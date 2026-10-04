Schimbare neașteptată a vremii în octombrie: Frig puternic și ninsori. Unde se va așterne primul strat de zăpadă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) vine cu o reactualizare a vremii pentru luna octombrie. Meteorologii anunță o vreme mult mai rece pentru această perioadă inclusiv ninsori.

Vremea se schimbă brusc în următoarea perioadă, după zile în care temperaturile s-au menținut la valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Meteorologii anunță o scădere a temperaturilor, iar în zonele montane sunt așteptate primele ninsori din această toamnă.

În primele zile ale lunii octombrie, temperaturile se vor menține la valori de până la 17 grade Celsius. Situația meteorologică se va modifica însă începând cu data de 9 octombrie, când valorile termice vor începe să scadă.

Odată cu răcirea vremii, cerul se va acoperi treptat de nori, iar schimbarea condițiilor meteo va fi mai evidentă în zilele următoare. În jurul datei de 13 octombrie, temperaturile din zonele montane ar putea coborî până la aproximativ 8 grade Celsius.

Primele ninsori sunt așteptate în aceeași perioadă la altitudini mai mari. Printre localitățile în care meteorologii estimează apariția primilor fulgi de nea se află și Predeal, unde temperaturile nocturne ar putea ajunge la pragul de 0 grade Celsius.

Răcirea va fi resimțită mai ales pe timpul nopții, când temperaturile vor coborî spre pragul înghețului. La Predeal, vântul ar putea accentua senzația de frig, iar valorile resimțite ar putea ajunge la -1 sau -2 grade Celsius.

Ninsoarea ar putea continua și pe 14 octombrie, potrivit estimărilor meteorologice prezentate. Temperaturile apropiate de 0 grade Celsius ar putea favoriza depunerea zăpezii în zonele în care vor fi înregistrate precipitații sub formă de ninsoare.

În unele regiuni montane, stratul de zăpadă ar putea ajunge la aproximativ 10 centimetri. Evoluția exactă a precipitațiilor și a temperaturilor va depinde însă de condițiile meteo din perioada respectivă.

Schimbarea vine după un interval cu temperaturi mai ridicate pentru începutul lunii octombrie. Scăderea valorilor termice va fi însoțită de înnorări și de apariția precipitațiilor în zonele montane, unde sunt prognozate primele ninsori.

Sezonul rece 2026-2027 ar putea fi influențat și de evoluția fenomenului El Nino. Acesta este asociat cu încălzirea anormală a apelor din zona centrală și estică a Pacificului tropical și poate avea efecte asupra circulației atmosferice la scară largă.

Modificările produse de El Nino pot influența regimul temperaturilor și al precipitațiilor în mai multe regiuni ale lumii. În cazul unui episod puternic, anumite zone s-ar putea confrunta cu perioade de frig accentuat și ninsori abundente.

Specialiștii urmăresc în această perioadă evoluția fenomenului și posibilele efecte asupra sezonului rece care urmează. Datele disponibile pentru prognozele pe termen lung pot suferi modificări pe măsură ce se apropie sezonul rece.

Evoluția iernii 2026-2027 va depinde de mai mulți factori atmosferici și climatici, iar prognozele pe termen lung rămân susceptibile la schimbări. Pentru perioada imediat următoare, atenția meteorologilor este îndreptată spre răcirea prognozată începând din 9 octombrie și spre posibilitatea apariției primelor ninsori în zonele montane în jurul datei de 13 octombrie.