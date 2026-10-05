Obligație pentru șoferii din România. Când trebuie montate anvelopele de iarnă în 2026

Mulți șoferi asociază începutul lunii noiembrie cu momentul în care trebuie să treacă obligatoriu la anvelopele de iarnă. Regula nu este însă stabilită în funcție de calendar. Obligația apare în funcție de condițiile în care se circulă, iar folosirea cauciucurilor corespunzătoare devine necesară atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Legislația nu impune o zi de la care toate autoturismele trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă. Astfel, nici 1 noiembrie și nici 1 decembrie nu reprezintă un termen general pentru schimbarea cauciucurilor.

Potrivit regulilor în vigoare, criteriul este starea drumului. Dacă un șofer circulă pe un drum public acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, mașina trebuie să fie echipată cu anvelope corespunzătoare pentru iarnă.

Registrul Auto Român (RAR) a atras atenția asupra acestei diferențe, precizând că obligația nu este condiționată de o anumită perioadă a anului.

O altă regulă des întâlnită în rândul șoferilor se referă la pragul de 7 grade Celsius. Scăderea temperaturii sub această valoare nu generează însă, prin ea însăși, obligația legală de a monta anvelope de iarnă.

Pragul de 7 grade este folosit ca recomandare tehnică pentru momentul în care poate fi făcută trecerea de la anvelopele de vară la cele adaptate sezonului rece.

Așadar, temperatura și data din calendar nu trebuie confundate cu situațiile în care legea impune folosirea anvelopelor de iarnă.

Pentru a putea fi utilizate în condițiile de iarnă prevăzute de legislație, anvelopele trebuie să aibă marcajul M+S, M.S. sau M&S.

Și anvelopele all-season care prezintă un astfel de marcaj pot fi utilizate atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Pe unele anvelope apare și simbolul format dintr-un munte și un fulg de zăpadă, care indică faptul că acestea sunt concepute și omologate pentru performanțe în condiții severe de iarnă.

Nerespectarea obligației privind echiparea mașinii cu anvelope de iarnă atunci când drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei poate atrage sancțiuni.

Șoferii trebuie astfel să urmărească prognoza și condițiile de pe traseu înainte de a pleca la drum, mai ales în perioadele în care vremea se poate schimba rapid.

Dincolo de obligațiile legale, anvelopele de iarnă sunt construite diferit față de cele destinate sezonului cald. Compoziția cauciucului este concepută pentru a-și păstra flexibilitatea la temperaturi scăzute, iar profilul are canale adaptate evacuării apei și zăpezii.

Din acest motiv, recomandarea tehnică este ca trecerea la anvelopele de iarnă să fie luată în calcul atunci când temperaturile medii ajung constant sub aproximativ 7 grade Celsius. Este însă o recomandare, nu un termen prevăzut de lege.

Momentul schimbării poate diferi și în funcție de zona în care este folosită mașina. În regiunile montane, unde ninsorile și temperaturile scăzute pot apărea mai devreme, pregătirea mașinii poate fi necesară încă din octombrie. În zonele cu temperaturi mai ridicate, schimbarea poate fi făcută mai târziu.