM, cu saltea Vesteröy extra fermă, este listată la 1.748 de lei.

Pentru cei care preferă un pat clasic în locul unei canapele extensibile, există și variante în care cadrul și salteaua sunt cumpărate separat. Cadrul TARVA de 140 x 200 cm costă 549 de lei, iar salteaua VESTERÖY de aceeași dimensiune este listată la 699 de lei în oferta verificată. Pagina produsului precizează însă că somiera, salteaua și așternuturile sunt vândute separat, astfel că trebuie verificată configurația completă înainte de calcularea bugetului.

Un cadru de pat STJÄRNÖ de 140 x 200 cm costă 649 de lei, iar același model cu finisaj antracit este listat la 799 de lei. Și în acest caz, salteaua este separată, iar pagina produsului indică VESTERÖY la 699 de lei ca opțiune disponibilă.

Pentru o garsonieră în care spațiul de depozitare este limitat, o etajeră poate completa dulapul fără să ocupe suprafața unei comode mari. KALLAX de 77 x 77 cm costă 159,90 lei, în timp ce varianta de 77 x 147 cm este listată la 259 de lei în oferta verificată.

O comodă cu trei sertare reprezintă o altă categorie de mobilier care poate ridica bugetul. Modelul GULLABERG, cu dimensiunile 99 x 48 x 100 cm, este listat la 899 de lei, de la un preț anterior de 1.099 de lei. Modelul HAVSTA cu trei sertare este 999 de lei, după reducerea de la 1.199 de lei.

Dacă se alege o configurație cu pat și saltea, dulap, masă cu două scaune și măsuță de cafea, bugetul crește față de varianta cu canapea extensibilă. De exemplu, combinația MALM cu pat și saltea la 1.848 de lei, un dulap KLEPPSTAD la 399 de lei, setul SANDSBERG la 259,70 lei și măsuța LACK la 179,90 lei însumează aproximativ 2.687 de lei.

Într-o configurație mai simplă, cu o canapea extensibilă, un dulap, o masă cu două scaune, măsuță și etajeră, suma este de aproximativ 1.478 de lei. Diferența dintre cele două exemple provine în principal din soluția de dormit și din tipul de mobilier ales pentru depozitare.

Pentru o variantă intermediară, canapeaua NYHAMN cu saltea din spumă, dulapul KLEPPSTAD, setul SANDSBERG, măsuța LACK și etajera KALLAX duc totalul la aproximativ 2.898 de lei. Dacă este aleasă versiunea NYHAMN cu saltea cu arcuri împachetate, suma urcă la aproximativ 3.098 de lei.

Aceste calcule se referă strict la piesele de mobilier incluse în exemple și la prețurile afișate de retailer la momentul verificării. Nu sunt incluse electrocasnicele, corpurile de iluminat, perdelele, covoarele, obiectele decorative, lenjeria de pat sau eventualele costuri de transport și montaj.